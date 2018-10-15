Ekoloji BirliÄŸinden, komisyonu tasfiye eden TBB'ye aÃ§Ä±k Ã§aÄŸrÄ±

TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸinin Ã‡evre ve Kent Hukuku Komisyonunun tasfiye edilmesine bir tepki de Ekoloji BirliÄŸinden geldi.

Ekoloji BirliÄŸi, Türkiye Barolar BirliÄŸi (TBB)'nin Çevre ve Kent Hukuku Komisyonunu tasfiye etmesi ile ilgili yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yaptÄ±. YÄ±llardÄ±r ekoloji mücadelesinin hukuk ayaÄŸÄ±nda önemli bir boÅŸluÄŸu dolduran hukukçularÄ±n gerekçesiz bir ÅŸekilde tasfiye edilmesini büyük bir haksÄ±zlÄ±k olarak deÄŸerlendiren Ekoloji BirliÄŸi, TBB'ye yanlÄ±ÅŸtan dönme çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

'BÜYÜK BÄ°R HAKSIZLIK'

56 yerel ekoloji örgütü tarafÄ±ndan geçtiÄŸimiz Mart ayÄ±nda EskiÅŸehir'de kurulan Ekoloji BirliÄŸinin yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, 2011 yÄ±lÄ±nda kurulan Türkiye Barolar BirliÄŸinin Çevre ve Kent Hukuku Komisyonunun herhangi bir gerekçe gösterilmeden tasfiye edilmesini "ekoloji mücadelesine hem hukuken, hem ahlaken yapÄ±lmÄ±ÅŸ büyük bir haksÄ±zlÄ±k olarak deÄŸerlendiriyoruz" denildi. TBB'nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Metin FeyzioÄŸlunun ükedeki ekolojik sorunlarÄ±n baÅŸlarÄ±nda gelen, doÄŸa talanÄ± ve katliamÄ±nÄ±n en çok yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± faaliyet alanlarÄ±ndan birisi olan altÄ±n madencilerinin avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilen Ekoloji BirliÄŸi açÄ±klamasÄ±nda "Çevre ve Kent mücadelesinde daima halkÄ±n yanÄ±nda olan bu avukat dostlarÄ±mÄ±zÄ±n neden tasfiye edildiÄŸine dair açÄ±k bir ipucu vermektedir" ifadelerine yer verildi.

'TBB, HUKUKTAN, DOÄžADAN YANA OLSUN'

Ekoloji BirliÄŸi TBB'ye; "TBB'yi bir an önce yaptÄ±ÄŸÄ± yanlÄ±ÅŸtan dönmeye, barolarÄ±n hak ve görev tanÄ±mÄ± arasÄ±nda yer alan kamu yararÄ±na, tüm canlÄ±larÄ±n yaÅŸam hakkÄ±nÄ± gözeten, hukuktan, insan haklarÄ±ndan, doÄŸadan yana bir çizgiye dönmeye davet ediyoruz" çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 15:43

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