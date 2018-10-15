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Arda Turan hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±, 12,5 yÄ±l hapsi isteniyor
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Arda Turan'a 12,5 yÄ±l hapis istemiyle iddianame hazÄ±rladÄ±.
Futbolcu Arda Turan hakkÄ±nda, "Cinsel Taciz", "RuhsatsÄ±z silah bulundurmak", "Genel GüvenliÄŸi Kasten Tehlikeye Sokmak" ve "Kasten Yaralama" suçlamalarÄ±yla dava açÄ±ldÄ±. Berkay için ise 'hakaret' suçlamasÄ±ndan iddianame hazÄ±rlandÄ±.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Arda Turan'a 12,5 yÄ±l, Berkay hakkÄ±nda ise 2 yÄ±la kadar hapis istemiyle iddianame hazÄ±rladÄ±.
AVUKAT DÄ°LEKÇE VERDÄ°
Futbolcu Arda Turan'Ä±n ÅžarkÄ±cÄ± Berkay'Ä± darbetmesi olayÄ±nda, Berkay Åžahin'in avukatÄ± AyÅŸegül Mermer, futbolcu Arda Turan'Ä±n tutuklanmasÄ± için savcÄ±lÄ±ÄŸa dilekçe verdi.
ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na gelen avukat Mermer, Arda Turan'Ä±n "Genel güvenliÄŸin kasten tehlikeye sokulmasÄ±", "Sözlü taciz", "Silahla tehdit" ve "RuhsatsÄ±z silah taÅŸÄ±ma" suçlarÄ±ndan tutuklanmasÄ± için savcÄ±lÄ±ÄŸa talepte bulundu. (Ä°stanbul/DHA)
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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 16:38
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