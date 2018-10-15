KESK, emekÃ§ilerin maaÅŸlarÄ±na ek artÄ±ÅŸ istedi

KESK, emekÃ§ilerin maaÅŸÄ±nda artÄ±ÅŸ yapÄ±lmasÄ±nÄ±; elektrik, doÄŸalgaz gibi temel ihtiyaÃ§lara yapÄ±lan zamlarÄ±n geri Ã§ekilmesini istedi.

Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK) yaÅŸanan ekonomik sorunlara karÅŸÄ± emekçilerin maaÅŸÄ±na ek artÄ±ÅŸ istedi. YapÄ±lan açÄ±klamada iktidarÄ±n “kriz yok” söylemlerine karÅŸÄ± 3 milyon kamu emekçisi ve 2 milyon kamu emekçisi emeklisinin artan hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda maaÅŸlarÄ±nÄ±n gittikçe eridiÄŸine, maaÅŸlarÄ±n emekçilerin cebine girmeden borçlara, kabaran faturalara gittiÄŸine, ayÄ±n sonunun emekçiler için gelmediÄŸine dikkat çekildi.

HALKLA DALGA GEÇÄ°LÄ°YOR

DoÄŸalgaz ve elektrik zamlarÄ±nÄ±n otomatiÄŸe baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± ifade edilen açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi: “KÄ±ÅŸ aylarÄ±na girmeye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir dönemde, hem de döviz kuru kÄ±smen düÅŸmesine raÄŸmen elektriÄŸe ve doÄŸalgaza tekrar zam yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Son zamlarla birlikte konutlarda kullanÄ±lan elektrik yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan bugüne yüzde 41, doÄŸalgaz ise yüzde 44 zamlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu fahiÅŸ artÄ±ÅŸ oranlarÄ±na raÄŸmen Hazine ve Maliye BakanÄ± ‘küresel olarak bir deÄŸiÅŸim süreci olmazsa yÄ±lsonuna kadar elektriÄŸe ve doÄŸalgaza zam yapmayacaÄŸÄ±z’ diyerek halka adeta dalga geçmektedir”.

ENFLASYON EMEKÇÄ°LER Ä°ÇÄ°N SÜPRÄ°Z DEÄžÄ°L

AçÄ±klamada, yüzde 24.52 olarak açÄ±klanan yÄ±llÄ±k enflasyonun hükümet temsilcileri tarafÄ±ndan ‘süpriz’ olarak deÄŸerlendirilmesi, uzmanlarÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtmasÄ±na iliÅŸkin olarak “UzmanlarÄ± bilmiyoruz, ama asgari ücretliler, iÅŸçiler, kamu emekçileri, emekliler için bu rakamlarda ‘sürpriz’ bir durum yoktur. Çünkü çarÅŸÄ±da, pazarda, mutfakta yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yangÄ±nÄ±n TÜÄ°K’in resmi enflasyon rakamlarÄ±nÄ±n çok daha üzerinde olduÄŸunu bu ülkede çocuklar dahi bilmektedir” denildi.

‘TOPLU SÖZLEÅžME ARTIÅžI ÇOKTAN PUL OLDU’

Son bir ay içinde bebek mamasÄ±nÄ±n fiyatÄ±nda yüzde 18, domateste yüzde 35, sivri biberde yüzde 32 artÄ±ÅŸa dikkat çekilen açÄ±klamada, tüm ücretli kesimler gibi kamu emekçilerinin de artan hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda gittikçe yoksullaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Son toplu sözleÅŸmede baÄŸÄ±tlanan rakamlarÄ±n ‘çoktan pul olduÄŸu’ belirtilen açÄ±klamada, “Son satÄ±ÅŸ sözleÅŸmesi ile maaÅŸlarÄ±mÄ±zda 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk altÄ± ayÄ±nda yüzde 4, ikinci altÄ± ayÄ±nda ise yüzde 3,5 artÄ±ÅŸ yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. TÜÄ°K tarafÄ±ndan son açÄ±klanan verilere göre Temmuz-AÄŸustos-Eylül ayÄ±nÄ± kapsayan üç aylÄ±k dönemin enflasyonu yüzde 9.3 tür. Yani yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gerçek enflasyonunun çok uzaÄŸÄ±nda olan resmi enflasyona göre bile önümüzde üç ay olmasÄ±na raÄŸmen ÅŸimdiden yüzde 6 oranÄ±nda bir enflasyon farkÄ± oluÅŸmuÅŸtur” ifadelerine yer verildi.

MAAÅžLARDA DOKUZ AYDA 1.067 DOLAR KAYIP

Emekçiler için satÄ±n alma gücünü, refah durumunu gösteren en önemli ölçütün yaÅŸanan gerçek enflasyonun üzerini örten TÜÄ°K verileri deÄŸil, açlÄ±k ve yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± verileri olduÄŸu ifade edilen açÄ±klamada, dört kiÅŸilik bir aile için açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± 2.214 TL’ye, yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± ise 6.237 TL’ye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na ve kamu emekçilerinin hÄ±zla açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±na yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekildi. Kamu emekçilerinin Türk lirasÄ±nÄ±n döviz karÅŸÄ±sÄ±nda deÄŸer yitirmesiyle son dokuz aylÄ±k dönemde 1.067 dolar kayÄ±p yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada, “Sene baÅŸÄ±nda maaÅŸÄ± 3.250 TL olan bir kamu emekçisi, dolar kurundaki artÄ±ÅŸtan kaynaklÄ± olarak 9 aylÄ±k dönem içinde 2 maaÅŸ kayÄ±p yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±r” denildi.

Ä°KTÄ°DAR HALKI OYALIYOR

GeçtiÄŸimiz hafta açÄ±klanan “Enflasyonla Topyekun Mücadele ProgramÄ±” ise beklentiyi karÅŸÄ±lamanÄ±n çok uzaÄŸÄ±nda olduÄŸu ifade edilen açÄ±klamada, “Söz konusu program paketinden patronlara yeni vergi iadeleri, krediler, KDV iadesinin kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gibi müjdeler çÄ±karken vatandaÅŸlara ise çÄ±ka çÄ±ka yaÅŸanan gerçek enflasyonun yüzde 50’yi aÅŸtÄ±ÄŸÄ± koÅŸullarda, 80 gün sürecek yüzde 10 indirim kampanyasÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± firmalardan alÄ±ÅŸ veriÅŸ yapma tavsiyesi çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Siyasi iktidar halkÄ± oyalamaya, yaÅŸanan krizin faturasÄ±nÄ± emekçilere yÄ±kmaya çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r” denildi. Emekçilerin krizi yaratanlara borcu deÄŸil, yÄ±llardÄ±r yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kayÄ±plardan kaynaklÄ± alacaÄŸÄ± olduÄŸu vurgulanan açÄ±klamada yer alan talepler ÅŸöyle sÄ±ralandÄ±:

Sadece bu yÄ±l deÄŸil, yÄ±llardÄ±r yandaÅŸ konfederasyonun altÄ±na imza attÄ±ÄŸÄ± satÄ±ÅŸ sözleÅŸmeleri ile sonucunda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kayÄ±plarÄ±n telafi edilmesini, MaaÅŸlarÄ±mÄ±zda Ocak ayÄ± beklenmeden, hemen ÅŸimdi yaÅŸanan gerçek enflasyon temel alÄ±narak artÄ±ÅŸ yapÄ±lmasÄ±nÄ±, Elektrik, doÄŸalgaz, akaryakÄ±t, ekmek gibi temel ihtiyaç mallarÄ±na yapÄ±lan zamlarÄ±n geri alÄ±nmasÄ±nÄ±, zam yapÄ±lmamasÄ±nÄ±,Kamu emekçilerinin iÅŸ güvencesini ortadan kaldÄ±rmayÄ± hedefleyen saldÄ±rÄ±lara son verilmesini,YandaÅŸ konfederasyon ile yapÄ±lan satÄ±ÅŸ sözleÅŸmesi çoktan hükmünü yitirmiÅŸtir. Kamu emekçilerinin temel sorunlarÄ±nÄ±n çözülmesi için bütçe döneminden önce gerçek bir toplu sözleÅŸme yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz."

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EMEKÇÄ°LER PAHALILIK KARÅžINDA ERÄ°YEN GELÄ°RLERÄ°NÄ° PROTESTO EDÄ°P BORDRO YAKTILAR

Kamu Emekçileri SendikalarÄ± Konfederasyonu (KESK) ülke genelinde , "ocak ayÄ±nÄ± beklemeden, hemen ÅŸimdi maaÅŸlarÄ±mÄ±zda ek artÄ±ÅŸ yapÄ±lsÄ±n" talebi ile eylemler yapÄ±yor. DiyarbakÄ±r’da da Maliye binasÄ± önünde bordro yakma eylemi yapÄ±ldÄ±. Eylem öncesinde kitle adÄ±na basÄ±na açÄ±klama yapan KESK dönem sözcüsü Bahar UluÄŸ, “Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. YÄ±llardÄ±r uygulanan, ülkeyi enerjiden sanayiye tarÄ±mdan gÄ±da ürünlerine kadar her alanda dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± hale getiren yeni liberal politikalar sonucu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ekonomik kriz gittikçe derinleÅŸiyor.” dedi. “Siyasi iktidar “kriz miriz yok” diyor. Ama bugün maaÅŸlarÄ±nÄ± alan 3 milyon kamu emekçisi ve 2 milyon kamu emekçisi emeklisi olarak elimize geçen bordrolarÄ±mÄ±z öyle demiyor. Artan hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda gittikçe eriyen, daha cebimize girmeden borçlarÄ±mÄ±za, kabaran faturalara giden maaÅŸlarÄ±mÄ±zla ayÄ±n sonunu getiremiyoruz.” diyen UluÄŸ zamlarÄ±n gittikçe ÅŸiddetlendiÄŸini söyledi.

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BORDRO YAKTILAR EK ZAM Ä°STEDÄ°LER

KESK Ä°zmir Åžubeler Platformunun çaÄŸrÄ±sÄ±yla Eski Sümerbank önünde toplanan emekçiler adÄ±na Tüm Bel-Sen Ä°zmir 1 No’lu Åžube BaÅŸkanÄ± ÇaÄŸdaÅŸ YazÄ±cÄ± açÄ±klama yaptÄ±. YazÄ±cÄ±, tüm kamu emekçilerini insanca yaÅŸamaya yetecek bir ücret ve güvenceli çalÄ±ÅŸma için bu taleplerine sahip çÄ±kmaya, omuz omuza mücadele etmeye çaÄŸÄ±rdÄ±.

Kamu emekçileri Ordu’da da bordro yakarak krizin faturasÄ±nÄ±n kendilerine çÄ±karÄ±lmak istenmesini protesto etti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 15:53

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