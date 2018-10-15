Suudi Konsolosluğu'nun ardından Konsolosluk konutu da aranacak

Gazeteci Cemal Kaşıkçı için oluşturulan ortak heyetin Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun ardından Konsolosluk konutunda da arama yapacağı bildirildi.

Cemal Kaşıkçı'nın, kaybolmasıyla ilgili oluşturulan çalışma gruplarında yer alan Türkiyeli ve Suudi yetkililerin, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu'nun konutunda arama ve inceleme yapacağı bildirildi. Öte yandan Birleşmiş Milletler Suudi Arabistan'a Başkonsolos ve personelin dokunulmazlığı kaldırılmalı çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de giren bir daha kendisinden haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Türkiyeli ve Suudi yetkililer başkonsoloslukta inceleme yaptı. 15 Ekim günü 19.30'da başlayan aramalar saat 04.25'te sona erdi. Olay yeri inceleme ekipleri bina içinde, bahçesinde ve çatısında inceleme yaparken, ekipler bina içinde "Luminol" diye adlandırılan özel ışıkla Cemal Kaşıkçı'ya ait olabilecek DNA örneği araması yaptı.



Fotoğraf: Can Erok/DHA

Ortak çalışma grubunda yer alan Türkiyeli ve Suudi yetkililer, konsolosluktan ayrı ayrı çıktı. Heyetler bölgeden ayrılırken herhangi bir açıklama yapılmadı.

Konsolosluktaki incelemelere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen ve heyetin başında yer alan başsavcıvekili ile cumhuriyet savcısı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı personellerin yanı sıra Suudi yetkililer katıldı.

Fotoğraf: Can Erok/DHA

İNCELEMELER 9 SAAT SÜRDÜ

Bu arada, Suudi heyetin gelişinin ardından, Başkonsolosluk binası etrafına güvenlik şeridi çekildi. Ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarında gazeteciler, Başkonsolosluk binasından uzaklaştırılarak şeridin dışına çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bina içerisinde, binanın çatısında ve konsolosluğun bahçesinde arama ve incelemeler yaptı.

19.30 sıralarında başlayan ekiplerin çalışmaları 04.25'te son buldu. Türk ve Suudi heyet çalışmaların ardından konsolosluktan ayrıldı.

Fotoğraf: Can Erok/DHA

'SUUDİ ARABİSTAN İÇ SORUŞTURMA BAŞLATTI'

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Riyad tarafından iç soruşturma başlatıldığı haberi geldi. ABD merkezli, ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg'e konuşan bir Suudi yetkili, Kral Selman'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda kaybolmasıyla ilgili haftasonunda başsavcıya soruşturma başlatması emri verdiğini söyledi.

Konuyla ilgili konuşma yetkisi olmadığı için adının açıklanmasını istemeyen Suudi yetkili, iç soruşturma talimatının kısmen Türk yetkililerden alınan enformasyona dayandığını aktardı. Bunun, Türkiye ile Suudi Arabistan'ın ortak soruşturmasından ayrı bir soruşturma olduğunu sözlerine ekledi.

CNN: SUUDİLER ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLAYACAK

Öte yandan ABD merkezli CNN International, Suudi Arabistan’ın gazeteci Kaşıkçı’nın İstanbul’daki başkonsoloslukta öldüğünü kabul etmeye hazırlandığını iddia etti. CNN’e konuşan iki kaynak, hazırlanma aşamasında olan raporda Kaşıkçı’nın “ters giden bir sorgu” sırasında öldüğünün kabul edildiğini kaydetti. Kaynaklar, asıl amacın, Kaşıkçı’nın Türkiye’den kaçırılması olduğunu ancak “işlerin planladığı gibi gitmediğini” belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz Pazartesi günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurgulamışlardı.

CNN: Suudi Arabistan, Kaşıkçı’nın öldüğünü kabul etmeye hazırlanıyor

TRUMP’TAN RİYAD’I AKLAMA AÇIKLAMASI: KONTROL DIŞI GÜÇLER

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ekim günü Suudi Gazeteci Kaşıkçı’nın kaybolmasının arkasında “kontrol dışı unsurlar” olabileceğini söyledi. Trump bu unsurları “katiller” olarak nitelendirdi. Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonla görüşen Trump, Kral Selman’ın Kaşıkçı’ya ne olduğunu “bilmediğini” söylediğini de açıkladı.

DONALD TRUMP: KAŞIKÇI'YI SERSERİ KATİLLER ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump, açıklamasında sabah saatlerinde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda Cemal Kaşıkçı konusunu görüştüğünü ve Kral Selman'ın “Kaşıkçı'ya ne olduğu konusunda bir bilgiye sahip olduklarını kesin bir dille reddettiğini” belirtti.

ABD Başkanı Trump, Kral Selman'ın Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin sözlerine atıfta bulunarak, “O gerçekten bilmiyor. Onun aklını okumak istemem ama bana sanki bu kişiler (Kaşıkçı'yı öldürenler) serseri katiller olabilir gibi geldi. Kim bilir? Bunun sonuna kadar gitmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce Kaşıkçı’nın başkonsoloslukta öldürüldüğünün kanıtlanması durumunda "Riyad’ın sert çekilde cezalandırılacağını" söylemiş, ancak iki ülke arasındaki ticari ve askeri ilişkilerin bozulmaması gerektiğini de eklemişti.

POMPEO’NUN RİYAD’DAN SONRAKİ DURAĞI ANKARA OLACAK

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan'da temaslarına başladı. Pompeo, Kaşıkçı'yla ilgili görüşmeler yapmak üzere başkent Riyad'a ulaştı. Riyad'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ve Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Prens Halid bin Selman bin Abdulaziz tarafından karşılanan Pompeo'nun ziyaret süresine ilişkin bilgi verilmedi.

ABD Başkanı Donald Trump Pazartesi günü Mike Pompeo'ya Suudi Arabistan'a gitme talimatı verdiği bildirilmişti.

Pompeo'nun Suudi Arabistan ziyaretinin ardından 17 Ekim'de Türkiye'ye geleceği duyurulmuştu. AA haberine göre, Pompeo yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek.

ABD ‘RİYAD-ANKARA İŞ BİRLİĞİ’ İSTİYOR

Beyaz Saray’a bağlı Ulusal Güvenlik Konseyi’nin sözcüsü, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Suudi Arabistan’a gönderilen Pompeo’nun bu ziyaretinin ardından Türkiye’ye de uğrayacağını söyledi. Sözcü, “Türk yetkililerin, Suudi Arabistan hükümetinin tam ve şeffaf desteğiyle birlikte kapsamlı bir soruşturma yürütmeleri ve soruşturmanın sonucunu resmi olarak yayınlamaları son derece önemli” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'ye gelecek

KAŞIKÇI AB GÜNDEMİNDE

15 Ekim'de Lüksemburg'da toplanan Dış İşleri Konseyinde de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumu gündeme geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, AB dışişleri bakanlarının "Suudi Arabistan yetkililerinin Türkiye ile iş birliği içinde tam bir araştırma yapılması" konusunda mutabık olduğunu söyledi.

GUARDIAN: SUUDİ ARABİSTAN'IN ABD'YE KARŞI KOZLARI PETROL VE SİLAH TİCARETİ

Trump, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından, Suudi gazetecinin konsoloslukta öldürüldüğünün kanıtlanması durumunda "Riyad'ın sert şekilde cezalandırılacağını" söylemiş, Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgisi olmadığını savunan Suudi Arabistan ise tehditlere "misliyle karşılık verileceğini" duyurmuştu.

İngiliz Guardian gazetesindeki Rob Davies imzalı analiz habere göre ise ABD ile Suudi Arabistan'ın karşılıklı açıklamaları değerlendirildi. Davies Suudi Arabistan'ın bir yüzleşmede ABD'nin karşısına güçlü bir elle çıkabiliceğini belirtti. Suudi Arabistan'ın halen 260 milyar varil petrol rezervine sahip olduğunu belirten Guardian, günde 7 milyon varil kapasiteyle de dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Riyad'ın dünya ekonomisinde petrol fiyatlarını etkileme açısından büyük bir güç sağladığını ifade etti.

Haberde, Suudi haber kanalı El-Arabiya'nın genel müdürü Turki Aldhakhil yazdığı bir makalede ABD'nin Kaçıkçı'yla ilgili bir yaptırım getirmesi durumunda Riyad'ın 30 ayrı önlemi ele aldığını açıkladığı ve bunlardan birisinin üretimde kesintiye giderek petrolün varil fiyatını 80 dolardan 400 dolara çıkarmak olduğuna dikkat çekildi.

ABD'NİN EN BÜYÜK SİLAH MÜŞTERİSİ

Hindistan'dan sonra dünyanın en büyük ikinci silah ithalatçısı olan Suudi Arabistan, silahların yüzde 61'ini ABD'den satın alıyor. Suudi Arabistan geçen yıl 17,5 milyar dolarlık ticaret anlaşmasıyla ABD'nin en büyük silah müşterisi oldu. ABD Başkanı Trump ayrıca geçen yıl Riyad'da 110 milyar dolarlık savunma anlaşması da imzaladı.

Guardian'da yer alan analizde, Suudi Arabistan'ın dünya ekonomisinin kötü gidişatından kaybedeceği şeyler olduğu, ekonomisini petrol dışı ürünlerle çeşitlendirmek isteyen Suudi Arabistan'da işsizlik oranının yüzde 13 olduğu belirtiliyor. ABD ile yaşanan gerginlik nedeniyle de Suudi Arabistan borsası yüzde 7 oranında, yani yaklaşık 33 milyar dolar değer kaybetti. Bazı önde gelen medya ve finans şirketleri de Riyad'da 23-25 Ekim'de düzenlenecek ve "Çöl'deki Davos" olarak bilinen uluslararası yatırım konferansını boykot ettiklerini açıklamışlardı.

Fotoğraf: Beyaz Saray/Flickr (Public Domain)

FEHİM TAŞTEKİN: BİR GAZETECİYİ AŞAN HESAPLAŞMAYI RESMEDİYOR

Kaşıkçı’nın kaybolmasını BBC’ye değerlendiren gazeteci Fehim Taştekin, şu satırları kaleme aldı:

“Eleştirileri "muhalefet" değil "nasihat" çerçevesindeydi. Ama kendisi bir gazeteciden fazlasıydı. Haliyle onu hedef yapan şey, mütevazı reform talebi ya da "Yemen'deki savaş İslam dünyasındaki liderliğimize zarar veriyor" uyarısının ötesine geçiyor. Kaşıkçı'nın talep ettiği evlilik belgesi için Washington'daki Suudi Büyükelçiliği tarafından İstanbul Başkonsolosluğuna yönlendirilmesi, böylelikle suç mahalli olarak Türkiye'nin seçilmesi, Körfez medyasının Kaşıkçı'nın Katar, Türkiye ve İhvan-ı Müslimin (Müslüman Kardeşler) ile bağlantıları üzerinde durması, bir gazeteciyi aşan hesaplaşmayı resmediyor.”

İRAN: YORUM YAPMAYACAĞIZ

Gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi'den açıklama geldi.

Kasımi, İran'ın Cemnal Kaşıkçı hakkında İran'ın nasıl bir duruş sergileyeceği yönünde açıklamada bulundu, "Gerçekler ortaya çıkana kadar, Tahran yönetimi Kaşıkçı davasıyla ilgili yorum yapmayacaktır" dedi.

TAHRAN GAZETECİLER CEMİYETİNDEN AÇIKLAMA

Tahran Gazeteciler Cemiyeti ise, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasını ve gazetecilere yönelik saldırıları kınadı

Afkarnews haber sitesinden AA’nın aktardığı açıklamada, Kaşıkçı’yla ilgili haberlerin endişe verici olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kaşıkçı’nın siyasi yaklaşımlarını göz önüne almadan konuyla ilgili haberleri dikkatle takip ediyoruz. Zaman geçtikçe yaşadığına dair umut azalsa da hayatta olmasını ümit ediyoruz. Konuyla ilgili devletlerin olaya dair bilgileri dünya kamuoyuyla paylaşmasını istiyoruz. Gazetecilere yönelik ihlalleri ve saldırıları kınıyoruz. Can güvenliği olmadan medyada çalışmak mümkün değildir. Tüm devletlerden medya çalışanlarının güvenliğini sağlama konusunda çaba sarf etmelerini talep ediyoruz.”

KAŞIKÇI'NIN AİLESİNDEN ULUSLARARASI SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesi, öldürüldüğüne ilişkin iddiaların araştırılması için bağımsız ve tarafsız bir uluslararası komisyonun kurulması çağrısı yaptı. Washington Post'ta yer alan açıklamada, "İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolduğundan bu yana iki haftadır irtibat kuramadığımız babamızın (Kaşıkçı) akıbeti hakkındaki çelişkili haberleri üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz. Babamızın (Kaşıkçı) bize aşıladığı güçlü ahlaki ve hukuki sorumluluk, bizi onun ölümünün araştırılması için bağımsız ve tarafsız bir uluslararası komisyonun kurulması çağrısı yapmayı zorunlu kılıyor. Bu zorlu zamanlarda bizim mahremiyetimize saygı duyan herkese minnettarız." ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Washington Post yazarı olan Suudi Arabistanlı Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim günü İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Uluslararası basın kuruluşlarına isimsiz olarak bilgi sızdıran “Türk yetkililer”, Kaşıkçı’nın başkonsoloslukta “sorgulandığını, işkence gördüğünü ve öldürüldüğünü” iddia ettiler. Ayrıca hükümetin elinde Kaşıkçı’nın başına gelenlerle ilgili “ses ve görüntü” kayıtları olduğu da ileri sürüldü ancak hükümet hâlâ resmi bir açıklama yapmıyor.

Öte yandan Kaşıkçı’nın akıbetini açıklamayan Suudi Arabistan ise iddiaları yalanlıyor. ABD ve Avrupa yönetimleri de Suudi Arabistan’a gerçekleri açıklaması için uluslararası baskı uygulamak yerine “iş birliği” çağrıları yapıyorlar.

Halbuki İngiltere’de çifte ajan Sergey Skipral ve kızının gazla zehirlenmesi olayında, olayın faali olarak gösterilen Rusya yönetimi hızla tepkilerin hedefi olmuş, konu BM Güvenlik Konseyi’ne gelmiş, Rus diplomatlara yaptırım uygulanmış ve bulundukları Avrupa ülkelerinden kovulmuşlardı.(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 13:43

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