HDP 20 Ekimâ€™de yerel seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± baÅŸlatacak

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n kayyÄ±m atamakla tehdit ettiÄŸi HDP,Â 20 Ekimâ€™de DiyarbakÄ±râ€™da dÃ¼zenleyeceÄŸi Ã§alÄ±ÅŸtayla yerel seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± baÅŸlatÄ±yor.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) 20 Ekim’de DiyarbakÄ±r’da “Yerel Yönetimler ÇalÄ±ÅŸtayÄ±” düzenleyecek. ÇalÄ±ÅŸtay, “Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetimler Deneyimi” ana gündemi ile gerçekleÅŸtirilecek. ÇalÄ±ÅŸtaya, HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Kürt siyasetçi Ahmet Türk, HalklarÄ±n Demokratik Kongresi (HDK) EÅŸsözcüleri, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) EÅŸbaÅŸkanÄ± Berdan Öztürk, Tevgera Jinên Azad-Özgür KadÄ±n Hareketi (TJA) aktivistleriyle birlikte milletvekilleri, HDP’nin bileÅŸenlerinin katÄ±lmasÄ± bekleniyor.

YEREL YÖNETÄ°MLERDE KADIN SÄ°STEMÄ°

6 oturum planlanan çalÄ±ÅŸtayda, “Yerel Yönetimler KadÄ±n Sistemi” ve “Demokratik Yerel Yönetimler Modeli ve Politikalar TaslaÄŸÄ±” baÅŸlÄ±klarÄ± üzerine tartÄ±ÅŸmalar yürütülerek, katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n önerilerine baÅŸvurulacak.

KAYYIM POLÄ°TÄ°KALARI TARTIÅžILACAK

TartÄ±ÅŸma konusu olan bir diÄŸer madde ise AKP hükümetinin DBP’li belediyelere yönelik kayyum politikalarÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n son günlerde HDP’yi hedef alarak, “KayyÄ±m atarÄ±z” ÅŸeklindeki konuÅŸmalarÄ±. Bu baÅŸlÄ±k altÄ±nda kayyumlarÄ±n politikalarÄ±, kilit vurulan kadÄ±n ve kültür kurumlarÄ±, yine kayyÄ±mlarÄ±n sembol isimlerin verildiÄŸi kurum isimlerini deÄŸiÅŸtirmesi üzerine tartÄ±ÅŸmalar yürütülecek.

DENEYÄ°MLER HDP’YE AKTARACAK

ÇalÄ±ÅŸtayÄ±n diÄŸer bir önemli gündemi de Kürt siyasetinin 20 yÄ±llÄ±k “Kendimizi de kentimizi de biz yöneteceÄŸiz” politikasÄ±yla sürdürdüÄŸü belediyecilik deneyimini HDP’ye aktarmasÄ± olacak. ÇalÄ±ÅŸtayda, bileÅŸenler ve ittifaklarla yürütülecek tartÄ±ÅŸmalar sonucunda tutum belirlenecek. Son olarak belirlenecek tutum belgesi üzerine tartÄ±ÅŸmalar yürütülecek, öneriler sunulacak.

YEREL SEÇÄ°M ÇALIÅžMALARININ STARTI VERÄ°LECEK

HDP, 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n Mart ayÄ±nda gerçekleÅŸtirilecek yerel seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ± da çalÄ±ÅŸtayla birlikte verecek. HDP kulislerine yansÄ±yan bilgilere göre, büyükÅŸehirlerde CHP ve AKP’den oy alabilecek aday profilleri üzerine çalÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yönünde. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 15:16

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