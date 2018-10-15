SamandaÄŸâ€™da gece yarÄ±sÄ± Ã§Ã¶p eylemi

Hatay SamandaÄŸ'da Ã§Ã¶p transfer merkezinden gelen kokuya tepki gÃ¶steren vatandaÅŸlar, Ã§Ã¶p kamyonlarÄ±nÄ±n geÃ§iÅŸini engelledi.

Hatay'Ä±n SamandaÄŸ ilçesinde yerleÅŸim yerlerine yakÄ±n bölgede yer alan çöp transfer merkezinden gelen kokuya tepki gösteren vatandaÅŸlar, çöp kamyonlarÄ±nÄ±n geçiÅŸini engelledi.

SultaÅŸa Mahallesi'nde gece geç saatlerde, çöp transfer merkezinin bulunduÄŸu alandan gelen kokuya tepki gösteren mahalle halkÄ±, yolu çöp kamyonlarÄ±nÄ±n geçiÅŸine kapattÄ±. Çöp transfer merkezinin kokusundan ve araçlarÄ±n tozundan evlerinde oturamaz hale geldiÄŸini belirten mahalle halkÄ±, merkezin ilçenin bütün etlerinin kesildiÄŸi mezbahanenin yanÄ± baÅŸÄ±nda olduÄŸunu söyleyerek, bu çöp transfer merkezi buraya kurulalÄ± lokantalardan et yemez olduklarÄ±nÄ± söyledi.

TASARRUF MU SAÄžLIK MI?

2 yÄ±ldÄ±r baÅŸvurmadÄ±klarÄ± merci kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten mahalle halkÄ±, SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada çöp transfer merkezinin vatandaÅŸlarÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± olumsuz etkilediÄŸi yönünde rapor olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±. Belediyeden çöp transfer merkezinin yerleÅŸim yerlerinden uzak bir bölgede kurulmasÄ±nÄ± istediklerin ancak burada yakÄ±ttan daha fazla tasarruf ettiklerinin söylendiÄŸin belirten mahalleliler, çöp transfer merkezinin buradan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istediklerini söylediler.

Eylem üzerine olay yerine gelen SamandaÄŸ Ä°lçe KaymakamÄ± Murat Kütük ise vatandaÅŸlarÄ± dinleyip, yaÅŸanan sorunun çözümü için çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. “Burada bulunan basÄ±n mensuplarÄ± önünde size söz veriyorum, bu sorunun çözümü için gereken ne ise yapÄ±lacaktÄ±r.” diyen kaymakamÄ±n sözlerinin ardÄ±ndan mahalle halkÄ± eylemine son verdi. (Hatay/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 15:08

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