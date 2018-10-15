Suudi BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda arama yapÄ±lacak

FotoÄŸraf: DHA

Suudi BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda arama yapÄ±lacak

    • 15 Ekim 2018 12:43

    Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± iÃ§in baÅŸkonsoloslukta bu akÅŸam ortak arama yapÄ±lacak. Trump da DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ± Suudi Arabistan'a gÃ¶ndereceÄŸini duyurdu.

    2 Ekim'de Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸu'na giriÅŸinin ardÄ±ndan haber alÄ±namayan Washington Post yazarÄ± Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± için baÅŸkonsoloslukta bugün inceleme yapÄ±lacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. Bloomberg de, Suudi Arabisitan tarafÄ±ndan iç soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. Öte yandan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Twitter hesabÄ±ndan bir açÄ±klama yaptÄ±. Kral Selman'la bir görüÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Trump, "DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±mÄ± Kral'la görüÅŸmesi için derhal gönderiyorum" ifadelerini kullandÄ±.

    AA!nÄ±n haberine göre; Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸunda, 2 Ekim'den bu yana kayÄ±p olan Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n akÄ±betiyle ilgili bu akÅŸamüstü ortak inceleme yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. Diplomatik kaynaklar, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n akÄ±betiyle ilgili bu akÅŸamüstü ortak inceleme yapÄ±lmasÄ±nÄ±n öngörüldüÄŸünü bildirdi.

    'SUUDÄ° ARABÄ°STAN Ä°Ç SORUÅžTURMA BAÅžLATTI'

    Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na girdiÄŸinden beri haber alÄ±namayan Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± ile ilgili Riyad tarafÄ±ndan iç soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± haberi geldi.

    ABD merkezli, ekonomi aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± haber sitesi Bloomberg'e konuÅŸan bir Suudi yetkili, Kral Selman'Ä±n gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Ä°stanbul'daki Suudi BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda kaybolmasÄ±yla ilgili haftasonunda baÅŸsavcÄ±ya soruÅŸturma baÅŸlatmasÄ± emri verdiÄŸini söyledi.

    Konuyla ilgili konuÅŸma yetkisi olmadÄ±ÄŸÄ± için adÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ± istemeyen Suudi yetkili, iç soruÅŸturma talimatÄ±nÄ±n kÄ±smen Türk yetkililerden alÄ±nan enformasyona dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Bunun, Türkiye ile Suudi Arabistan'Ä±n ortak soruÅŸturmasÄ±ndan ayrÄ± bir soruÅŸturma olduÄŸunu sözlerine ekledi.

    CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ile Suudi Arabistan KralÄ± Selman Bin Abdulaziz dün bir telefon görüÅŸmesi gerçekleÅŸtirmiÅŸ, olayÄ±n soruÅŸturulmasÄ± çerçevesinde ortak çalÄ±ÅŸma grubu oluÅŸturulmasÄ±nÄ±n önemini vurgulamÄ±ÅŸlardÄ±.

    TRUMP'TAN CEMAL KAÅžIKÇI AÇIKLAMASI

    ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Suudi Arabistan KralÄ± Selman Bin Abdulaziz ile 2 Ekim'den bu yana kayÄ±p olan Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± konusunu görüÅŸtüÄŸünü açÄ±kladÄ±.

    Trump, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Suudi Arabistan vatandaÅŸÄ±na ne olduÄŸu konusunda bir bilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Suudi Arabistan KralÄ± ile konuÅŸtum. Kral bana, olanlara yanÄ±t bulmak için Türkiye ile yakÄ±n olarak çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi” ifadelerini kullandÄ±.

    Trump, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo'yu Kral Selman ile görüÅŸmesi için acilen bu ülkeye göndereceÄŸini belirtti. (HABER MERKEZÄ°)

     

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 16:06
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