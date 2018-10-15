Ankara KatliamÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler anÄ±lÄ±yor

FotoÄŸraf: Emek Partisi

Ankara KatliamÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler anÄ±lÄ±yor

    • 15 Ekim 2018 13:16

    Emek Partisi ÅžiÅŸli Ã–rgÃ¼tÃ¼, 10 Ekim Ankara KatliamÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren GÃ¶kmen DalmaÃ§ anÄ±sÄ±na belgesel ve anma etkinliÄŸi dÃ¼zenliyor.

    10 Ekim Ankara katliamÄ±nÄ±n 3. yÄ±lÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler anÄ±lmaya devam ediyor. Ankara katliamÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Emek Partisi BeyoÄŸlu ilçe yöneticisi Gökmen Dalmaç anÄ±sÄ±na bugün belgesel gösterimi ve anma etkinliÄŸi düzenlenecek.

    Emek Partisi ÅžiÅŸli Örgütü tarafÄ±ndan düzenlenen etkinlik Mecidiyeköy’de bulunan EÄŸitim-Sen 3 Nolu Åžube binasÄ±nda saat 19’da gerçekleÅŸecek.

    GÃ¶kmen DalmaÃ§: Ä°Ã§inden geldiÄŸi gibi yaÅŸayan bir adam

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 14:09
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