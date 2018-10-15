AÄŸaÃ§lar kesilmeden de olabiliyormuÅŸ!

Trabzon'da, okul bahÃ§esinde bozulan parke taÅŸlarÄ±nÄ±n onarÄ±mÄ± iÃ§in yetkiler 'aÄŸaÃ§larÄ±n kesilmesi gerekiyor' demiÅŸti, veliler kesmeden dÃ¼zeltti.

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki KavaklÄ± Ortaokulu bahçesinin zemininde yer alan parke taÅŸlarÄ± öÄŸrenciler için tehlike oluÅŸturunca veliler harekete geçti. Yetkililerin düzenleme için ‘aÄŸaçlarÄ±n kesilmesi gerekiyor’ demesi üzerine veliler iÅŸbaÅŸa düÅŸtü diyerek parke taÅŸlarÄ±nÄ± onardÄ±. ÖÄŸrencilerin oyun oynadÄ±klarÄ± sÄ±rada düÅŸüp yaralanmalarÄ±na neden olabilecek parke taÅŸlarÄ±nÄ± veliler, kazma ve küreklerle uzun süren çalÄ±ÅŸmalar sonucu düzeltti.

Bozulan zeminin okul bahçesinde oynayan öÄŸrenciler için tehlike arz ettiÄŸini belirten veliler, durumu belediyeye bildirdi, yardÄ±m istedi. Ä°ddiaya göre, belediye yetkilileri sorunun çözümü için okul bahçesinde bulunan aÄŸaçlarÄ±n kesilmesi gerektiÄŸini söyledi. AÄŸaçlarÄ±n kesilmesini istemeyen veliler, kendi imkânlarÄ±yla bahçede çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. ÇocuklarÄ±n, bozuk zemin üzerinde oyun oynarken, düÅŸüp yaralanmalarÄ±nÄ±n önüne geçmek için seferber olan veliler, parke taÅŸlarÄ±nÄ± söküp, altÄ±nda yer alan aÄŸaç köklerini de aÄŸaçlara zarar vermeden temizledi.

YARALANMALAR OLUYORDU

KavaklÄ± Ortaokulu Okul Aile BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Ä°nci YÄ±lmaz, “Yetkililer bizlere sorunun çözümü için aÄŸaçlarÄ±n kesilmesi gerektiÄŸini söylediler” diyerek, aÄŸaçlarÄ±n kesilmesini istemedikleri için böyle bir çözüm yolu bulduklarÄ±nÄ± anlattÄ±. “ÇocuklarÄ±mÄ±z burada düÅŸerek yaralanÄ±yordu, kimisi ayaÄŸÄ±nÄ± kimisi kolunu kÄ±rÄ±yordu” diye konuÅŸan veli Canan KaraaÄŸaç ise yaptÄ±klarÄ± çalÄ±ÅŸmayla bunun önüne geçtiklerini söyledi. (Trabzon/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 14:47

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