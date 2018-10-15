Bodrumlular Gerenkuyu Sahili'nin halka kapatÄ±lmasÄ±nÄ± protesto etti

Bodrum YalÄ±Ã§iftlik'te yurttaÅŸlar, AÄŸaoÄŸlu'nun Gerenkuyu sahilinin tel Ã¶rgÃ¼lerle Ã§evirmesine tepki gÃ¶sterdi.

Bodrum YalÄ±çiftlik'te bulunan Gerenkuyu'nun müteahhit Ali AÄŸaoÄŸlu tarafÄ±ndan halka kapatÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± yörede yaÅŸayan yurttaÅŸlar basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. BodrumlularÄ±n, aileleriyle birlikte piknik yapmak için sÄ±kça gittiÄŸi Gerenkuyu giriÅŸini tel örgülerle çeviren Ali AÄŸaoÄŸlu, kilit vurduÄŸu kapÄ±nÄ±n üzerine de "Özel mülktür girilmez" levhasÄ± asmÄ±ÅŸtÄ±.

Dün Gerenkuyu Sahili'nin bu ÅŸekilde halka kapatÄ±lmasÄ± ile ilgili yöre halkÄ±, köy muhtarlarÄ±, EÄŸitim Sen Bodrum Åžubesi, Bodrum Kent Konseyi, Zortul Çevre Grubu, GümüÅŸlük Form ve çeÅŸitli partilerin ekoloji kollarÄ±ndan temsilciler bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

Yörede oturan vatandaÅŸlardan Serpil Ertürk tarafÄ±ndan yapÄ±lan basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda Gerenkuyu'nun yarÄ±madada yaÅŸayan bütün yurttaÅŸlarÄ±n denize girebildiÄŸi ender sahillerden olduÄŸu dile getirilerek, sahilin Ali AÄŸaoÄŸlu tarafÄ±ndan tel örgülerle çevrilip özel mülk alanÄ± ilan edilmesinin yasalara aykÄ±rÄ± olduÄŸu belirtildi. Sahile giriÅŸin yurttaÅŸlara kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n KÄ±yÄ± Kanunu'na aykÄ±rÄ± olduÄŸunun dile getirildiÄŸi basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda bu duruma karÅŸÄ± suç duyurusunda bulunulacaÄŸÄ± ifade edildi. (HABER MERKEZÄ°)

Gerenkuyu sahili

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 14:39

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