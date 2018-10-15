Ä°mar Kanunu deÄŸiÅŸikliÄŸi ile Ã¼lkenin her karÄ±ÅŸ topraÄŸÄ± satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kacak

Mimarlar OdasÄ± Ankara Åžubesi, Ä°mar Kanunu deÄŸiÅŸikliÄŸi ile yaÅŸanacak tehlikelere dikkat Ã§ekti.

Mimarlar OdasÄ± Ankara Åžubesi 3194 sayÄ±lÄ± Ä°mar Kanunu’nda deÄŸiÅŸiklik öngören taslaÄŸÄ± deÄŸerlendirdi. Åžube BaÅŸkanÄ± Tezcan KarakuÅŸ Candan, taslak ile devletin denetimden elini çekerek denetimi danÄ±ÅŸman firmalara bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±na, ülkenin her karÄ±ÅŸ topraÄŸÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸa hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±na, meslek odalarÄ±nÄ±n hukuksal süreçlerinin önünün kesilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

Mimarlar OdasÄ± Ankara Åžubesi, 3194 SayÄ±lÄ± Ä°mar Kanunu’nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun TaslaÄŸÄ±’na iliÅŸkin basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. Åžube toplantÄ± salonunda gerçekleÅŸen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Åžube BaÅŸkanÄ± Tezcan KarakuÅŸ Candan, hazÄ±rlanan taslakla ülkenin deÄŸerlerinin yok sayÄ±larak satÄ±ÅŸa hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. TaslaÄŸÄ±, “Ülkenin tamamÄ±nda idarelerin devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±larak tek adamÄ±n verdiÄŸi kararlarla rant iliÅŸkisinin örüleceÄŸi bir ‘imar faÅŸizmi’ olarak deÄŸerlendiren Candan, artÄ±k denetimin de danÄ±ÅŸman firmalar tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ±nÄ±n taslakta öngörüldüÄŸüne dikkat çekti. Candan, “Kanunla denetimden de uzaklaÅŸan bir kamu idaresi görüyoruz. Bugüne kadar bir çok ÅŸeyi özelleÅŸtirme aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yaptÄ±lar ancak devlet bütün organlarÄ±nda denetimi yapÄ±yordu. Ancak taslak ile denetim de özelleÅŸtiriliyor. Bundan sonra firmalar denetim sürecinin bir parçasÄ± olacak” dedi. Devletin denetlemeden elini çekerek artÄ±k sadece rantÄ± planlayan bir sürece gittiÄŸini ifade eden Candan, “Ülkenin her topraÄŸÄ±nÄ± satÄ±ÅŸa hazÄ±r nesne, kâr getiren bir araç olarak görüyor. KÄ±yÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n, ormanlarÄ±mÄ±zÄ±n, tarihsel varlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n satÄ±ÅŸÄ± söz konusu olabilecek” dedi.

‘KRÄ°ZE KARÅžI ÇÖZÜM DEÄžERLÄ° VARLIKLARIN SATILMASI’

Taslakla dava açma süreçlerine de kÄ±sÄ±tlama getirildiÄŸine dikkat çeken Candan, kamu yararÄ±nÄ± savunan ve devletin kamu yararÄ±na aykÄ±rÄ± uygulamalarÄ±nÄ± yargÄ±ya taÅŸÄ±yan meslek örgütlerine 6 ay süresi getirildiÄŸini belirtti. Candan taslak ile ekonomide olumsuz geliÅŸmelerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir dönemde krize karÅŸÄ± en deÄŸerli varlÄ±klarÄ±n satÄ±lmasÄ±nÄ±n da çözüm olarak ortaya konduÄŸunu ifade etti.

MESLEK ODALARINA ENGELLEME

Candan, mülkiyetin olmamasÄ± durumunda meslek odasÄ± olsa dahi dava açamaz hale getirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, bireyin mülkiyeti ile baÅŸ baÅŸa bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ülke topraklarÄ±nÄ± parasÄ± olanÄ±n gelip satÄ±n alabileceÄŸi imar iÅŸgaline açÄ±k hale getirildiÄŸini, insanlÄ±ÄŸÄ±n ortak nefes alma alanlarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸa sunulduÄŸunu, hak aramanÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Candan, taslaÄŸÄ± baÅŸkanlÄ±k sisteminin imar deÄŸiÅŸikliÄŸi ile insanlarÄ± kontrol altÄ±na alan, haklarÄ±ndan mahrum bÄ±rakan, kendine ait olduÄŸunu düÅŸündüÄŸü alanlardan vazgeçiren bir sürecin hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± olarak deÄŸerlendirdi. Candan diÄŸer yandan yerel yönetimlerin de devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±larak her ÅŸeyin tepeden belirleneceÄŸine dikkat çekti.

‘TASLAK EKONOMÄ°K KRÄ°ZÄ°N VARLIÄžINI GÖSTERÄ°YOR’

Åžube Yönetim Kurulu üyesi Nihal Evirgen de taslaÄŸÄ±n devletin imar ettiÄŸi her ÅŸeye ekonomik açÄ±dan baktÄ±ÄŸÄ± bir süreci gösterdiÄŸini, ülkenin içinde bulunduÄŸu durumdan ayrÄ± düÅŸünülemeyeceÄŸini belirtti. Evirgen, “Kriz her ne kadar ‘psikolojik’ olarak deÄŸerlendirilse de somut olarak varlÄ±ÄŸÄ± taslaktan anlaÅŸÄ±lÄ±yor” dedi. Devletin artÄ±k sadece özel sektör tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilemeyecek ÅŸeyler için devreye gireceÄŸine dikkat çeken Evirgen, diÄŸer yandan hak arayan, kentli yurttaÅŸ bilincinin de önüne geçen bir taslak olduÄŸunu vurguladÄ±. YalnÄ±zca mülkiyeti olanlarÄ±n dava açabileceÄŸine dikkat çeken Evirgen, “Kent mücadelesi veren, yurttaÅŸ bilincine sahip herkes için anayasaya aykÄ±rÄ± bir taslaktÄ±r” dedi. Meslek odalarÄ±nÄ±n dava açmasÄ±ndan ÅŸikayetçi olunduÄŸu biliniyordu. Hukuksal mücadelemizi engellemek için de 6 ay süresi getirildi. 6 aydan sonrasÄ±nÄ± ‘Biz affettik’ diyor devlet” dedi.

TOPLUMSAL KARÅžI DURUÅž GEREKLÄ°

Taslakta arsa deÄŸerinde yaÅŸanan artÄ±ÅŸÄ±n kamuya ait olacaÄŸÄ±na iliÅŸkin bölüme dikkat çeken Evirgen ÅŸöyle devam etti: “Sermayeyi de rahatsÄ±z edecektir ama bunun gösterdiÄŸi devletin ne kadar paraya ihtiyacÄ± olduÄŸudur. Bunu topraklarÄ± üzerinden saÄŸlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ancak burada da hangi müteahhit, hangi sermayedardan nasÄ±l yapacaÄŸÄ± muÄŸlak. BazÄ± alanlar ise deÄŸer artÄ±ÅŸ payÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±rakÄ±lÄ±yor. Yine buralarÄ± ise kimin yapacaÄŸÄ± muallak. ÖrneÄŸin özel proje alanÄ± olarak Ankapark’Ä±n deÄŸer artÄ±ÅŸ payÄ±nÄ± kimin belirleyeceÄŸi nasÄ±l denetleneceÄŸi belirsiz” dedi. TaslaÄŸÄ±n tamamen karÅŸÄ±sÄ±nda olduklarÄ±nÄ± ve yargÄ±ya taÅŸÄ±yacaklarÄ±nÄ± ifade eden Evirgen, artÄ±k meslek odalarÄ±nÄ± da engellemek için uygulamalar çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, toplumsal bir kaÅŸÄ± duruÅŸ gerektiÄŸini ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 15:14

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