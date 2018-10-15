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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 15:05
FotoÄŸraf: DHA
Berkay'Ä±n avukatÄ±ndan 'Arda Turan tutuklansÄ±n' talebi
15 Ekim 2018 15:01
ÅžarkÄ±cÄ± Berkay2Ä±n avukatÄ±, Futbolcu Arda Turan'Ä±n tutuklanmasÄ±nÄ± talep etti.
Futbolcu Arda Turan'Ä±n ÅžarkÄ±cÄ± Berkay'Ä± darbetmesi olayÄ±nda, Berkay Åžahin'in avukatÄ± AyÅŸegül Mermer, futbolcu Arda Turan'Ä±n tutuklanmasÄ± için savcÄ±lÄ±ÄŸa dilekçe verdi.
ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na gelen avukat Mermer, Arda Turan'Ä±n "Genel güvenliÄŸin kasten tehlikeye sokulmasÄ±", "Sözlü taciz", "Silahla tehdit" ve "RuhsatsÄ±z silah taÅŸÄ±ma" suçlarÄ±ndan tutuklanmasÄ± için savcÄ±lÄ±ÄŸa talepte bulundu. (Ä°stanbul/DHA)
Berkay'Ä±n burnunu kÄ±ran Arda Turan'dan yeni aÃ§Ä±klama geldi
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 15:05
Arda Turan'Ä±n Berkay'Ä± darbettiÄŸi gecenin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±
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