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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 14:09
FotoÄŸraf: Emek Partisi
Ankara KatliamÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler anÄ±lÄ±yor
15 Ekim 2018 13:16
Emek Partisi ÅžiÅŸli Ã–rgÃ¼tÃ¼, 10 Ekim Ankara KatliamÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren GÃ¶kmen DalmaÃ§ anÄ±sÄ±na belgesel ve anma etkinliÄŸi dÃ¼zenliyor.
10 Ekim Ankara katliamÄ±nÄ±n 3. yÄ±lÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler anÄ±lmaya devam ediyor. Ankara katliamÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Emek Partisi BeyoÄŸlu ilçe yöneticisi Gökmen Dalmaç anÄ±sÄ±na bugün belgesel gösterimi ve anma etkinliÄŸi düzenlenecek.
Emek Partisi ÅžiÅŸli Örgütü tarafÄ±ndan düzenlenen etkinlik Mecidiyeköy’de bulunan EÄŸitim-Sen 3 Nolu Åžube binasÄ±nda saat 19’da gerçekleÅŸecek.
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 14:09
GÃ¶kmen DalmaÃ§: Ä°Ã§inden geldiÄŸi gibi yaÅŸayan bir adam
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