Ä°ran: ABD bir an Ã¶nce Suriye'yi terk etmeli

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼: ABD'nin Suriye yÃ¶netiminden izin almadan bu Ã¼lkeye mÃ¼dahalesiÂ uluslararasÄ± normlara aykÄ±rÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± bir eylemdir.

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Behram KasÄ±mi, ABD'nin Suriye'deki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yasadÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu ve bir an önce bu ülkeyi terk emesi gerektiÄŸini söyledi. BasÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan KasÄ±mi, ABD'nin Suriye yönetiminin talebi olmadan bu ülkede bulunduÄŸunu söyleyerek, "ABD'nin Suriye yönetiminden izin almadan bu ülkeye müdahalesi tüm uluslararasÄ± normlara aykÄ±rÄ± yasadÄ±ÅŸÄ± bir eylemdir" dedi.

"ABD Suriye'ye her türlü eylem ve müdahaleden hÄ±zla kaçÄ±nmalÄ± ve eylemlerini durdurmalÄ±" diyen Ä°ranlÄ± Sözcü, "ABD'nin yayÄ±lmasÄ± politikasÄ± bilindiÄŸinden, istikrarsÄ±zlÄ±k oluÅŸturmak ve yenilgiye uÄŸrayan teröristleri destek için Suriye'de bulunuyor" suçlamasÄ±nda bulundu. KasÄ±mi, "ABD 'ye bir an önce Suriye'yi terk etmesini ve bu ülkenin iÅŸlerinde müdahale etmemesini tavsiye ediyoruz" dedi.

CEMAL KAÅžIKÇI AÇIKLAMASI

Ä°ranlÄ± Sözcü, Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul KonsolosluÄŸu'na girdikten sonra kendisinden haber alÄ±nmayan gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'ya konusunda olayÄ±n açÄ±klÄ±ÄŸa kavuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan pozisyon belirteceklerini söyledi ve "OlayÄ±n ne olduÄŸu anlamak için beklemeliyiz" dedi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 14:18

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