Polis, AtatÃ¼rk bÃ¼stÃ¼ne hakaret eden Ã§ocuÄŸa tekme attÄ±

Kocaeli'de Mustafa Kemal Atatürk'ün büstü karÅŸÄ±sÄ±na geçerek hakaret ederken çektiÄŸi videoyu sosyal medyada yayÄ±nlayan Y.S, polis ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Y.S'yi gözaltÄ±na alan polisler, çocuÄŸu Kemal Atatürk büstü önüne götürüp "Ölürüm Türkiyem" ÅŸarkÄ±sÄ± eÅŸliÄŸinde tek ayak üzerinde bekleterek asker selamÄ± verdirtti ve kendi kendisine hakaret etmesini söyledi. Cep telefonu ile kayÄ±t altÄ±na alÄ±nan ve sosyal medyada yayÄ±nlanan bu görüntülerde polisin tüm bunlarÄ±n sonunda çocuÄŸa tekme attÄ±ÄŸÄ± görülüyor.

Polisin Mustafa Kemal Atatürk büstüne hakaret eden çocuÄŸa büst önünde tekme attÄ±ÄŸÄ± video sosyal medyada yayÄ±nlanÄ±nca videoya tepkiler de peÅŸi sÄ±ra geldi. Gazeteci BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda "Atatürkçü bir yurttaÅŸ olarak söylüyorum; görüntüdeki gencin Atatürk'e yönelik saygÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve densizliÄŸinin 'cezasÄ±' bu olamaz. Polis, bu gence Nutuk'u verse ve okumasÄ±nÄ± saÄŸlasa daha faydalÄ± olurdu. AyrÄ±ca, polisin kafasÄ±na göre ceza verme yetkisi yoktur" diyerek polisin tutumuna tepki gösterdi.

Atatürkçü bir yurttaÅŸ olarak söylüyorum; görüntüdeki gencin Atatürk'e yönelik saygÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve densizliÄŸinin "cezasÄ±" bu olamaz. Polis, bu gence Nutuk'u verse ve okumasÄ±nÄ± saÄŸlasa daha faydalÄ± olurdu. AyrÄ±ca, polisin kafasÄ±na göre ceza verme yetkisi yoktur. https://t.co/ruWyOsqQNl — BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ (@barisyarkadas) 15 Ekim 2018

ADALET BAKANI VE Ä°ÇÄ°ÅžLERÄ° BAKANINDAN AÇIKLAMA

Adalet BakanÄ± Abdulhamit Gül, Y.S. hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu da Twitter üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Y.S'nin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Ancak ne Gül ne de Soylu, polislerin tutumuna deÄŸinmedi.

Sosyal medyada infiale yolaçan



1-Atatürk ‘e hakaret edilen videoyu çeken ve hakaret eden

2-ÇocuklarÄ±mÄ±za cinsel içerikli tacizi

yapÄ±p,videoyu çekip yayÄ±nlayan

kiÅŸiler Türk polisi tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸlardÄ±r.

Kamuoyuna saygÄ±yla duyurulur. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 14 Ekim 2018

GEBZE CUMHURÄ°YET BAÅžSAVCILIÄžI'NDAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Gebze Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yazÄ±lÄ± açÄ±klama yapÄ±ldÄ±. AçÄ±klamada ÅŸöyle denildi:

“14.10.2018 günü Atatürk büstüne yönelik, hakaret teÅŸkil eden uygunsuz söz ve eylemleri içeren kamera görüntüleri sosyal medyada paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ ve toplumda infial uyandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. OlayÄ±n Kocaeli ili DilovasÄ± ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Ä°lkokulu bahçesinde bulunan Atatürk büstü önünde meydana geldiÄŸinin tespit edilmesi üzerine, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca derhal soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ, suç teÅŸkil eden eylemleri gerçekleÅŸtiren ÅŸüpheli Y.S. ile bu görüntüleri kameraya çeken ÅŸüpheli H.Ç. isimli ÅŸahÄ±slar, aynÄ± gün yakalanarak gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸlardÄ±r.

Her iki ÅŸüpheli, 'Atatürk'ün hatÄ±rasÄ±na alenen hakaret' suçundan dolayÄ±, eylemlerine uyan 5816 sayÄ±lÄ± Atatürk Aleyhine Ä°ÅŸlenen Suçlar HakkÄ±nda Kanun'un 1'inci ve 2'nci maddeleri uyarÄ±nca Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca sevk edildikleri Gebze Nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸi'nce, talebimiz doÄŸrultusunda tutuklanarak, cezaevine gönderilmiÅŸtir.

Åžüpheliler hakkÄ±ndaki soruÅŸturma en kÄ±sa zamanda tamamlanarak iÅŸledikleri suçtan dolayÄ± yetkili ve görevli mahkemeye hitaben düzenlenecek iddianame ile kamu davasÄ± açÄ±lacaktÄ±r.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 18:30

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