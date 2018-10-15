HDP'li BeÅŸtaÅŸ: Leyla GÃ¼venâ€™in cezaevinde kalmasÄ± hukuksuzluk

CHP Milletvekili Enis BerberoÄŸluâ€™nun tahliye edilmesini hatÄ±rlatan BeÅŸtaÅŸ: Leyla GÃ¼venâ€™in bir dakika bile cezaevinde kalmasÄ± bÃ¼yÃ¼k bir hukuksuzluktur.

HDP Siirt Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, tutuklu Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in evinin aranmasÄ±nÄ±n korkunç bir tablo olduÄŸunu belirtti. CHP Milletvekili Enis BerberoÄŸlu’nun tahliye edilmesini hatÄ±rlatan BeÅŸtaÅŸ “Leyla Güven’in bir dakika bile cezaevinde kalmasÄ± büyük bir hukuksuzluktur. Derhal salÄ±verilmesi gerekiyor” dedi.

DiyarbakÄ±r’da 22 Ocak 2018’de gözaltÄ±na alÄ±nan ve 31 Ocak’ta tutuklanarak DiyarbakÄ±r E Tipi KapalÄ± Cezaevi’ne gönderilen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) EÅŸ BaÅŸkanÄ± Leyla Güven, 24 Haziran seçimlerinde HalklarÄ±n Demokratik Partisi’nden (HDP) Hakkari milletvekili seçildi. Güven, milletvekili seçilmesinin ardÄ±ndan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± DiyarbakÄ±r 9. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde 26 Haziran’da görülen duruÅŸmada tahliyesine karar verildi. Ancak savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n tahliye kararÄ±na itirazÄ± üzerine Güven cezaevinden tahliye edilmeden DiyarbakÄ±r 10. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi yeni bir tutukluluk kararÄ± verdi.

Tutuklu bulunan bir diÄŸer milletvekili CHP Ä°stanbul Milletvekili Enis BerberoÄŸlu hakkÄ±nda MÄ°T TIR’larÄ± görüntülerini Gazeteci Can Dündar’a ilettiÄŸi gerekçesiyle hakkÄ±nda verilen 5 yÄ±l 10 ay hapis ceza onaylanmasÄ±na raÄŸmen, YargÄ±tay tarafÄ±ndan milletvekilliÄŸi boyunca infazÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± ve serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± kararÄ± verildi. Leyla Güven’in avukatlarÄ± da YargÄ±tay’Ä±n BerberoÄŸlu kararÄ±nÄ± emsal göstererek, 21 Eylül’de Güven’in tahliyesi edilmesi talebiyle YargÄ±tay’a baÅŸvurdu. Güven’e iliÅŸkin YargÄ±tay tarafÄ±ndan bir karar verilmediÄŸi gibi 9 Ekim’de DiyarbakÄ±r merkezli yapÄ±lan operasyonda evi basÄ±larak arama yapÄ±ldÄ±.

HDP Siirt Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, soruÅŸturma kapsamÄ±nda Güven’in adÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Milletvekilinin evi aranamaz. Güven bu soruÅŸturma kapsamÄ±nda deÄŸil. Devlet organlarÄ±nÄ±n bir milletvekilinin konumunu unutturmasÄ± ve bu kadar habersiz olmasÄ± korkunç bir tablo” dedi.

‘BERBEROÄžLU HÜKÜMLÜ OLMASINA RAÄžMEN SALIVERÄ°LDÄ°’

CHP Ä°stanbul Milletvekili Enis BerberoÄŸlu’nun YargÄ±tay tarafÄ±ndan alÄ±nan karar ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve kararÄ±n Leyla Güven için emsal gösterilmemesine dikkat çeken BeÅŸtaÅŸ, “Leyla Güven ÅŸuanda dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± olan bir milletvekili. Seçilmeden önce tutuklandÄ± ancak milletvekili seçilerek dokunulmazlÄ±k kazandÄ±. DokunulmazlÄ±ÄŸÄ± da kaldÄ±rÄ±lmadÄ±” diye konuÅŸtu. YargÄ±tay’Ä±n BerberoÄŸlu hakkÄ±nda “Hükümlü olsa bile milletvekili olduÄŸu için infazÄ±n durdurulmasÄ± ve serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±” karar verdiÄŸini hatÄ±rlatan BeÅŸtaÅŸ, BerberoÄŸlu’nun hükümlü olduÄŸunu, ancak Leyla Güven’in hakkÄ±nda kesinleÅŸmiÅŸ karar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tahliye kararÄ± verilmesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi.

‘SÄ°YASETÄ°N YARGIYA MÜDAHALESÄ°’

Mahkemenin Leyla Güven’in milletvekili seçilmesi ardÄ±ndan tahliye kararÄ±yla hukuka uygun bir karar verdiÄŸini ancak savcÄ±lÄ±k itirazÄ± üzerine verilen yeni tutuklama kararÄ±nÄ± hatÄ±rlatan BeÅŸtaÅŸ, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Müdahale sonucu büyük bir hukuksuzlukla yeni bir tutuklama kararÄ± verildi. Bu da siyasetin yargÄ±ya müdahalesinin bir boyutunu ortaya koyuyor.”

Güven’in avukatlarÄ±nÄ±n YargÄ±tay’Ä±n BerberoÄŸlu hakkÄ±nda verdiÄŸi kararÄ± emsal göstererek, tahliye talebinde bulunduÄŸunu dile getiren BeÅŸtaÅŸ, Leyla Güven ile ilgili kabul veya ret kararÄ± verilmediÄŸini, mahkemelerin kaygÄ±yla hareket ettiÄŸini söyledi. Mahkemelerin Anayasa’ya uymakta zorlandÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan BeÅŸtaÅŸ,“Leyla Güven’in bir dakika bile cezaevinde kalmasÄ± büyük bir hukuksuzluktur. Derhal salÄ±verilmesi gerekiyor” dedi.

‘HUKUKSUZLUK BÜYÜYOR’

HDP’li milletvekillerinin seçilmeden önce haklarÄ±ndaki yargÄ±lamalarÄ±n Anayasa’nÄ±n 83. Maddesi’ne raÄŸmen devam etmesine iliÅŸkin de BeÅŸtaÅŸ, “AslÄ±nda yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z deÄŸil derken, tam da bunu söylüyoruz. Hukuksuzluk devam ediyor ve gittikçe büyüyor” ÅŸeklinde konuÅŸtu. (DiyarbakÄ±rMA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 15:58

www.evrensel.net