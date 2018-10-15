Albayrak'tan ekonomi iÃ§in 'pembe' vaat: Yeni sÃ¼recin arefesindeyiz

Albayrak: Makroekonomik gÃ¶stergeleri, para birimiyle birlikte Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼ ve pozitif ayrÄ±ÅŸacaÄŸÄ± yeni bir sÃ¼recin arefesindeyiz.

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, ekonomiye dair pembe bir tablo çizdi, ekonomik refah vadetti: Enflasyon ve faiz denen iki prangadan ekonomimizi adÄ±m adÄ±m kurtardÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± hep birlikte göreceÄŸiz.

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, "Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi"nin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸtu.

Albayrak’Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

‘Ä°LK UÇAK BÄ°LETÄ° Ä°ÇÄ°N SIRAYA GÄ°RECEK OLANLAR BUNLAR’

* “Bizler yapmakla, inÅŸa etmekle, Türkiye'yi büyütmekle mükellefiz. Ama buna sonsuz muhalefet edenler, yakalÄ±m yÄ±kalÄ±m diyenler, bu eserler ortaya çÄ±kÄ±nca da bÄ±yÄ±k altÄ±ndan bakÄ±p, çaktÄ±rmadan da ziyaret edip, ilk uçak bileti için sÄ±raya girecek olan da bunlar olacak. Uzunca bir dönem, malum bir kesim tarafÄ±ndan Türkiye'nin baÅŸat projeleri var ya, bilinçli bir itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rma süreci yürüttüklerine ÅŸahit olduk. Köprüler öyleymiÅŸ, tüneller böyleymiÅŸ, araÅŸtÄ±rma gemileri, altyapÄ± süreçleri, havaalanlarÄ±...”

* “Enflasyonla mücadelede önce ekim ayÄ± rakamlarÄ±yla birlikte, sonra kasÄ±m ve aralÄ±ktaki rakamlarla aÅŸaÄŸÄ± yönlü trendi sürdürerek, bu mücadelenin meyvelerini tüm ekonomimizde hep beraber toplayacaÄŸÄ±z. YapÄ±sal adÄ±mlarla desteklemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu sürecin sonunda enflasyon ve faiz denen iki prangadan ekonomimizi adÄ±m adÄ±m kurtardÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± hep birlikte göreceÄŸiz."

* “Ä°nÅŸallah artÄ±k komisyonculuk tarihe karÄ±ÅŸacak.

* “Türkiye'yle ilgili temmuz ve aÄŸustos aylarÄ±nda baÅŸlayan ve eylül ayÄ±nda devam eden yoÄŸun bir ÅŸekilde ekonomik saldÄ±rÄ± altÄ±ndaki dönemin daÄŸÄ±lmaya güçlü ÅŸekilde baÅŸladÄ±.

* "Ä°ÅŸte her geçen gün çok daha güçlü adÄ±mlarla Türkiye'nin ekonomisi, makroekonomik göstergeleri, para birimiyle birlikte çok daha güçlü ve pozitif ayrÄ±ÅŸacaÄŸÄ± yeni bir sürecin arefesindeyiz." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 14:21

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