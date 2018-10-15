Almanya'da tren istasyonunda rehine eylemi
Almanya'nÄ±n KÃ¶ln kentinde merkez tren istasyonunda rehine eylemi yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Almanya'nÄ±n Köln kentinde Breslauer MeydanÄ±'nda merkez tren istasyonunda rehine eylemi yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ä°stasyonda duyulan silah seslerinin ardÄ±ndan tüm tren seferleri durdurulurken polis istasyonu boÅŸalttÄ± ve güvenlik çemberi oluÅŸturdu.
AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Almanya'nÄ±n Köln kentindeki merkez tren istasyonunda duyulan silah seslerinin ardÄ±ndan polis istasyonu boÅŸaltarak güvenlik çemberi oluÅŸturdu.
Köln polisinin sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Breslauer MeydanÄ±'nda rehine olayÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ä°stasyonun boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilen açÄ±klamada, vatandaÅŸlarÄ±n olay yerinden uzak durmalarÄ± istendi. AçÄ±klamada, ilerleyen süreçte daha detaylÄ± bilgi vereceÄŸi bildirildi.
Yerel basÄ±nÄ±n haberlerinde rehine krizinin, yerel saatle 12.45'te istasyondaki bir eczanede yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. OlayÄ±n ardÄ±ndan tüm tren seferleri durdurulurken, tren istasyonu boÅŸaltÄ±larak güvenlik çemberine alÄ±ndÄ±.
Yerel basÄ±nÄ±n görgü tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadesine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberlerde, hafif makineli silahlarla çok sayÄ±da polisin tren istasyonunda operasyon düzenlediÄŸi belirtildi. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 15:33