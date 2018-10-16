Şirikçioğlu Tekstil'de son bir ayda 100 işçi atıldı

Ahmet AKARSU

Kayseri

“İnsanı sevdik, toprağı sürdük, emek verdik, güç aldık” şiarıyla hareket ettiğini söyleyen Şirikçioğlu Tekstil, bugünlerde adını işten atmalarla duyuruyor. İlk 500 sanayici arasında 67. sırada yer alan, 315 milyon TL ciro hedefinde olan Şirikçioğlu Tekstil’de çalışan işçiler “Kriz var” bahanesi ile son bir ayda 100’ün üzerinde işçinin işine son verildiğini söyledi. Şirikçioğlu Tekstil’de daha önce de sendikalaştıkları için işten atılan işçiler de eklenince bu sayı 170’i buluyor.

Öz-İplik İş’in örgütlenmeye çalıştığı Şirikçioğlu Tekstil’de, düğüm bölümünde 2 yıldır çalıştığını söyleyen bir işçi “Şirikçioğlu Tekstil’e ilk girdiğimde rahat edeceğimi düşünüyordum. Ancak çalışma koşullarının, içerideki işleyişin, işçilerin sağlığını ciddi bir şekilde etkiler durumda olduğunu gördüm. Örneğin, levent taşırken, zeminde bozukluklar vardı. Leventlerin 3 tona yakın ağırlığını düşündüğümüzde, yolların bozukluğu herkesin hayatını tehlikeye atıyordu. Makine alınmadığı için 6 ay boyunca kol gücü ile çekmeye çalıştık. İçeride klimalar yetersiz, işçilere verilen demir uçlu ayakkabıları, ‘imalat hatası’ diyerek topladılar. Tekrar kimseye iş ayakkabısı vermediler” dedi.

‘DIŞARI PARÇALI BULUTLU, İÇERİ SAĞANAK YAĞIŞLI’

Havanın yağmurlu olduğu zamanlarda içeride “Elektrik çarpar mı?” korkusuyla çalıştıklarını belirten başka bir işçi, “Hava yağmurlu olduğu zaman, makinelerin üstünü muşamba ile kapatıyoruz. Zemin kaygan olduğu için her şey tehlikeli bir hal alıyor. Bakımlar yapılmıyor. Elektrik kaçağı ya da herhangi başka bir durumda korkuyla çalışmak zorunda kalıyorduk. Kısaca Şirikçioğlu’nda işçinin kıymeti yok” diye konuştu.

İşten atılma sürecini sorduğumuz işçiler süreci şöyle özetliyor: “Süreç aslında, işçilerin Öz İplik-İş’e üye olmalarıyla başladı. Sendika çalışmasının, patronlar tarafından öğrenilmesi sonrasında işçilere yönelik baskılar arttı. Üye olan işçilerin, şefler, amirler dönem dönem ustabaşılar tarafından e-devlet şifreleri alınmak istendi. İşten atılmamak için işçilerden e-devlet şifrelerini verenlerin sayısı az değildi. Önce, anayasal hakkımız olan sendikaya üye olanların başlarını işten attılar.”

‘KRİZ VAR İŞİNİZE SON!’

Başka bir işçi de “Bayram öncesi 30’un üzerinde işçi işten atıldı. Baskılar sonucu üyelikten istifa edenler oldu. Gözümüzü korkutmaya çalıştılar. ‘Kriz var’ dediler ve işten atmalar hızlandı. Ben de sendikaya üye olan bir işçi olarak anayasal hakkımı kullandım. Daha iyi ücret ile daha iyi ortamda çalışmak istediğim için işime son verildi. Bu işten atmalar işçilere gözdağı olarak kullanılıyor” konuştu.

‘HAKLARIMIZI BİRLİK OLURSAK ALIRIZ’

İşçiler fedakarlık isteyenlere de tepkili. Bir işçi, “Fedakarlığı herkesten istediler ama patronlar, işçileri kapı önüne koyarak gösterdi. Durumu fırsata çevirdiler. Kendi işlerine nasıl geliyorsa öyle yapmaya devam ettiler, hâlâ da ediyorlar. İşçilerin fedakarlık yapacak bir şeyi kalmadı” dedi.

İşçi, “Devletin, patronlara verilen teşvikleri denetlemesi gerekiyor. Ama işçilerin haklarının düzeltilmesi için bu teşvikler kullanılsa daha iyi olacaktır. Bu işten atmalar devam edecek. Dün sendika diye işten attılar, bugün kriz var diye, yarın ne diye işten atacaklar bilmiyoruz. Bu durum yanlıştır. Yanlışlığı da üretilen politikalar sonucudur. İşçilerin ekmeği küçülmemelidir. İşçi arkadaşlarıma çağrım, işten çıkarılma korkusu ile haklarımızı yedirmeyelim, haklarımızı ancak birlik olursak alırız” diye konuştu.

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