70. Frankfurt Kitap FuarÄ±'ndan notlar

Frankfurt Kitap FuarÄ±'na 110 Ã¼lkeden 7 bin 500 yayÄ±nevi ve 300 binin Ã¼zerinde ziyaretÃ§i geldi.Â

Aziz KOÇYIÄžIT

Frankfurt

Bu yÄ±l kapÄ±larÄ±nÄ± 70’inci kez açan Frankfurt Kitap FuarÄ± hafta sonunda okuyucularla buluÅŸtu ve festival havasÄ±yla sona erdi. Binlerce kiÅŸinin roman kahramanlarÄ± kostümleriyle fuara katÄ±lmalarÄ± renkli görüntülere sahne oldu. Son yÄ±llarÄ±n en büyük katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸen fuara, 110 ülkeden 7 bin 500 yayÄ±nevi ve 300 binin üzerinde ziyaretçi geldi.

GeçtiÄŸimiz salÄ± günü resmi açÄ±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan ve üç gün boyunca yayÄ±ncÄ±lÄ±k alanÄ±nÄ±n aktörlerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± fuar Cumartesi ve Pazar günü kapÄ±larÄ±nÄ± okurlara açtÄ±. Ä°lgi ve katÄ±lÄ±mÄ±n yoÄŸun olmasÄ± bazÄ± salonlarda yÄ±ÄŸÄ±lmalar oldu. Fuar kapsamÄ±nda yapÄ±lan 4 bin civarÄ±nda yapÄ±lan etkinlikte, düÅŸünce ve fikir özgürlüÄŸünden eÄŸitim, çocuk ve kadÄ±n sorunlarÄ±na kadar pek çok konuda tartÄ±ÅŸmalar yürütüldü.

Ä°NSAN HAKLARI TEMASI ÖNE ÇIKTI

AslÄ±nda her yÄ±l önemli bir gündem olan düÅŸünce, yayÄ±n ve gazetecilik üzerindeki baskÄ±lar bu yÄ±l bu yÄ±l Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Beyannamesinin ilanÄ±nÄ±n 70. yÄ±ldönümü olmasÄ± nedeniyle daha da öne çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Bu konuda düzenlenen çok sayÄ±da etkinlikte deÄŸiÅŸik yönleriyle ve geniÅŸ bir yelpazede ele alÄ±ndÄ±. Almanya ve Avrupa’da yükselen Ä±rkçÄ±lÄ±k ve saÄŸ popülizm, Almanya’da kadÄ±nlarÄ±n seçme hakkÄ±nÄ± elde etmelerinin 100. yÄ±lÄ± vesilesiyle kadÄ±n erkek eÅŸitliÄŸi, Türkiye, Arabistan, Ä°ran, Çin, Meksika, Polonya, Macaristan gibi ülkelerdeki yayÄ±ncÄ±lÄ±k, gazetecilik ve insan haklarÄ± üzerindeki baskÄ±lar aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak tartÄ±ÅŸÄ±lan konularÄ±n baÅŸÄ±nda geldi.

DÄ°JÄ°TAL YAYINCILIK GÜDÜK KALDI

YayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sorunlarÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± söyleÅŸilerin gündeminde dijital yayÄ±ncÄ±lÄ±k vardÄ±. Elektronik kitaba (e-book) ilginin her yÄ±l biraz daha artmasÄ±yla birlikte, ilk baÅŸlarda tahmin edilen seviyede olmadÄ±ÄŸÄ±, basÄ±lÄ± kitaplara ilginin büyük oranda devam ettiÄŸi görüldü. Ä°nternet haber portallarÄ±nÄ±n takip edilmesinde önemli artÄ±ÅŸlar görülmesine raÄŸmen dijital kitaba olan ilgi aynÄ± seviyede artmadÄ±. BasÄ±lan kitap ve gazetelerin tirajlarÄ±nda görece azalma olsa da, yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ana omurgasÄ±nÄ± hala basÄ±lÄ± yayÄ±nlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu tespitleri yapÄ±ldÄ±.

KONUK ÜLKE Ä°YÄ° HAZIRLANDIÄžINI GÖSTERDÄ°

FuarÄ±n onur konuÄŸu olan Gürcistan ve Kafkasya edebiyatÄ± düzenlenen birçok etkinlikte deÄŸiÅŸik yönleriyle ele alÄ±ndÄ±. Gürcistan ulusal standÄ±nda, Almancaya çevrilmiÅŸ pek çok eser sergilendi. Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Beyannamesinin ilanÄ±nÄ±n 70. yÄ±ldönümü nedeniyle Gürcistan’Ä±n fuara 70 yazarla katÄ±lmasÄ± fuara iyi hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdi. Gürcüler fuarda 2 bin yÄ±llÄ±k kültür birikimlerini sergiledi.

TÜRKÄ°YE KONUÅžULDU AMA STANTI BOÅžTU

FotoÄŸraf: Evrensel

Türkiye en çok konuÅŸulan ülkelerin baÅŸÄ±nda geldi. Tutuklu gazeteci, yazar, akademisyen ve aydÄ±nlarÄ±n çokluÄŸu nedeniyle fuarda Türkiye üzerinde sÄ±kça duruldu. Alman YayÄ±ncÄ±lar BirliÄŸi ve birçok yayÄ±ncÄ±nÄ±n düzenlediÄŸi etkinliklere katÄ±lan tanÄ±nmÄ±ÅŸ yazar, gazeteci ve akademisyenler Türkiye’deki durumu masaya yatÄ±rdÄ±lar. Sadece Deniz Yücel’in katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± üç toplantÄ±ya gösterilen ilgi konuya duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± gösterdi. Kültür Forumu’nda ise Osman Kavala ÅŸahsÄ±nda tüm tutuklu gazeteci, yazar, akademisyen ve politikacÄ±lara özgürlük talep edildi.

Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan açÄ±lan ulusal stant ve düzenlenen az sayÄ±da söyleÅŸi Türkiye’nin edebiyat ve kültür birikimini yansÄ±tmadÄ±. Troya Müzesi’yle ilgili ve Ä°lber OrtaylÄ±’nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± söyleÅŸi dÄ±ÅŸÄ±nda hemen hiçbir aktivite yapÄ±lmamasÄ±, Türkiye edebiyatÄ±nÄ±n önde gelen hemen hiçbir yazarÄ±n ve yayÄ±nevinin bulunmamasÄ±, ziyaretçilerin dikkatinden kaçmadÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 16:26

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