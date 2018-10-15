Toz bulutu 5 ilde yaÅŸamÄ± olumsuz etkiliyor

Antep, Urfa, Malatya, Kilis ve AdÄ±yaman'da toz bulutu hayatÄ± olumsuz etkiliyor.Â

Meteoroloji yetkililerinden alÄ±nan bilgiye göre, doÄŸudan esen rüzgarlarÄ±n etkisiyle Mardin ve Urfa’dan Antep’e ulaÅŸan toz bulutu, sabah erken saatlerde etkisini göstermeye baÅŸladÄ±.

GörüÅŸ mesafesinin azalmasÄ±na neden olan toz bulutu nedeniyle sürücüler zor anlar yaÅŸadÄ±.

Yetkililer, kentte üç gün görülecek toz bulutunun özellikle öÄŸle ve akÅŸam saatleri arasÄ±nda etkisini artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

MALATYA

Malatya'da sabah saatlerinde toz bulutu nedeniyle görüÅŸ mesafesi azaldÄ±. Toz bulutu ilçelerde de etkisini gösterdi.

Meteoroloji 13. Bölge MüdürlüÄŸü Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Dersim, Bingöl ve AdÄ±yaman için toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.

Bölgenin batÄ±sÄ±nda toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± dolayÄ±sÄ±yla yaÅŸanabilecek hava kalitesinde ve görüÅŸ mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± tedbirli olunmasÄ± istendi.

URFA

FotoÄŸraf: AA

Urfa’da, Suriye'den gelen ve gece ÅŸiddetini artÄ±ran toz bulutu etkisini sürdürüyor.

Toz bulutu güneyden esen rüzgarla, kent merkezinin yanÄ± sÄ±ra baÅŸta Siverek, Akçakale, CeylanpÄ±nar ile ViranÅŸehir olmak üzere birçok ilçede hayatÄ± olumsuz etkiliyor.

Birkaç gündür belirli zamanlarda etkisini arttÄ±ran toz bulutu, görüÅŸ mesafesinin düÅŸmesine neden oldu.

Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koÅŸullarÄ±nÄ±n 17 Ekim ÇarÅŸamba gününe kadar süreceÄŸini bildirdi.

KÄ°LÄ°S

Toz bulutu Kilis'te hayatÄ± olumsuz etkiliyor.

Suriye üzerinden gelen toz bulutu güneyden esen rüzgarla kent merkezi ve bazÄ± ilçelerde etkili oldu.

YoÄŸunluÄŸu giderek artan toz bulutu görüÅŸ mesafesinin düÅŸmesine neden olurken trafiÄŸi de olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji verilerine göre, toz bulutunun kentte yarÄ±n da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

ADIYAMAN

AdÄ±yaman'da Suriye üzerinden gelen toz bulutu kent merkezi ve bazÄ± ilçelerde etkili oldu.

YoÄŸunluÄŸu giderek artan ve görüÅŸ mesafesinin düÅŸmesine neden olan toz bulutu, trafiÄŸi de olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji yetkilileri, toz bulutunun yarÄ±n sabaha kadar etkili olacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 13:07

www.evrensel.net