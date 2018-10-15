Amedspora yÃ¶nelik Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ± Meclis gÃ¼ndeminde

HDP'li Ã–mer Faruk GergerlioÄŸlu, Amedspora saldÄ±rÄ± hakkÄ±nda soru Ã¶nergesi verdi. AyrÄ±ca Amedspor, sorumlular hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunacak.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili ve Ä°nsan HaklarÄ±nÄ± Ä°nceleme Komisyonu Üyesi Dr. Ömer Faruk GergerlioÄŸlu, Amedspora yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay’a sorarak Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±.

6-7 Eylül olaylarÄ±nÄ±n maÄŸduru Lefter Küçükandonyadis’in isminin verildiÄŸi bir sezonda bu tarz Ä±rkçÄ± bir saldÄ±rÄ±nÄ±n güçlü bir ÅŸekilde kÄ±nanmasÄ± gerektiÄŸini belirten GergerlioÄŸlu, “Spor barÄ±ÅŸ ve kardeÅŸlikken bu tarz tam da asÄ±l bölücülüÄŸe hizmet edecek davranÄ±ÅŸlarÄ±n sergilenmesi aklÄ± selim olan herkesi yürekten yaralamÄ±ÅŸtÄ±r. Ne yazÄ±k ki durumdan vazife çÄ±karan ülkemizde barÄ±ÅŸÄ±n kardeÅŸliÄŸin olmasÄ±nÄ± istemeyen eller çeÅŸitli zamanlarda bu tarz eylemlere baÅŸvurmaktadÄ±r. Anneler aÄŸlamasÄ±n diyen AyÅŸe ÖÄŸretmen, Anneler aÄŸlamasÄ±n çocuklar maça gelsin diyen Amedspor BarÄ±ÅŸ istedikleri için cezalandÄ±rÄ±lmaktadÄ±r. Ä°nanÄ±yorum ki Amedspor bu yaÅŸananlardan yÄ±lmayacak barÄ±ÅŸ için mücadele etmeye devam edecektir. Ben de planlarÄ±mda bir sÄ±kÄ±ntÄ± çÄ±kmazsa bir Kocaelispor taraftarÄ± olarak ÅŸehrimin takÄ±mÄ±yla DiyarbakÄ±r'a gidip 27 Ekim 2018’de Diyarbekirspor-Kocaelispor maçÄ±nÄ± seyirci olarak izleyeceÄŸim ve barÄ±ÅŸ için, kardeÅŸlik için mesajlarÄ±mÄ±zÄ± halkÄ±mÄ±zla paylaÅŸacaÄŸÄ±m” dedi.

Sakaryaspor-Amedspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Amedsporlu futbolculara saldÄ±rÄ±

GergerlioÄŸlu konuyla ilgili CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay’Ä±n cevap vermesi talebiyle ÅŸu sorularÄ± sordu:

Amedspora yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yla ilgili soruÅŸturma açÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? Halen gözaltÄ±nda olan kimse var mÄ±dÄ±r? SoruÅŸturma varsa hangi aÅŸamadadÄ±r? Soyunma odasÄ±na taraftarlarca yapÄ±lan saldÄ±rÄ± esnasÄ±nda bir polis memurunun da Amedsporlu futbolculara saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± doÄŸru mudur? Bu iddiayla ilgili kamera kayÄ±tlarÄ± incelenmiÅŸ midir? Ä°ddia doÄŸruysa konuyla ilgili soruÅŸturma açÄ±lmÄ±ÅŸ polis memuru açÄ±ÄŸa alÄ±nmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? Askeri operasyon görüntüleri neden maç öncesinde taraftarlara izlettirilmiÅŸtir? Spor müsabakasÄ± ile bu görüntülerin izlettirilmesi arasÄ±ndaki iliÅŸki nedir? Taraftarlara askeri operasyon görüntüleri izletilerek Amedspora saldÄ±rÄ± yapÄ±lmasÄ± için taraftarlarÄ±n azmettirildiÄŸi iddiasÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? TFF Gözlemcisi raporunda yaÅŸanan olayÄ± yazmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? Bu rapor kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lacak mÄ±dÄ±r? 2015-2018 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Amedsporun deplasman maçlarÄ±nda Amedsporlu kaç futbolcu, takÄ±m yöneticisi veya taraftara kaç saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸmiÅŸtir? 2015-2018 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Amedspora yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar neticesinde kaç kiÅŸiye soruÅŸturma açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r ve bu soruÅŸturmalarÄ±n neticesi ne olmuÅŸtur? 2015-2018 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Amedspora yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar neticesinde kaç kulübe hangi cezalar verilmiÅŸtir? Amedspor 2015-2018 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda kaç defa hangi sebeplerle TFF Disiplin Kurulundan hangi cezalarÄ± almÄ±ÅŸtÄ±r? Hükümetin ‘Çocuklar Ölmesin’ dedi diye AyÅŸe ÖÄŸretmene ve ‘Çocuklar Ölmesin Maça Gelsin’ dedi diye Amedspora ceza verilmesini önlemek için yapÄ±lan yasal çalÄ±ÅŸmalar nelerdir? 2018 – 2019 sezonuna 6-7 Eylül olaylarÄ±nÄ±n maÄŸdurlarÄ±ndan Lefter Küçükandonyadis’in ismini veren TFF’nin ve Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu tarz Ä±rkçÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n gerçekleÅŸmemesi için aldÄ±ÄŸÄ± önlemler nelerdir?”

(HABER MERKEZÄ°)

Amedsporâ€™dan Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± duyarlÄ±lÄ±k Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

SORUMLULAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Mezopotamya AjansÄ±na konuÅŸan Amedspor BaÅŸkanÄ± Nurullah Edemen, saldÄ±rganlar ve sorumlular hakkÄ±nda suç duyurusunda buluncaklarÄ±nÄ± belirtti. Yöneticileri duyarlÄ± olmaya çaÄŸÄ±ran Edemen,“Ä°nsanlarÄ± bir yere kadar durdurabiliriz. Ancak bir yerden sonra kontrolden çÄ±kan tribün olaylarÄ± olabilir. Birileri bunu amaçlayarak provokasyonlar geliÅŸtiriyor” ifadelerini kullandÄ±. BaÅŸta TFF ve savcÄ±lara, sorumlular hakkÄ±nda gerekli iÅŸlemlerin baÅŸlatÄ±lmasÄ± yönünde çaÄŸrÄ±da bulunan Edemen, Sakaryaspor’un da cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Edemen, Sakaryaspor ve maruz kaldÄ±klarÄ± Ä±rkçÄ± saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± suç duyurusunda bulunacaklarÄ±nÄ± dile getirdi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 12:55

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