Toz bulutu 5 ilde yaÅŸamÄ± olumsuz etkiliyor

FotoÄŸraf: AA

Toz bulutu 5 ilde yaÅŸamÄ± olumsuz etkiliyor

    • 15 Ekim 2018 12:50

    Antep, Urfa, Malatya, Kilis ve AdÄ±yaman'da toz bulutu hayatÄ± olumsuz etkiliyor.Â 

    Meteoroloji yetkililerinden alÄ±nan bilgiye göre, doÄŸudan esen rüzgarlarÄ±n etkisiyle Mardin ve Urfa’dan Antep’e ulaÅŸan toz bulutu, sabah erken saatlerde etkisini göstermeye baÅŸladÄ±.

    GörüÅŸ mesafesinin azalmasÄ±na neden olan toz bulutu nedeniyle sürücüler zor anlar yaÅŸadÄ±.

    Yetkililer, kentte üç gün görülecek toz bulutunun özellikle öÄŸle ve akÅŸam saatleri arasÄ±nda etkisini artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± belirtti. 

    MALATYA

    Malatya'da sabah saatlerinde toz bulutu nedeniyle görüÅŸ mesafesi azaldÄ±. Toz bulutu ilçelerde de etkisini gösterdi. 

    Meteoroloji 13. Bölge MüdürlüÄŸü Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Dersim, Bingöl ve AdÄ±yaman için toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.

    Bölgenin batÄ±sÄ±nda toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± dolayÄ±sÄ±yla yaÅŸanabilecek hava kalitesinde ve görüÅŸ mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± tedbirli olunmasÄ± istendi.

    URFA

    FotoÄŸraf: AA

    Urfa’da, Suriye'den gelen ve gece ÅŸiddetini artÄ±ran toz bulutu etkisini sürdürüyor. 

    Toz bulutu güneyden esen rüzgarla, kent merkezinin yanÄ± sÄ±ra baÅŸta Siverek, Akçakale, CeylanpÄ±nar ile ViranÅŸehir olmak üzere birçok ilçede hayatÄ± olumsuz etkiliyor. 

    Birkaç gündür belirli zamanlarda etkisini arttÄ±ran toz bulutu, görüÅŸ mesafesinin düÅŸmesine neden oldu. 

    Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koÅŸullarÄ±nÄ±n 17 Ekim ÇarÅŸamba gününe kadar süreceÄŸini bildirdi.

    KÄ°LÄ°S

    Toz bulutu Kilis'te hayatÄ± olumsuz etkiliyor.

    Suriye üzerinden gelen toz bulutu güneyden esen rüzgarla kent merkezi ve bazÄ± ilçelerde etkili oldu.

    YoÄŸunluÄŸu giderek artan toz bulutu görüÅŸ mesafesinin düÅŸmesine neden olurken trafiÄŸi de olumsuz etkiliyor.

    Meteoroloji verilerine göre, toz bulutunun kentte yarÄ±n da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

    ADIYAMAN

    AdÄ±yaman'da Suriye üzerinden gelen toz bulutu kent merkezi ve bazÄ± ilçelerde etkili oldu.

    YoÄŸunluÄŸu giderek artan ve görüÅŸ mesafesinin düÅŸmesine neden olan toz bulutu, trafiÄŸi de olumsuz etkiliyor.

    Meteoroloji yetkilileri, toz bulutunun yarÄ±n sabaha kadar etkili olacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. (AA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 13:07
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