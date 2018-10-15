Ä°ÅŸten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã§iftliÄŸe gidip intihar etti

AydÄ±nâ€™da geÃ§tiÄŸimiz hafta iÅŸten atÄ±lan bir kiÅŸi, bir hafta sonra eskiden Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã§iftliÄŸe giderek intihar etti.

AydÄ±n'Ä±n Söke ilçesinde, iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± çiftliÄŸe bir hafta sonra giden YÄ±lmaz C. (45), çenesinin altÄ±na dayadÄ±ÄŸÄ± av tüfeÄŸiyle intihar etti.

Söke'nin kÄ±rsal BaÄŸarasÄ± Mahallesi'ndeki bir çiftlikte uzun yÄ±llardÄ±r çalÄ±ÅŸan YÄ±lmaz C.'nin iÅŸine geçen 8 Ekim'de son verildi. Kimsesi olmayan YÄ±lmaz C., iÅŸten çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir süreliÄŸine Ä°zmir'e gitti. Herkesin kendisini Ä°zmir'de bildiÄŸi YÄ±lmaz C., geçen 14 Ekim gecesi tekrar çiftliÄŸe gidip, gizlice içeri girdi. Geceyi burada geçiren YÄ±lmaz C., bugün saat 10.30 sÄ±ralarÄ±nda, av tüfeÄŸiyle intihar etti. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarÄ± üzerine olay yerine jandarma ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. ÇiftliÄŸe gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, sandalyede kanlar içinde, oturur haldeki YÄ±lmaz C.'nin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirledi.

Jandarma ve savcÄ±nÄ±n olay yerindeki incelemelerinin ardÄ±ndan YÄ±lmaz C.'nin cesedi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nin morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Jandarma, intiharla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. (AydÄ±n/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 14:36

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