ErdoÄŸan: SÃ¶zde Adalet YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ ile Ã¶rgÃ¼tÃ¼n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±lar

Ä°l MÃ¼ftÃ¼leri toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, kendinden baÅŸka herkesi 'FETÃ–'ye destek vermekle suÃ§ladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Saray'daki 35. Ä°l Müftüleri ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸtu. 'FETÖ'ye deÄŸinen ErdoÄŸan'a göre, AKP hükümetleri dÄ±ÅŸÄ±nda herkesin 'FETÖ'nün geliÅŸmesinde payÄ± var. Muhalefete de yüklenen ErdoÄŸan CHP'nin, Adalet YürüyüÅŸü ile 'FETÖ' propanadasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

â– 'FETÖ' konusundaki özeleÅŸtirimizi açÄ±kça söylemeliyiz. Bu örgütün oluÅŸturduÄŸu tehdidin farkÄ±na varÄ±lamamasÄ±, hepimizin üzerinde hassasiyetle düÅŸünmemiz gereken bir durumdur.

â– 'FETÖ', 1970'lerin ortalarÄ±nda bünyeye girmiÅŸ, 40 yÄ±l boyunca da o bünyede sinsi ÅŸekilde büyümüÅŸ, palazlanmÄ±ÅŸ, vücudun farklÄ± organlarÄ±na bulaÅŸmÄ±ÅŸ habis bir urdur. Örgüt 40 sene içerisinde en güçlü desteÄŸi 12 Eylül darbe ile 28 Åžubat faillerinden görmüÅŸtür.

â– 'FETÖ' ile gerçek anlamda mücadele sadece bizim dönemimizde yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ama ÅŸunu da söyleyeyim, biz de geç kaldÄ±k. Bu geç kalÄ±ÅŸÄ±n bedelini de maalesef ödedik. Åžayet 17-25 AralÄ±k giriÅŸimi sonrasÄ± anamuhalefetin engellemelerine raÄŸmen yürüttüÄŸümüz mücadele olmasaydÄ±, emin olun 15 Temmuz'un sonuçlarÄ± çok daha farklÄ± olurdu.

"SÖZDE ADALET YÜRÜYÜÅžLERÄ°'YLE ÖRGÜTÜN PROPAGANDASINI YAPTILAR"

â– 251 insanÄ±mÄ±zÄ±n ÅŸehit olmasÄ±, 2 bin 193 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n yaralanmasÄ±, bu ÅŸahÄ±slarÄ±n gözlerindeki gaflet perdesini kaldÄ±rmaya ne yazÄ±k ki yetmedi. Hatta sözde adalet yürüyüÅŸleriyle örgütün propagandasÄ±nÄ± yapmaya devam ettiler. Millete kurÅŸun sÄ±kanlara 'ana kuzularÄ±' diyerek örgüte kol kanat germeyi sürdürdüler. DiÄŸer taraftan aynÄ± çevreler sadece FETÖ meselesinde deÄŸil DEAÅž ve bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleÅŸtirdiÄŸimiz operasyonlarda da benzer bir tavÄ±r takÄ±nmÄ±ÅŸlardÄ±r. Biz rotamÄ±zÄ± bugüne kadar bu çevrelerin davranÄ±ÅŸlarÄ±na göre çizmedik, çizmiyoruz. Bundan sonra da üç beÅŸ kifayetsiz muhterisin eleÅŸtirilerine göre politikalarÄ±mÄ±za yön vermeyeceÄŸiz.

â– Camilerimizi salt namaz kÄ±lÄ±p sonra herkesin daÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, cami kapÄ±larÄ±nÄ±n da kilitlendiÄŸi mekanlar haline getirmemeliyiz. Bu, Beytullah'Ä±n ÅŸubeleri olan bu mübarek çatÄ±lara yapÄ±labilecek en büyük haksÄ±zlÄ±k olur. Onun için camilerimiz sürekli açÄ±k olmalÄ±."

(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 16:45

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