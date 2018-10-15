ï»¿
FotoÄŸraf: DHA
Karaman'da inÅŸaatta iÅŸ cinayeti yaÅŸandÄ±
15 Ekim 2018 15:36
Karaman'da, inÅŸaat iÅŸÃ§isi Mehmet Emin SongÃ¼n, binanÄ±n 13'Ã¼ncÃ¼ katÄ±ndanÂ dÃ¼ÅŸerek,Â yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â
Karaman'da Urgan Mahallesi'nde 13 katlÄ± bir inÅŸaatta çalÄ±ÅŸan Mehmet Emin Songün malzeme asansörünü söktüÄŸü sÄ±rada düÅŸerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
DHA'nÄ±n haberine göre Ä°ÅŸçi Mehmet Emin Songün, malzeme asansörünü söktüÄŸü sÄ±rada tellere takÄ±larak aÅŸaÄŸÄ±ya düÅŸtü. Songün'ün düÅŸtüÄŸünü fark eden iÅŸçiler saÄŸlÄ±k görevlilerine haber verdi. Songün, olay yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± kaybetti.
Mehmet Emin Songün'ün cansÄ±z bedeni, otopsi için Karaman Devlet Hastanesi'nin morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Songün'ün ilk iÅŸ günü olduÄŸu, iÅŸ cinayeti ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. (HABER MERKEZÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 15:47
www.evrensel.net