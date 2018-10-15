Ä°ran BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine 'canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ±' ihbarÄ±

Ankara'daki Ä°ran BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne yÃ¶nelik canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸebileceÄŸi ihbarÄ± alÄ±ndÄ±.

Ankara'daki Ä°ran BüyükelçiliÄŸi'ne yönelik canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ± gerçekleÅŸtirileceÄŸi ihbarÄ± alan polis ekipleri, elçiliÄŸin olduÄŸu sokakta geniÅŸ güvenlik önlemi aldÄ±.

Ankara polisi, iddiaya göre, Çankaya ilçesindeki Ä°ran BüyükelçiliÄŸi'ne yönelik canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± ihbarÄ±nÄ± aldÄ±. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, elçiliÄŸin bulunduÄŸu Tahran Caddesi'ni trafiÄŸe tek yönlü kapatÄ±p, ÅŸüphelenilen sürücüleri durdurarak, araçlarda arama yaptÄ±. Bölgeye çevik kuvvet ekipleri de sevk edilirken, elçiliÄŸe çÄ±kan sokaklar ise trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mouhammad Ebrahim Taherian Fard'Ä±n da binadan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. (Ankara/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 13:28

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