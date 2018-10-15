AKP dÃ¶neminde borÃ§luluk oranÄ± 88 kat arttÄ±

AKP dÃ¶neminde borÃ§lanma oranÄ±nÄ±n 88 kat arttÄ±, her Ã§ocuk borÃ§lu olarak dÃ¼nyaya geliyor.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Türkiye’de yaÅŸanan ve her geçen gün artan borçluluÄŸa dair bir rapor hazÄ±rladÄ±. AKP döneminde borçlanma oranÄ±nÄ±n 88 kat arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren CHP’li Bingöl, Türkiye’de doÄŸan her çocuÄŸun borçlu olarak dünyaya geldiÄŸini söyledi.

Rapora göre, Türkiye’de en yaygÄ±n borçlanma biçimi tüketici kredileri. Tüketici kredilerinin meslek gruplarÄ±na göre daÄŸÄ±lÄ±mÄ±na iliÅŸkin sonuçlara göre, borçlu kesimin yüzde 64.6’sÄ± ücretli çalÄ±ÅŸanlardan oluÅŸuyor. AKP iktidara geldiÄŸinde vatandaÅŸÄ±n kredi kartÄ± ve tüketici kredisi borcu yaklaÅŸÄ±k olarak 6.5 milyar TL iken, bugün bu borç 575 milyar TL’ye çÄ±kmÄ±ÅŸ durumda. Yani AKP’nin iktidar olduÄŸu yÄ±ldan bu yana halkÄ±n borçlanmasÄ± tam 88 katÄ±na çÄ±ktÄ±.

Bugün Türkiye’de toplam 32 milyon kiÅŸinin kredi kartÄ± borcu var ve 3 milyon 248 kiÅŸi kredi kartÄ± ve/veya bireysel kredi alacaklarÄ± yüzünden “yasal takipte”. 2002 yÄ±lÄ±nda vatandaÅŸÄ±n toplam borcu milli gelirin yüzde 1.8’i kadar iken bu veri 2017 sonunda yüzde 16’nÄ±n üstüne çÄ±ktÄ±. Rapora göre, Türkiye, kredi kartÄ± borcunu kapatmak için tüketici kredisi kullanan, tüketici kredisi borcunu kapatmak için ise tekrar kredi çeken bir ülke haline getirildi.

AVRUPA ÜLKELERÄ° ARASINDA Ä°KÄ°NCÄ°

Türkiye, Fransa’dan sonra Avrupa ülkeleri arasÄ±nda kredi kartÄ± kullanÄ±mÄ±nÄ±n en yoÄŸun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ikinci ülke konumunda. YapÄ±lan harcamalar bakÄ±mÄ±ndan da Avrupa üçüncüsü.

Raporda geliri asgari ücretin altÄ±nda veya asgari ücretin biraz üzerinde ücret alanlarÄ±n borçlanmasÄ±nda yaÅŸanan artÄ±ÅŸa da dikkat çekiliyor. Geliri 0-1000 lirasÄ± arasÄ±nda olanlarda borçlu sayÄ±sÄ± 10 kat artarak 4 milyona yaklaÅŸÄ±rken, geliri 0-2000 lira aralÄ±ÄŸÄ±nda olanlarda ise bu sayÄ± 3.5 kat artarak 7 milyona yaklaÅŸmÄ±ÅŸ durumda.

BORÇLANMA SESSÄ°ZLEÅžTÄ°RÄ°YOR

HazÄ±rlanan raporda, borçluluÄŸun neden olduÄŸu ekonomik ve siyasal sonuçlar üzerinde de duruldu. Rapora göre, meslek gruplarÄ± ve ücretler arasÄ±ndaki farka bakmaksÄ±zÄ±n artan borçluluk, vatandaÅŸlar üzerindeki ekonomik ve siyasi baskÄ±yÄ± her geçen gün arttÄ±rÄ±yor. Borçlanma halk üzerinde sadece ekonomik deÄŸil, siyasi etkiler de bÄ±rakÄ±yor. Borçluluk sebebiyle, vatandaÅŸ ses çÄ±karacaÄŸÄ±, tepki göstereceÄŸi durumlarda sessizleÅŸiyor. BorçlandÄ±rma ile emekçiler fazla mesaiye, düÅŸük ücretlere, kötü ve baskÄ± altÄ±ndaki çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na karÅŸÄ± razÄ± ediliyorlar.

SÖMÜRÜNÜN YENÄ° MERKEZÄ°: BORÇLANDIRMA

Türkiye’de ana rahmine düÅŸen her çocuÄŸun borçluluk sarmalÄ±nda olduÄŸunun vurgulandÄ±ÄŸÄ± raporda, borçluluÄŸun bütün gelir gruplarÄ± için geçerli bir sorun olduÄŸu belirtildi. Borçlanmayla halkÄ±n bugününün deÄŸil, geleceÄŸinin de iktidar eliyle denetlenir hale getirildiÄŸ ifade edilen raporda, “Borç yükü altÄ±ndaki emekçilerin artÄ±k deÄŸiÅŸikliÄŸe ne tahammülü ne de cesareti kalmÄ±yor” dendi. (ANKARA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 15:30

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