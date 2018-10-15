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BirGÃ¼n'den Ä°stanbul Barosu haberine dÃ¼zeltme ve Ã¶zÃ¼r
15 Ekim 2018 13:29
BirGÃ¼n gazetesi: OkurlarÄ±mÄ±zdan, Ä°stanbul Barosu'ndan ve avukat dostlarÄ±mÄ±zdan Ã¶zÃ¼r dileriz.
20-21 Ekim 2018'de gerçekleÅŸtirilecek Ä°stanbul Barosu seçimlerini, "Ä°stanbul Barosu'nda çekiÅŸmeli seçim" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla veren BirGün gazetesinden düzeltme ve özür geldi.
Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine Birgün'den açÄ±klama geldi. AçÄ±klamada ÅŸöyle dendi:
Gazetemizin 15 Ekim tarihli 9. sayfasÄ±nda Ä°stanbul Baro seçimine dair çÄ±kan haberde seçim sonuçlanmÄ±ÅŸ gibi yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.
Baro seçimi 20-21 Ekim tarihlerinde yapÄ±lacaktÄ±r.
Üzerinde çalÄ±ÅŸÄ±lacak taslak metin sehven editör programÄ±na gönderilmiÅŸtir. Bu hatadan ötürü sayfamÄ±zda yapÄ±lmamÄ±ÅŸ seçim yapÄ±lmÄ±ÅŸ gibi okura sunulmuÅŸtur.
OkurlarÄ±mÄ±zdan, Ä°stanbul Barosu'ndan ve avukat dostlarÄ±mÄ±zdan özür dileriz.” (HABER MERKEZÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 13:40
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