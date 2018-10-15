KÃ¶ln merkez tren istasyonunda rehine krizi

KÃ¶lnâ€™deki rehine krizi kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ± aÄŸÄ±r yaralanÄ±rken; rehine kadÄ±n hafif yaralandÄ±.

Almanya'nÄ±n Köln kentindeki merkez tren istasyonunda yaÅŸanan rehine krizinde zanlÄ± aÄŸÄ±r, rehin alÄ±nan genç kadÄ±n ise hafif yaralandÄ±.

Köln polis sözcülüÄŸü, düzenlenen operasyon sonucu olayÄ±n tamamen kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurarak, yaralÄ±larÄ±n tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Yerel basÄ±na göre 60 yaÅŸlarÄ±nda olan bir kiÅŸinin genç bir kadÄ±nÄ± rehin aldÄ±ÄŸÄ± bilgisi üzerine polis harekete geçti.

Yerel saatle 12.45'de meydana gelen olayda, günde 1300 tren seferi yapÄ±lan ve ortalama 280 bin yolcunun kullandÄ±ÄŸÄ± istasyon boÅŸaltÄ±larak seferler durduruldu.

Ä°stasyondaki bir eczanede süren rehin alma olayÄ± için özel birlikler görevlendirildi. OlayÄ±n nedeninin araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve incelemelerin sürdüÄŸü de kaydedildi. (Köln/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 17:47

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