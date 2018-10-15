Suriyeâ€™ye kapanan kapÄ±lar aÃ§Ä±lÄ±yor

Suriye ile Ä°srail kontrolÃ¼ndeki Golan Tepeleri arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± 4 yÄ±l sonra yeniden aÃ§Ä±ldÄ±. (FotoÄŸraf: ArÅŸiv)

Suriye ile Ä°srail kontrolündeki Golan Tepeleri arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± 4 yÄ±l sonra yeniden açÄ±ldÄ±. Bu adÄ±m Ürdün ile Suriye arasÄ±ndaki Nasib (Caber) SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±’nÄ±n 3 yÄ±l sonra açÄ±lmasÄ±yla aynÄ± gün gerçekleÅŸtirildi.

Sputnik’in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, Suriye’de 4 yÄ±ldÄ±r süren savaÅŸ nedeniyle kapatÄ±lan ve Suriye’nin Ä°srail kontrolündeki Golan Tepeleri’ne açÄ±lan tek sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± olan Kuneytra SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± 4 yÄ±l sonra yeniden geçiÅŸlere açÄ±ldÄ±. Ä°srail, Suriye ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) arasÄ±nda yapÄ±lan anlaÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan BM gözlemcilerinin sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndan Ä°srail’in kontrolündeki tarafa geçiÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± ve sÄ±nÄ±rÄ±n Suriye tarafÄ±na Suriye bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.

Bölgedeki Dürzi topluluÄŸunun ileri gelenlerinin de sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± yakÄ±nÄ±nda toplandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Suriyeli Al Ikhbariya televizyonuna konuÅŸan Dürzi lider Yusuf Carbu “Bugün zafer günü” diye konuÅŸtu. Suriye hükümet güçleri Kuneytra’yÄ± temmuz ayÄ±nda yeniden ele geçirmiÅŸti.

Rus askeri polisi de bölgede konuÅŸlanmÄ±ÅŸ durumda. Moskova, askeri polisinin buradaki BM gücü ile yakÄ±ndan çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Ä°srail, Golan Tepeleri’ni 1967’de iÅŸgal etmiÅŸti. Bölgede 1974’ten beri ateÅŸkesi gözlemlemek üzere BM gözlemcileri bulunuyor.

ÜRDÜN KAPISI 3 YIL SONRA AÇILDI

AynÄ± gün Ürdün de, Suriye ile ana sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± olan Nasib (Caber) SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±’nÄ± 3 yÄ±llÄ±k aranÄ±n ardÄ±ndan açtÄ±. Ürdünlü yetkililer sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndaki siyah kapÄ±yÄ± açarken, Ürdün plakalÄ± araçlar Suriye’ye girmek için kuyruklar oluÅŸturdu. Bölgedeki AFP muhabiri insanlarÄ±n sÄ±nÄ±rÄ± uzun züre sonra ilk kez kullanabildikleri için memnun olduklarÄ±nÄ± aktardÄ±.

Ürdün Nisan 2015’te sÄ±nÄ±r kapsÄ±nÄ±n muhalif cihatçÄ± gruplarÄ±n eline geçmesi sonrasÄ± kapatmÄ±ÅŸtÄ±. SÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ± Åžam hükümeti güçlerinin temmuzda sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n kontorlünü yeniden almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geldi. Suriye ile Ürdün arasÄ±nda yapÄ±lan anlaÅŸmaya göre yolcular ve mallar, sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndan saat 05.00’ten 13.00’e kadar geçiÅŸ yapabilecek. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 14:09

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