Suudi BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda arama yapÄ±lacak

Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± iÃ§in baÅŸkonsoloslukta bu akÅŸam ortak arama yapÄ±lacak. Trump da DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ± Suudi Arabistan'a gÃ¶ndereceÄŸini duyurdu.

2 Ekim'de Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸu'na giriÅŸinin ardÄ±ndan haber alÄ±namayan Washington Post yazarÄ± Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± için baÅŸkonsoloslukta bugün inceleme yapÄ±lacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. Bloomberg de, Suudi Arabisitan tarafÄ±ndan iç soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. Öte yandan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Twitter hesabÄ±ndan bir açÄ±klama yaptÄ±. Kral Selman'la bir görüÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Trump, "DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±mÄ± Kral'la görüÅŸmesi için derhal gönderiyorum" ifadelerini kullandÄ±.

AA!nÄ±n haberine göre; Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸunda, 2 Ekim'den bu yana kayÄ±p olan Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n akÄ±betiyle ilgili bu akÅŸamüstü ortak inceleme yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. Diplomatik kaynaklar, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n akÄ±betiyle ilgili bu akÅŸamüstü ortak inceleme yapÄ±lmasÄ±nÄ±n öngörüldüÄŸünü bildirdi.

'SUUDÄ° ARABÄ°STAN Ä°Ç SORUÅžTURMA BAÅžLATTI'

Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na girdiÄŸinden beri haber alÄ±namayan Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± ile ilgili Riyad tarafÄ±ndan iç soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± haberi geldi.

ABD merkezli, ekonomi aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± haber sitesi Bloomberg'e konuÅŸan bir Suudi yetkili, Kral Selman'Ä±n gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Ä°stanbul'daki Suudi BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda kaybolmasÄ±yla ilgili haftasonunda baÅŸsavcÄ±ya soruÅŸturma baÅŸlatmasÄ± emri verdiÄŸini söyledi.

Konuyla ilgili konuÅŸma yetkisi olmadÄ±ÄŸÄ± için adÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ± istemeyen Suudi yetkili, iç soruÅŸturma talimatÄ±nÄ±n kÄ±smen Türk yetkililerden alÄ±nan enformasyona dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Bunun, Türkiye ile Suudi Arabistan'Ä±n ortak soruÅŸturmasÄ±ndan ayrÄ± bir soruÅŸturma olduÄŸunu sözlerine ekledi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ile Suudi Arabistan KralÄ± Selman Bin Abdulaziz dün bir telefon görüÅŸmesi gerçekleÅŸtirmiÅŸ, olayÄ±n soruÅŸturulmasÄ± çerçevesinde ortak çalÄ±ÅŸma grubu oluÅŸturulmasÄ±nÄ±n önemini vurgulamÄ±ÅŸlardÄ±.

TRUMP'TAN CEMAL KAÅžIKÇI AÇIKLAMASI

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Suudi Arabistan KralÄ± Selman Bin Abdulaziz ile 2 Ekim'den bu yana kayÄ±p olan Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± konusunu görüÅŸtüÄŸünü açÄ±kladÄ±.

Trump, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Suudi Arabistan vatandaÅŸÄ±na ne olduÄŸu konusunda bir bilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Suudi Arabistan KralÄ± ile konuÅŸtum. Kral bana, olanlara yanÄ±t bulmak için Türkiye ile yakÄ±n olarak çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi” ifadelerini kullandÄ±.

Trump, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo'yu Kral Selman ile görüÅŸmesi için acilen bu ülkeye göndereceÄŸini belirtti. (HABER MERKEZÄ°)

Just spoke to the King of Saudi Arabia who denies any knowledge of whatever may have happened “to our Saudi Arabian citizen.” He said that they are working closely with Turkey to find answer. I am immediately sending our Secretary of State to meet with King! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 Ekim 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 16:06

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