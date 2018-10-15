Konsolosluk konutundaki arama öncesi Başkonsolos ülkesine döndü

Cemal Kaşıkçı için oluşturulan heyetin Konsolosluk konutunda arama yapması beklenirken Başkonsolos Muhammed Uteybi, ülkesine döndü.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili oluşturulan çalışma gruplarında yer alan Türkiyeli ve Suudi yetkililerin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun ardından Konsolosluk konutunda da arama ve inceleme yapması beklenirken; Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi, ülkesine gitti. Uteybi'nin saat 17.00'da Atatürk Havalimanı'ndan kalkan Suudi Arabistan Havayolları'na ait uçakla Riyad'a uçtuğu öğrenildi. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu'nun konutu önündeki bekleyiş ise sürüyor. Öğleden sonra konuttan çıkan bir araç akşam saatlerinde tekrar rezidansa boş olarak döndü. Öte yandan AP ise dün gerçekleştirilen aramada Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin delil bulunduğunu iddia etti.

Kaşıkçı'yla ilgili soruşturma için Suudi Arabistan’a giden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise bu ziyaretinin ardından yarın Türkiye’ye gelecek. ABD Lideri Trump’ın dün Kaşıkçı’nın ölümü arkasında “kontrol dışı unsurlar” olabileceği açıklaması, tepkilerin hedefindeki Riyad yönetimini aklama çabası olarak yorumlandı. Birleşmiş Milletler de Suudi Arabistan'a Başkonsolos ve personelin dokunulmazlığı kaldırılmalı çağrısı yaptı.

BAŞKONSOLOSLUK ARANDI, KONUT DA ARANACAK

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de giren bir daha kendisinden haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Türkiyeli ve Suudi yetkililer başkonsoloslukta inceleme yaptı. 15 Ekim günü 19.30'da başlayan aramalar saat 04.25'te sona erdi. Olay yeri inceleme ekipleri bina içinde, bahçesinde ve çatısında inceleme yaparken, ekipler bina içinde "Luminol" diye adlandırılan özel ışıkla Cemal Kaşıkçı'ya ait olabilecek DNA örneği araması yaptı. Bugün de Konsolosluk konutunda arama yapılacağı bildirilmişti.



Fotoğraf: Can Erok/DHA

TRUMP’TAN RİYAD’I AKLAMA AÇIKLAMASI: KONTROL DIŞI GÜÇLER

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ekim günü Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda Cemal Kaşıkçı konusunu görüştüğünü ve Kral Selman'ın “Kaşıkçı'ya ne olduğu konusunda bir bilgiye sahip olduklarını kesin bir dille reddettiğini” belirtti.

Trump, Suudi Gazeteci Kaşıkçı’nın kaybolmasının arkasında “kontrol dışı unsurlar” olabileceğini söyledi ve bu unsurları “katiller” olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Trump, Kral Selman'ın Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin sözlerine atıfta bulunarak, “O gerçekten bilmiyor. Onun aklını okumak istemem ama bana sanki bu kişiler (Kaşıkçı'yı öldürenler) serseri katiller olabilir gibi geldi. Kim bilir? Bunun sonuna kadar gitmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump daha önce Kaşıkçı’nın başkonsoloslukta öldürüldüğünün kanıtlanması durumunda "Riyad’ın sert çekilde cezalandırılacağını" söylemiş, ancak iki ülke arasındaki ticari ve askeri ilişkilerin bozulmaması gerektiğini de eklemişti.

POMPEO’NUN RİYAD’DAN SONRAKİ DURAĞI ANKARA OLACAK

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan'da temaslarına başladı. Pompeo, Kaşıkçı'yla ilgili görüşmeler yapmak üzere başkent Riyad'a ulaştı.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kral Selman'la görüştü. Pompeo Suudi Kralı Selman'la görüşmesi öncesi açıklama yaptı. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Washington'ın endişelerini Suudi Kralı'na ileten Pompeo, Selman'a Kaşıkçı vakasıyla ilgili tam teşekküllü şeffaf soruşturma taahhüdü için teşekkür etti.

Pompeo'nun Suudi Arabistan ziyaretinin ardından yarın Türkiye'ye gelecek. Pompeo Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle de başkonsolosluğun rezidansı ve araçlar dahil yine soruşturmalar devam edecektir. Amacımız bellidir. Kaşıkçının akıbetini öğrenmek, açıklığa kavuşturmak durumundayız. Ortada bir can var. Soruşturmayı başsavcılık yapacak. Kimleri sorguya alıp ne soracağı başsavcılığın görevi" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'ye gelecek

SUUDİ PRENS'TEN ‘KAÇIRILMA’ İDDİASI

Almanyada yaşayan Suudi Arabistan Prensi Halid bin Farhan el Suud, ülke yönetiminin kendisini de kaçırmak istediğini ancak başarısız olduğunu iddia etti. Alman Haber Ajansı DPA’ya konuşan Halid bin Farhan el Suud, Gazeteci Kaşıkçı’nın kaybolmasından birkaç gün önce Kahire’de yaşayan bir akrabasının kendisine ulaştığını ve yazılı bir çekin olduğunu belirterek, “Akrabam bana bu çekin mali durumuma yardımcı olmak için hazırlandığını ifade etti. Ancak bunu almam için Kahire’deki büyükelçiliğe gitmem gerekecekti. Bunun bir tuzak olduğunu anladım” ifadelerini kullandı.

AA'nın aktardığına göre Prens, bunu yaptığı takdirde kesinlikle kaçırılacağını ve Kaşıkçı’nın başına gelenlerin kendisine de uygulanacağından şüphesi bulunmadığını da vurguladı. DPA, Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin konuyla ilgili iddialara henüz cevap vermediğini bildirdi. DPA ayrıca, Alman Devlet Güvenlik Birimlerinin el Suud ve ailesine yönelik tehditler olduğunu doğruladığını, Suudi Arabistan’ın prensin iadesi için Almanya’dan talepte bulunduğunu yazdı.

BM: BAŞKONSOLOS VE PERSONELİN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMALI

Birleşmiş Milletler Suudi Arabistan'a Başkonsolos ve personelin dokunulmazlığı kaldırılmalı çağrısı yaptı.

Lüksemburg'da toplanan Dış İşleri Konseyinde de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumu gündeme geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, AB Dışişleri bakanlarının "Suudi Arabistan yetkililerinin Türkiye ile iş birliği içinde tam bir araştırma yapılması" konusunda mutabık olduğunu söyledi.

AB KONSEYİ BAŞKANI TUSK'TAN AÇIKLAMA

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk da Kaşıkçı'nın durumunun ‘tam olarak araştırılması’ ve ‘suçluların cezalandırılması’ için çağrıda bulundu.

Brüksel'de düzenlenen Üçlü Sosyal Zirve ardından basın toplantısı düzenleyen Tusk, Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair haberlerden ciddi endişe duyduğunu söyledi. Özgür bir basın olmadan toplumların da özgür olmayacağını ifade eden Tusk, gazetecilere yönelik şiddetin durdurulması gerektiğini kaydetti.

Tusk, “Kaşıkçı'ya ne olduğunu ortaya çıkaracak tam bir araştırma yapılması ve sorumluların cezalandırılması için çağrıda bulunuyorum” dedi.

CNN: SUUDİLER ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLAYACAK

Öte yandan ABD merkezli CNN International, Suudi Arabistan’ın gazeteci Kaşıkçı’nın İstanbul’daki başkonsoloslukta öldüğünü kabul etmeye hazırlandığını iddia etti. CNN’e konuşan iki kaynak, hazırlanma aşamasında olan raporda Kaşıkçı’nın “ters giden bir sorgu” sırasında öldüğünün kabul edildiğini kaydetti. Kaynaklar, asıl amacın, Kaşıkçı’nın Türkiye’den kaçırılması olduğunu ancak “işlerin planladığı gibi gitmediğini” belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz Pazartesi günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurgulamışlardı.

CNN: Suudi Arabistan, Kaşıkçı’nın öldüğünü kabul etmeye hazırlanıyor

AP: KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ KANIT BULUNDU

Amerikan AP haber ajansına konuşan Türk yetkili, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili kanıt bulunduğunu iddia etti.

KAŞIKÇI'NIN AİLESİNDEN ULUSLARARASI SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesi, öldürüldüğüne ilişkin iddiaların araştırılması için bağımsız ve tarafsız bir uluslararası komisyonun kurulması çağrısı yaptı. Washington Post'ta yer alan açıklamada, "İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolduğundan bu yana iki haftadır irtibat kuramadığımız babamızın (Kaşıkçı) akıbeti hakkındaki çelişkili haberleri üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz. Babamızın (Kaşıkçı) bize aşıladığı güçlü ahlaki ve hukuki sorumluluk, bizi onun ölümünün araştırılması için bağımsız ve tarafsız bir uluslararası komisyonun kurulması çağrısı yapmayı zorunlu kılıyor. Bu zorlu zamanlarda bizim mahremiyetimize saygı duyan herkese minnettarız." ifadesine yer verildi. (HABER MERKEZİ)

GUARDIAN: SUUDİ ARABİSTAN'IN ABD'YE KARŞI KOZLARI PETROL VE SİLAH TİCARETİ

Trump, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından, Suudi gazetecinin konsoloslukta öldürüldüğünün kanıtlanması durumunda "Riyad'ın sert şekilde cezalandırılacağını" söylemiş, Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgisi olmadığını savunan Suudi Arabistan ise tehditlere "misliyle karşılık verileceğini" duyurmuştu.

İngiliz Guardian gazetesindeki Rob Davies imzalı analiz habere göre ise ABD ile Suudi Arabistan'ın karşılıklı açıklamaları değerlendirildi. Davies Suudi Arabistan'ın bir yüzleşmede ABD'nin karşısına güçlü bir elle çıkabiliceğini belirtti. Suudi Arabistan'ın halen 260 milyar varil petrol rezervine sahip olduğunu belirten Guardian, günde 7 milyon varil kapasiteyle de dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Riyad'ın dünya ekonomisinde petrol fiyatlarını etkileme açısından büyük bir güç sağladığını ifade etti.

Haberde, Suudi haber kanalı El-Arabiya'nın genel müdürü Turki Aldhakhil yazdığı bir makalede ABD'nin Kaçıkçı'yla ilgili bir yaptırım getirmesi durumunda Riyad'ın 30 ayrı önlemi ele aldığını açıkladığı ve bunlardan birisinin üretimde kesintiye giderek petrolün varil fiyatını 80 dolardan 400 dolara çıkarmak olduğuna dikkat çekildi.

ABD'NİN EN BÜYÜK SİLAH MÜŞTERİSİ

Hindistan'dan sonra dünyanın en büyük ikinci silah ithalatçısı olan Suudi Arabistan, silahların yüzde 61'ini ABD'den satın alıyor. Suudi Arabistan geçen yıl 17,5 milyar dolarlık ticaret anlaşmasıyla ABD'nin en büyük silah müşterisi oldu. ABD Başkanı Trump ayrıca geçen yıl Riyad'da 110 milyar dolarlık savunma anlaşması da imzaladı.

Guardian'da yer alan analizde, Suudi Arabistan'ın dünya ekonomisinin kötü gidişatından kaybedeceği şeyler olduğu, ekonomisini petrol dışı ürünlerle çeşitlendirmek isteyen Suudi Arabistan'da işsizlik oranının yüzde 13 olduğu belirtiliyor. ABD ile yaşanan gerginlik nedeniyle de Suudi Arabistan borsası yüzde 7 oranında, yani yaklaşık 33 milyar dolar değer kaybetti. Bazı önde gelen medya ve finans şirketleri de Riyad'da 23-25 Ekim'de düzenlenecek ve "Çöl'deki Davos" olarak bilinen uluslararası yatırım konferansını boykot ettiklerini açıklamışlardı.

Fotoğraf: Beyaz Saray/Flickr (Public Domain)

FEHİM TAŞTEKİN: BİR GAZETECİYİ AŞAN HESAPLAŞMAYI RESMEDİYOR

Kaşıkçı’nın kaybolmasını BBC’ye değerlendiren gazeteci Fehim Taştekin, şu satırları kaleme aldı:

“Eleştirileri "muhalefet" değil "nasihat" çerçevesindeydi. Ama kendisi bir gazeteciden fazlasıydı. Haliyle onu hedef yapan şey, mütevazı reform talebi ya da "Yemen'deki savaş İslam dünyasındaki liderliğimize zarar veriyor" uyarısının ötesine geçiyor. Kaşıkçı'nın talep ettiği evlilik belgesi için Washington'daki Suudi Büyükelçiliği tarafından İstanbul Başkonsolosluğuna yönlendirilmesi, böylelikle suç mahalli olarak Türkiye'nin seçilmesi, Körfez medyasının Kaşıkçı'nın Katar, Türkiye ve İhvan-ı Müslimin (Müslüman Kardeşler) ile bağlantıları üzerinde durması, bir gazeteciyi aşan hesaplaşmayı resmediyor.”

İRAN: YORUM YAPMAYACAĞIZ

Gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi'den açıklama geldi.

Kasımi, İran'ın Cemnal Kaşıkçı hakkında İran'ın nasıl bir duruş sergileyeceği yönünde açıklamada bulundu, "Gerçekler ortaya çıkana kadar, Tahran yönetimi Kaşıkçı davasıyla ilgili yorum yapmayacaktır" dedi.

TAHRAN GAZETECİLER CEMİYETİNDEN AÇIKLAMA

Tahran Gazeteciler Cemiyeti ise, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasını ve gazetecilere yönelik saldırıları kınadı

Afkarnews haber sitesinden AA’nın aktardığı açıklamada, Kaşıkçı’yla ilgili haberlerin endişe verici olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kaşıkçı’nın siyasi yaklaşımlarını göz önüne almadan konuyla ilgili haberleri dikkatle takip ediyoruz. Zaman geçtikçe yaşadığına dair umut azalsa da hayatta olmasını ümit ediyoruz. Konuyla ilgili devletlerin olaya dair bilgileri dünya kamuoyuyla paylaşmasını istiyoruz. Gazetecilere yönelik ihlalleri ve saldırıları kınıyoruz. Can güvenliği olmadan medyada çalışmak mümkün değildir. Tüm devletlerden medya çalışanlarının güvenliğini sağlama konusunda çaba sarf etmelerini talep ediyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Washington Post yazarı olan Suudi Arabistanlı Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim günü İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Uluslararası basın kuruluşlarına isimsiz olarak bilgi sızdıran “Türk yetkililer”, Kaşıkçı’nın başkonsoloslukta “sorgulandığını, işkence gördüğünü ve öldürüldüğünü” iddia ettiler. Ayrıca hükümetin elinde Kaşıkçı’nın başına gelenlerle ilgili “ses ve görüntü” kayıtları olduğu da ileri sürüldü ancak hükümet hâlâ resmi bir açıklama yapmıyor.

Öte yandan Kaşıkçı’nın akıbetini açıklamayan Suudi Arabistan ise iddiaları yalanlıyor. ABD ve Avrupa yönetimleri de Suudi Arabistan’a gerçekleri açıklaması için uluslararası baskı uygulamak yerine “iş birliği” çağrıları yapıyorlar.

Halbuki İngiltere’de çifte ajan Sergey Skipral ve kızının gazla zehirlenmesi olayında, olayın faali olarak gösterilen Rusya yönetimi hızla tepkilerin hedefi olmuş, konu BM Güvenlik Konseyi’ne gelmiş, Rus diplomatlara yaptırım uygulanmış ve bulundukları Avrupa ülkelerinden kovulmuşlardı.(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 17:58

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