Macaristan'da sokakta yaÅŸamak yasaklandÄ±

Macaristan'da kamusal alanda yaÅŸayan evsizler para ya da hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±labilecek.

Macaristan'da yürürlüÄŸe giren kanuna göre sokakta yaÅŸamak suç haline geldi.

Macaristan Ulusal Meclisinde 20 Haziran'da kabul edilen ve bugün itibarÄ±yla yürürlüÄŸe konulan kanun kapsamÄ±nda evsizlerin sokakta yaÅŸamasÄ± yasaklandÄ±.

Yeni düzenlemeye göre, bir evsiz polis tarafÄ±ndan üç defa uyarÄ±lmasÄ±na raÄŸmen sokakta yaÅŸamaya devam etmesi halinde para ya da hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±labilecek.

Nüfusu 9,7 milyon olan Macaristan'da 20 bin civarÄ±nda evsiz bulunduÄŸu tahmin ediliyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 12:55

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