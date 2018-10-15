Havuzdan TRTâ€™ye Ã¼st dÃ¼zey atama

TRT UluslararasÄ± Haber KanallarÄ± Genel YayÄ±n YÃ¶netmenliÄŸine Serdar KaragÃ¶z atandÄ±.

‘TRT World’ ve ‘TRT Arabi’ kanallarÄ±nÄ± bünyesinde barÄ±ndÄ±ran TRT UluslararasÄ± Haber KanallarÄ± Genel YayÄ±n YönetmenliÄŸine Serdar Karagöz getirildi.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumundaki (TRT) yeniden yapÄ±lanma çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda TRT üst yönetimine transferler sürüyor.

TRT Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± ve Genel Müdürü Ä°brahim Eren, TRT World ve TRT Arabi kanallarÄ±nÄ± da bünyesinde barÄ±ndÄ±ran TRT UluslararasÄ± Haber KanallarÄ± Genel YayÄ±n YönetmenliÄŸine Serdar Karagöz'ü atadÄ±.

Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi lisans ve yine aynÄ± üniversitenin Ä°nsan HaklarÄ± Hukuku yüksek lisans programlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD'de The New School University'de ‘Media Studies’ alanÄ±nda yüksek lisans programÄ±nÄ± tamamlayan Karagöz, ABD'de bulunduÄŸu dönemde ‘The New York Times Syndication’ departmanÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±.

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde BM Diplomasi MuhabirliÄŸi ve grubun New York temsilciliÄŸini yapan Karagöz, 2013'te Sabah Gazetesi DÄ±ÅŸ Haberler Müdürü olarak Türkiye'ye döndü. Karagöz, ‘Daily Sabah’ gazetesini 2014 yÄ±lÄ±nda kurdu ve Genel YayÄ±n YönetmenliÄŸini üstlendi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 16:31

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