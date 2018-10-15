Ä°stanbul'da tarihi surlarda Ã§Ã¶kme

Ä°stanbul Fatihâ€™te tarihi Ä°stanbul surlardaki bir burÃ§Â Â Ã§Ã¶ktÃ¼.

Ä°stanbul Fatih’te 10’uncu YÄ±l Caddesi yanÄ±nda bulunan surlardaki bir burç çöktü. Haftasonu yaÅŸanan olayda surlarÄ±n bazÄ± bölümlerinde derin çatlaklar oluÅŸtu. 13 Ocak'ta yine Fatih Sulukule çevresinde surlardan kopan parçalar bir servis aracÄ±nÄ±n üzerine düÅŸmüÅŸ, can kaybÄ±nÄ±n yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± olayda park halindeki bir servis aracÄ± hasar görmüÅŸtü.

5’inci yüzyÄ±lda DoÄŸu Roma Ä°mparatorluÄŸu döneminde yapÄ±lan surlarÄ±nÄ±n çöken bölümü havadan görüntülendi. Görüntülerde, çöken burcun yanÄ± sÄ±ra surlarÄ±n hemen yanÄ± baÅŸÄ±na derme çatma halde konumlanmÄ±ÅŸ birden fazla baraka göze çarpÄ±yor. BarakanÄ±n içinde surlarÄ±n etrafÄ±na geliÅŸi güzel konumlanmÄ±ÅŸ malzemeler de söz konusu tarihi bölgedeki tahribatÄ± artÄ±rÄ±yor.

Tarihi surlar, için temmuz 2018’de yeniden bir restorasyon süreci baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Daha önce 4 kere restore edilen surlar için yeni projenin 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n KasÄ±m ayÄ±nda tamamlanmasÄ± öngörülüyor. (Ä°stanbul/DHA)

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