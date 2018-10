Suudi BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda arama yapÄ±lacak

Gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsoloslukta bu akşam ortak arama yapılacak. Trump da Dışişleri Bakanını Suudi Arabistan'a göndereceğini duyurdu.

2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsoloslukta bugün inceleme yapılacağı öğrenildi. Bloomberg de, Suudi Arabisitan tarafından iç soruşturma başlatıldığını yazdı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Kral Selman'la bir görüşme yaptığını belirten Trump, "Dışişleri Bakanımı Kral'la görüşmesi için derhal gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

AA!nın haberine göre; Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda, 2 Ekim'den bu yana kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili bu akşamüstü ortak inceleme yapılması planlanıyor. Diplomatik kaynaklar, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili bu akşamüstü ortak inceleme yapılmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdiğinden beri haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Riyad tarafından iç soruşturma başlatıldığı haberi geldi.

ABD merkezli, ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg'e konuşan bir Suudi yetkili, Kral Selman'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda kaybolmasıyla ilgili haftasonunda başsavcıya soruşturma başlatması emri verdiğini söyledi.

Konuyla ilgili konuşma yetkisi olmadığı için adının açıklanmasını istemeyen Suudi yetkili, iç soruşturma talimatının kısmen Türk yetkililerden alınan enformasyona dayandığını aktardı. Bunun, Türkiye ile Suudi Arabistan'ın ortak soruşturmasından ayrı bir soruşturma olduğunu sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurgulamışlardı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ile 2 Ekim'den bu yana kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunu görüştüğünü açıkladı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Suudi Arabistan vatandaşına ne olduğu konusunda bir bilgisi olmadığını söyleyen Suudi Arabistan Kralı ile konuştum. Kral bana, olanlara yanıt bulmak için Türkiye ile yakın olarak çalıştıklarını söyledi” ifadelerini kullandı.

Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Kral Selman ile görüşmesi için acilen bu ülkeye göndereceğini belirtti. (HABER MERKEZİ)

Just spoke to the King of Saudi Arabia who denies any knowledge of whatever may have happened “to our Saudi Arabian citizen.” He said that they are working closely with Turkey to find answer. I am immediately sending our Secretary of State to meet with King!