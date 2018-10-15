Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda incelemeler sona erdi

Suudi Arabistanlı ve Türkiyeli yetkililerden oluşan heyetin, Gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndaki incelemesi 9 saat sürdü

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de giren bir daha kendisinden haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsoloslukta inceleme yapıldı. 15 Ekim 09.15'te başlayan aramalar saat 04.25'te sona erdi. Olay yeri inceleme ekipleri bina içinde, bahçesinde ve çatısında inceleme yaparken, ekipler bina içinde "Luminol" diye adlandırılan özel ışıkla Cemal Kaşıkçı'ya ait olabilecek DNA örneği araması yaptı.

Ortak çalışma grubunda yer alan Türkiyeli ve Suudi yetkililer, konsolosluktan ayrı ayrı çıktı. Heyetler bölgeden ayrılırken herhangi bir açıklama yapılmadı.

Konsolosluktaki incelemelere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen ve heyetin başında yer alan başsavcıvekili ile cumhuriyet savcısı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı personellerin yanı sıra Suudi yetkililer katıldı.



Fotoğraf: Can Erok/DHA

Suudi Arabistanlı ve Türkiyeli yetkililerden oluşan heyet, gündüz İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ilgili birimlerle görüşme sağladıktan sonra Levent'te bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na geldi. İlk olarak 4 araç ve 9 kişiden oluşan Suudi heyet, saat 17.50 'de başkonsolosluğa giriş yaptı. Saat 19.15'te ise inceleme yapacak Türk heyet başkonsolosluk binasına giriş yaptı. Olay yeri inceleme ekip aracı da Türk heyet ile birlikte başkonsolosluk binasına geldi. Olay yeri inceleme ekipleri özel giysilerini giydikten sonra araç ve gereçlerini alarak konsolosluk binasına girdi. Bir süre sonra ek ekipler de gelerek çalışmalara katıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin "Luminol" diye adlandırılan özel ışıkla bina içerisinde DNA örneği aramaları yaptıkları görüntülendi.

Fotoğraf: Can Erok/DHA

Bu arada, Suudi heyetin gelişinin ardından, Başkonsolosluk binası etrafına güvenlik şeridi çekildi. Ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarında gazeteciler, Başkonsolosluk binasından uzaklaştırılarak şeridin dışına çıkarıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri bina içerisinde, binanın çatısında ve konsolosluğun bahçesinde arama ve incelemeler yaptı. Ekiplerin arama inceleme çalışmaları sırasında ara ara içeriden çekiç ve balyoz sesleri duyuldu.

Fotoğraf: Can Erok/DHA

İNCELEMELER 9 SAAT SÜRDÜ

19.30 sıralarında başlayan ekiplerin çalışmaları 04.25'te son buldu. Türk ve Suudi heyet çalışmaların ardından konsolosluktan ayrıldı.

'SUUDİ ARABİSTAN İÇ SORUŞTURMA BAŞLATTI'

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdiğinden beri haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Riyad tarafından iç soruşturma başlatıldığı haberi geldi.

ABD merkezli, ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg'e konuşan bir Suudi yetkili, Kral Selman'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda kaybolmasıyla ilgili haftasonunda başsavcıya soruşturma başlatması emri verdiğini söyledi.

Konuyla ilgili konuşma yetkisi olmadığı için adının açıklanmasını istemeyen Suudi yetkili, iç soruşturma talimatının kısmen Türk yetkililerden alınan enformasyona dayandığını aktardı. Bunun, Türkiye ile Suudi Arabistan'ın ortak soruşturmasından ayrı bir soruşturma olduğunu sözlerine ekledi.

ABD merkezli CNN televizyonu ise iki kaynağına dayandırdığı haberinde Suudi Arabistan’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldüğünü kabul etmeye hazırlandığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurgulamışlardı.

CNN: Suudi Arabistan, Kaşıkçı’nın öldüğünü kabul etmeye hazırlanıyor

DONALD TRUMP: KAŞIKÇI'YI SERSERİ KATİLLER ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına değerlendirmeler yaptı. Sabah saatlerinde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda Cemal Kaşıkçı konusunu görüştüğünü ve Kral Selman'ın “Kaşıkçı'ya ne olduğu konusunda bir bilgiye sahip olduklarını kesin bir dille reddettiğini” belirtti.

ABD Başkanı Trump, Kral Selman'ın Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin sözlerine atıfta bulunarak, “O gerçekten bilmiyor. Onun aklını okumak istemem ama bana sanki bu kişiler (Kaşıkçı'yı öldürenler) serseri katiller olabilir gibi geldi. Kim bilir? Bunun sonuna kadar gitmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump, bu açıklamasından kısa süre önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Suudi Arabistan vatandaşına ne olduğu konusunda bir bilgisi olmadığını söyleyen Suudi Arabistan Kralı ile konuştum. Kral bana, olanlara yanıt bulmak için Türkiye ile yakın olarak çalıştıklarını söyledi” ifadelerini kullanmıştı.

POMPEO TÜRKİYE'YE GELECEK

Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir saat içinde uçağa binerek Suudi Arabistan'a gitmesi konusunda talimat verdiğini ve Pompeo'nun gerekli olması halinde Türkiye'ye de gideceğini söyledi.

Trump, Kral Selman'ın kendisine Türkiye ile Suudi Arabistan'ın el ele verip bu konuyu soruşturacaklarını söylediğini de iletti.

Pompeo'nun Türkiye ziyaretinin 17 Ekim Çarşamba günü gerçekleşeceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'ye gelecek

GUARDİAN: SUUDİ ARABİSTAN'IN ABD'YE KARŞI KOZLARI PETROL VE SİLAH TİCARETİ

Trump, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından, Suudi gazetecinin konsoloslukta öldürüldüğünün kanıtlanması durumunda "Riyad'ın sert şekilde cezalandırılacağını" söylemiş, Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgisi olmadığını savunan Suudi Arabistan ise tehditlere "misliyle karşılık verileceğini" duyurmuştu.

İngiliz Guardian gazetesindeki Rob Davies imzalı analiz habere göre ise Suudi Arabistan bu tür bir yüzleşmede ABD'nin karşısına güçlü bir elle çıkabilir. Suudi Arabistan halen 260 milyar varil petrol rezervine sahip olduğunu söylüyor. Günde 7 milyon varil kapasiteyle de dünyanın en büyük petrol ihracatçısı. Bu durum, Riyad'a dünya ekonomisinde petrol fiyatlarını etkileme açısından büyük bir güç sağlıyor.

Suudi haber kanalı El-Arabiya'nın genel müdürü Turki Aldhakhil yazdığı bir makalede ABD'nin Kaçıkçı'yla ilgili bir yaptırım getirmesi durumunda Riyad'ın 30 ayrı önlemi ele aldığını açıkladı. Bunlardan birisi üretimde kesintiye giderek petrolün varil fiyatını 80 dolardan 400 dolara çıkarmak.

ABD'NİN EN BÜYÜK SİLAH MÜŞTERİSİ

Hindistan'dan sonra dünyanın en büyük ikinci silah ithalatçısı olan Suudi Arabistan, silahların yüzde 61'ini ABD'den satın alıyor.

Suudi Arabistan geçen yıl 17,5 milyar dolarlık ticaret anlaşmasıyla ABD'nin en büyük silah müşterisi oldu. ABD Başkanı Trump ayrıca geçen yıl Riyad'da 110 milyar dolarlık savunma anlaşması da imzaladı. Anlaşma Lockheed Martin, Boeing, General Electric ve ExxonMobil gibi şirketleri ilgilendiriyor.

Guardian'da yer alan analizde, Suudi Arabistan'ın dünya ekonomisinin kötü gidişatından kaybedeceği şeyler olduğu, ekonomisini petrol dışı ürünlerle çeşitlendirmek isteyen Suudi Arabistan'da işsizlik oranının yüzde 13 olduğu belirtiliyor. ABD ile yaşanan gerginlik nedeniyle de Suudi Arabistan borsası yüzde 7 oranında, yani yaklaşık 33 milyar dolar değer kaybetti. Bazı önde gelen medya ve finans şirketleri de Riyad'da 23-25 Ekim'de düzenlenecek ve "Çöl'deki Davos" olarak bilinen uluslararası yatırım konferansını boykot ettiklerini açıklamışlardı.

Fotoğraf: Beyaz Saray/Flickr (Public Domain)

FEHİM TAŞTEKİN: BİR GAZETECİYİ AŞAN HESAPLAŞMAYI RESMEDİYOR

Kaşıkçı’nın kaybolmasını BBC’ye değerlendiren gazeteci Fehim Taştekin, şu satırları kaleme aldı:

“Eleştirileri "muhalefet" değil "nasihat" çerçevesindeydi. Ama kendisi bir gazeteciden fazlasıydı. Haliyle onu hedef yapan şey, mütevazı reform talebi ya da "Yemen'deki savaş İslam dünyasındaki liderliğimize zarar veriyor" uyarısının ötesine geçiyor. Kaşıkçı'nın talep ettiği evlilik belgesi için Washington'daki Suudi Büyükelçiliği tarafından İstanbul Başkonsolosluğuna yönlendirilmesi, böylelikle suç mahalli olarak Türkiye'nin seçilmesi, Körfez medyasının Kaşıkçı'nın Katar, Türkiye ve İhvan-ı Müslimin (Müslüman Kardeşler) ile bağlantıları üzerinde durması, bir gazeteciyi aşan hesaplaşmayı resmediyor.”

İRAN: YORUM YAPMAYACAĞIZ

Gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi'den açıklama geldi.

Kasımi, İran'ın Cemnal Kaşıkçı hakkında İran'ın nasıl bir duruş sergileyeceği yönünde açıklamada bulundu, "Gerçekler ortaya çıkana kadar, Tahran yönetimi Kaşıkçı davasıyla ilgili yorum yapmayacaktır" dedi.

TAHRAN GAZETECİLER CEMİYETİNDEN AÇIKLAMA

Tahran Gazeteciler Cemiyeti ise, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasını ve gazetecilere yönelik saldırıları kınadı

Afkarnews haber sitesinden AA’nın aktardığı açıklamada, Kaşıkçı’yla ilgili haberlerin endişe verici olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kaşıkçı’nın siyasi yaklaşımlarını göz önüne almadan konuyla ilgili haberleri dikkatle takip ediyoruz. Zaman geçtikçe yaşadığına dair umut azalsa da hayatta olmasını ümit ediyoruz. Konuyla ilgili devletlerin olaya dair bilgileri dünya kamuoyuyla paylaşmasını istiyoruz. Gazetecilere yönelik ihlalleri ve saldırıları kınıyoruz. Can güvenliği olmadan medyada çalışmak mümkün değildir. Tüm devletlerden medya çalışanlarının güvenliğini sağlama konusunda çaba sarf etmelerini talep ediyoruz.”

KAŞIKÇI AB GÜNDEMİNDE

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, bugün Lüksemburg'da toplanan Dış İşleri Konseyinde Washington Post yazarı kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumunu gündeme getireceğini söyledi.

Lüksemburg'daki toplantı öncesi basına açıklama yapan Mogherini, "AB, Suudi Arabistan yetkililerinin Türkiye'yle iş birliği içinde tam bir araştırma yapmasını bekliyor." dedi.

Kaşıkçı'ya ne olduğuna ilişkin "şeffaf ve açık" bir açıklama beklediklerini aktaran Mogherini, "Dış İşleri Konseyi toplantısının başında bu konuyu bakanlarla görüşeceğim." ifadelerini kullandı.

KAŞIKÇI'NIN AİLESİNDEN ULUSLARARASI SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesi, öldürüldüğüne ilişkin iddiaların araştırılması için bağımsız ve tarafsız bir uluslararası komisyonun kurulması çağrısı yaptı.

Washington Post'ta yer alan açıklamada, "İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolduğundan bu yana iki haftadır irtibat kuramadığımız babamızın (Kaşıkçı) akıbeti hakkındaki çelişkili haberleri üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz. Babamızın (Kaşıkçı) bize aşıladığı güçlü ahlaki ve hukuki sorumluluk, bizi onun ölümünün araştırılması için bağımsız ve tarafsız bir uluslararası komisyonun kurulması çağrısı yapmayı zorunlu kılıyor. Bu zorlu zamanlarda bizim mahremiyetimize saygı duyan herkese minnettarız." ifadesine yer verildi.(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 08:07

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