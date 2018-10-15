CNN'den iddia: KaÅŸÄ±kÃ§Ä± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, cesedi parÃ§alara ayrÄ±ldÄ±

CNN International'da yer alan bir son dakika haberine gÃ¶re, Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼kten sonra cesedi parÃ§alara ayrÄ±ldÄ±.

CNN International, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürüldüÄŸünü ve öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. CNN International, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürüldüÄŸünü ve cesedinin parçalara ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. CNN haberini Türk bir yetkiliye dayandÄ±rdÄ±. Öte yandan CNN'den kÄ±sa süre sonra medya kuruluÅŸu Al Jazeera de ismini açÄ±klamadÄ±ÄŸÄ± bir Türk kaynaÄŸa dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± habere göre, KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n cesedini parçalara Suudi otopsi uzmanÄ± Salah Mohammed al-Tubaigy'i ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ±yla ilgili oluÅŸturulan çalÄ±ÅŸma gruplarÄ±nda yer alan Türkiyeli ve Suudi yetkililerin Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nun ardÄ±ndan Konsolosluk konutunda da arama ve inceleme yapmasÄ± beklenirken; Suudi Arabistan Ä°stanbul BaÅŸkonsolosu Muhammed Uteybi, ülkesine gitti. Uteybi'nin saat 17.00'da Atatürk HavalimanÄ±'ndan kalkan Suudi Arabistan HavayollarÄ±'na ait uçakla Riyad'a uçtuÄŸu iddia edildi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik de BaÅŸkonsolos'un ülkesine döndüÄŸünü, "DokunulmazlÄ±ÄŸÄ± var, engelleyemeyiz" diyerek doÄŸruladÄ±. AkÅŸam saatlerinde ise inceleme ekibi, Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluk konutuna geldi. Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosu'nun konutu önündeki bekleyiÅŸ ise sürüyor. Öte yandan AP ise dün gerçekleÅŸtirilen aramada KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ±na iliÅŸkin delil bulunduÄŸunu iddia etti.

AKP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã‡elik: DokunulmazlÄ±ÄŸÄ± var, engelleyemeyiz

Ä°NCELEME EKÄ°BÄ° BAÅžKONSOLOSLUK KONUTUNA GELDÄ°

Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸu'na 2 Ekim'de giren bir daha kendisinden haber alÄ±namayan Washington Post yazarÄ± Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± için oluÅŸturulan ortak çalÄ±ÅŸma grubunda yer alan Türkiyeli ve Suudi yetkililer baÅŸkonsoloslukta inceleme yaptÄ±. 15 Ekim günü 19.30'da baÅŸlayan aramalar saat 04.25'te sona erdi. Olay yeri inceleme ekipleri bina içinde, bahçesinde ve çatÄ±sÄ±nda inceleme yaparken, ekipler bina içinde "Luminol" diye adlandÄ±rÄ±lan özel Ä±ÅŸÄ±kla Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'ya ait olabilecek DNA örneÄŸi aramasÄ± yaptÄ±. Ä°nceleme ekibi bugün akÅŸam saatlerinde de Suudi Arabistan Ä°stanbul BaÅŸkonsolosu Muhammed Uteybi'nin kaldÄ±ÄŸÄ± konuta geldi.



FotoÄŸraf: Can Erok/DHA

POMPEO, VELÄ°AHT PRENS BÄ°N SELMAN Ä°LE GÖRÜÅžTÜ

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo'nun da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelerek, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ±nÄ± görüÅŸtüÄŸü belirtildi.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Heather Nauert tarafÄ±ndan görüÅŸmeye iliÅŸkin yazÄ±lÄ± açÄ±klama yapÄ±ldÄ±. AçÄ±klamada, “Bakan Pompeo, bugün Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la Riyad'da bir araya gelerek, BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ± konusundaki endiÅŸelerini ve ne olduÄŸunun ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ± konusundaki isteÄŸini dile getirdi” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Öte yandan Bakan Pompeo'nun, Suudi Arabistan'Ä±n Türk yetkililer tarafÄ±ndan yapÄ±lan incelemeye destek vermesini memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada, “Bakan ve Veliaht Prens, konuya açÄ±klÄ±k getiren kapsamlÄ±, ÅŸeffaf ve zamanÄ±nda bir soruÅŸturmanÄ±n önemi üzerinde mutabÄ±k kaldÄ±lar” deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.

Trump, dün DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo'yu KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n akÄ±beti konusunda Kral Selman ile görüÅŸmesi için acilen Suudi Arabistan'a göndereceÄŸini belirtmiÅŸti.

Pompeo'nun Suudi Arabistan ziyaretinin ardÄ±ndan yarÄ±n Türkiye'ye geleceÄŸi açÄ±klandÄ±. Pompeo DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ile bir araya gelecek. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu bugün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Bugün itibariyle de baÅŸkonsolosluÄŸun rezidansÄ± ve araçlar dahil yine soruÅŸturmalar devam edecektir. AmacÄ±mÄ±z bellidir. KaÅŸÄ±kçÄ±nÄ±n akÄ±betini öÄŸrenmek, açÄ±klÄ±ÄŸa kavuÅŸturmak durumundayÄ±z. Ortada bir can var. SoruÅŸturmayÄ± baÅŸsavcÄ±lÄ±k yapacak. Kimleri sorguya alÄ±p ne soracaÄŸÄ± baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n görevi" dedi.

TRUMP’TAN RÄ°YAD’I AKLAMA AÇIKLAMASI: KONTROL DIÅžI GÜÇLER

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 15 Ekim günü Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin Abdulaziz ile telefonda Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± konusunu görüÅŸtüÄŸünü ve Kral Selman'Ä±n “KaÅŸÄ±kçÄ±'ya ne olduÄŸu konusunda bir bilgiye sahip olduklarÄ±nÄ± kesin bir dille reddettiÄŸini” belirtti.

Trump, Suudi Gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n kaybolmasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda “kontrol dÄ±ÅŸÄ± unsurlar” olabileceÄŸini söyledi ve bu unsurlarÄ± “katiller” olarak nitelendirdi.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Kral Selman'Ä±n KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n akÄ±betine iliÅŸkin sözlerine atÄ±fta bulunarak, “O gerçekten bilmiyor. Onun aklÄ±nÄ± okumak istemem ama bana sanki bu kiÅŸiler (KaÅŸÄ±kçÄ±'yÄ± öldürenler) serseri katiller olabilir gibi geldi. Kim bilir? Bunun sonuna kadar gitmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz” ifadelerini kullandÄ±.

Trump daha önce KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n baÅŸkonsoloslukta öldürüldüÄŸünün kanÄ±tlanmasÄ± durumunda "Riyad’Ä±n sert çekilde cezalandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±" söylemiÅŸ, ancak iki ülke arasÄ±ndaki ticari ve askeri iliÅŸkilerin bozulmamasÄ± gerektiÄŸini de eklemiÅŸti.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, TÃ¼rkiye'ye gelecek

SUUDÄ° PRENS'TEN ‘KAÇIRILMA’ Ä°DDÄ°ASI

Almanyada yaÅŸayan Suudi Arabistan Prensi Halid bin Farhan el Suud, ülke yönetiminin kendisini de kaçÄ±rmak istediÄŸini ancak baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunu iddia etti. Alman Haber AjansÄ± DPA’ya konuÅŸan Halid bin Farhan el Suud, Gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n kaybolmasÄ±ndan birkaç gün önce Kahire’de yaÅŸayan bir akrabasÄ±nÄ±n kendisine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yazÄ±lÄ± bir çekin olduÄŸunu belirterek, “Akrabam bana bu çekin mali durumuma yardÄ±mcÄ± olmak için hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Ancak bunu almam için Kahire’deki büyükelçiliÄŸe gitmem gerekecekti. Bunun bir tuzak olduÄŸunu anladÄ±m” ifadelerini kullandÄ±.

AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Prens, bunu yaptÄ±ÄŸÄ± takdirde kesinlikle kaçÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n baÅŸÄ±na gelenlerin kendisine de uygulanacaÄŸÄ±ndan ÅŸüphesi bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da vurguladÄ±. DPA, Suudi Arabistan BüyükelçiliÄŸinin konuyla ilgili iddialara henüz cevap vermediÄŸini bildirdi. DPA ayrÄ±ca, Alman Devlet Güvenlik Birimlerinin el Suud ve ailesine yönelik tehditler olduÄŸunu doÄŸruladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Suudi Arabistan’Ä±n prensin iadesi için Almanya’dan talepte bulunduÄŸunu yazdÄ±.

BM: BAÅžKONSOLOS VE PERSONELÄ°N DOKUNULMAZLIÄžI KALDIRILMALI

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Suudi Arabistan'a BaÅŸkonsolos ve personelin dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±lmalÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Lüksemburg'da toplanan DÄ±ÅŸ Ä°ÅŸleri Konseyinde de Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n durumu gündeme geldi. AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve Güvenlik PolitikasÄ± Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, toplantÄ± sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, AB DÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n "Suudi Arabistan yetkililerinin Türkiye ile iÅŸ birliÄŸi içinde tam bir araÅŸtÄ±rma yapÄ±lmasÄ±" konusunda mutabÄ±k olduÄŸunu söyledi.

AB KONSEYÄ° BAÅžKANI TUSK'TAN AÇIKLAMA

Avrupa BirliÄŸi (AB) Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk da KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n durumunun ‘tam olarak araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±’ ve ‘suçlularÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±’ için çaÄŸrÄ±da bulundu.

Brüksel'de düzenlenen Üçlü Sosyal Zirve ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen Tusk, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürüldüÄŸüne dair haberlerden ciddi endiÅŸe duyduÄŸunu söyledi. Özgür bir basÄ±n olmadan toplumlarÄ±n da özgür olmayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Tusk, gazetecilere yönelik ÅŸiddetin durdurulmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.

Tusk, “KaÅŸÄ±kçÄ±'ya ne olduÄŸunu ortaya çÄ±karacak tam bir araÅŸtÄ±rma yapÄ±lmasÄ± ve sorumlularÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± için çaÄŸrÄ±da bulunuyorum” dedi.

CNN: SUUDÄ°LER ÖLDÜÄžÜNÜ AÇIKLAYACAK

Öte yandan ABD merkezli CNN International, Suudi Arabistan’Ä±n gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n Ä°stanbul’daki baÅŸkonsoloslukta öldüÄŸünü kabul etmeye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. CNN’e konuÅŸan iki kaynak, hazÄ±rlanma aÅŸamasÄ±nda olan raporda KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n “ters giden bir sorgu” sÄ±rasÄ±nda öldüÄŸünün kabul edildiÄŸini kaydetti. Kaynaklar, asÄ±l amacÄ±n, KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n Türkiye’den kaçÄ±rÄ±lmasÄ± olduÄŸunu ancak “iÅŸlerin planladÄ±ÄŸÄ± gibi gitmediÄŸini” belirtti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ile Suudi Arabistan KralÄ± Selman Bin Abdulaziz Pazartesi günü bir telefon görüÅŸmesi gerçekleÅŸtirmiÅŸ, olayÄ±n soruÅŸturulmasÄ± çerçevesinde ortak çalÄ±ÅŸma grubu oluÅŸturulmasÄ±nÄ±n önemini vurgulamÄ±ÅŸlardÄ±.

CNN: Suudi Arabistan, KaÅŸÄ±kÃ§Ä±â€™nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kabul etmeye hazÄ±rlanÄ±yor

AP: KAÅžIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESÄ°YLE Ä°LGÄ°LÄ° KANIT BULUNDU

Amerikan AP haber ajansÄ±na konuÅŸan Türk yetkili, Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesiyle ilgili kanÄ±t bulunduÄŸunu iddia etti.

KAÅžIKÇI'NIN AÄ°LESÄ°NDEN ULUSLARARASI SORUÅžTURMA ÇAÄžRISI

Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ailesi, öldürüldüÄŸüne iliÅŸkin iddialarÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z bir uluslararasÄ± komisyonun kurulmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Washington Post'ta yer alan açÄ±klamada, "Ä°stanbul'daki Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸuna girdikten sonra kaybolduÄŸundan bu yana iki haftadÄ±r irtibat kuramadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z babamÄ±zÄ±n (KaÅŸÄ±kçÄ±) akÄ±beti hakkÄ±ndaki çeliÅŸkili haberleri üzüntü ve endiÅŸeyle takip ediyoruz. BabamÄ±zÄ±n (KaÅŸÄ±kçÄ±) bize aÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± güçlü ahlaki ve hukuki sorumluluk, bizi onun ölümünün araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z bir uluslararasÄ± komisyonun kurulmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yapmayÄ± zorunlu kÄ±lÄ±yor. Bu zorlu zamanlarda bizim mahremiyetimize saygÄ± duyan herkese minnettarÄ±z." ifadesine yer verildi. (HABER MERKEZÄ°)

GUARDIAN: SUUDÄ° ARABÄ°STAN'IN ABD'YE KARÅžI KOZLARI PETROL VE SÄ°LAH TÄ°CARETÄ°

Trump, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Suudi gazetecinin konsoloslukta öldürüldüÄŸünün kanÄ±tlanmasÄ± durumunda "Riyad'Ä±n sert ÅŸekilde cezalandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±" söylemiÅŸ, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ±yla ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Suudi Arabistan ise tehditlere "misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verileceÄŸini" duyurmuÅŸtu.

Ä°ngiliz Guardian gazetesindeki Rob Davies imzalÄ± analiz habere göre ise ABD ile Suudi Arabistan'Ä±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± açÄ±klamalarÄ± deÄŸerlendirildi. Davies Suudi Arabistan'Ä±n bir yüzleÅŸmede ABD'nin karÅŸÄ±sÄ±na güçlü bir elle çÄ±kabiliceÄŸini belirtti. Suudi Arabistan'Ä±n halen 260 milyar varil petrol rezervine sahip olduÄŸunu belirten Guardian, günde 7 milyon varil kapasiteyle de dünyanÄ±n en büyük petrol ihracatçÄ±sÄ± olan Riyad'Ä±n dünya ekonomisinde petrol fiyatlarÄ±nÄ± etkileme açÄ±sÄ±ndan büyük bir güç saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Haberde, Suudi haber kanalÄ± El-Arabiya'nÄ±n genel müdürü Turki Aldhakhil yazdÄ±ÄŸÄ± bir makalede ABD'nin KaçÄ±kçÄ±'yla ilgili bir yaptÄ±rÄ±m getirmesi durumunda Riyad'Ä±n 30 ayrÄ± önlemi ele aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± ve bunlardan birisinin üretimde kesintiye giderek petrolün varil fiyatÄ±nÄ± 80 dolardan 400 dolara çÄ±karmak olduÄŸuna dikkat çekildi.

ABD'NÄ°N EN BÜYÜK SÄ°LAH MÜÅžTERÄ°SÄ°

Hindistan'dan sonra dünyanÄ±n en büyük ikinci silah ithalatçÄ±sÄ± olan Suudi Arabistan, silahlarÄ±n yüzde 61'ini ABD'den satÄ±n alÄ±yor. Suudi Arabistan geçen yÄ±l 17,5 milyar dolarlÄ±k ticaret anlaÅŸmasÄ±yla ABD'nin en büyük silah müÅŸterisi oldu. ABD BaÅŸkanÄ± Trump ayrÄ±ca geçen yÄ±l Riyad'da 110 milyar dolarlÄ±k savunma anlaÅŸmasÄ± da imzaladÄ±.

Guardian'da yer alan analizde, Suudi Arabistan'Ä±n dünya ekonomisinin kötü gidiÅŸatÄ±ndan kaybedeceÄŸi ÅŸeyler olduÄŸu, ekonomisini petrol dÄ±ÅŸÄ± ürünlerle çeÅŸitlendirmek isteyen Suudi Arabistan'da iÅŸsizlik oranÄ±nÄ±n yüzde 13 olduÄŸu belirtiliyor. ABD ile yaÅŸanan gerginlik nedeniyle de Suudi Arabistan borsasÄ± yüzde 7 oranÄ±nda, yani yaklaÅŸÄ±k 33 milyar dolar deÄŸer kaybetti. BazÄ± önde gelen medya ve finans ÅŸirketleri de Riyad'da 23-25 Ekim'de düzenlenecek ve "Çöl'deki Davos" olarak bilinen uluslararasÄ± yatÄ±rÄ±m konferansÄ±nÄ± boykot ettiklerini açÄ±klamÄ±ÅŸlardÄ±.

FotoÄŸraf: Beyaz Saray/Flickr (Public Domain)

FEHÄ°M TAÅžTEKÄ°N: BÄ°R GAZETECÄ°YÄ° AÅžAN HESAPLAÅžMAYI RESMEDÄ°YOR

KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n kaybolmasÄ±nÄ± BBC’ye deÄŸerlendiren gazeteci Fehim TaÅŸtekin, ÅŸu satÄ±rlarÄ± kaleme aldÄ±:

“EleÅŸtirileri "muhalefet" deÄŸil "nasihat" çerçevesindeydi. Ama kendisi bir gazeteciden fazlasÄ±ydÄ±. Haliyle onu hedef yapan ÅŸey, mütevazÄ± reform talebi ya da "Yemen'deki savaÅŸ Ä°slam dünyasÄ±ndaki liderliÄŸimize zarar veriyor" uyarÄ±sÄ±nÄ±n ötesine geçiyor. KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n talep ettiÄŸi evlilik belgesi için Washington'daki Suudi BüyükelçiliÄŸi tarafÄ±ndan Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸuna yönlendirilmesi, böylelikle suç mahalli olarak Türkiye'nin seçilmesi, Körfez medyasÄ±nÄ±n KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Katar, Türkiye ve Ä°hvan-Ä± Müslimin (Müslüman KardeÅŸler) ile baÄŸlantÄ±larÄ± üzerinde durmasÄ±, bir gazeteciyi aÅŸan hesaplaÅŸmayÄ± resmediyor.”

Ä°RAN: YORUM YAPMAYACAÄžIZ

Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± hakkÄ±nda Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Behram KasÄ±mi'den açÄ±klama geldi.

KasÄ±mi, Ä°ran'Ä±n Cemnal KaÅŸÄ±kçÄ± hakkÄ±nda Ä°ran'Ä±n nasÄ±l bir duruÅŸ sergileyeceÄŸi yönünde açÄ±klamada bulundu, "Gerçekler ortaya çÄ±kana kadar, Tahran yönetimi KaÅŸÄ±kçÄ± davasÄ±yla ilgili yorum yapmayacaktÄ±r" dedi.

TAHRAN GAZETECÄ°LER CEMÄ°YETÄ°NDEN AÇIKLAMA

Tahran Gazeteciler Cemiyeti ise, gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ±nÄ± ve gazetecilere yönelik saldÄ±rÄ±larÄ± kÄ±nadÄ±

Afkarnews haber sitesinden AA’nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, KaÅŸÄ±kçÄ±’yla ilgili haberlerin endiÅŸe verici olduÄŸu belirtildi. AçÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi: “KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n siyasi yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± göz önüne almadan konuyla ilgili haberleri dikkatle takip ediyoruz. Zaman geçtikçe yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na dair umut azalsa da hayatta olmasÄ±nÄ± ümit ediyoruz. Konuyla ilgili devletlerin olaya dair bilgileri dünya kamuoyuyla paylaÅŸmasÄ±nÄ± istiyoruz. Gazetecilere yönelik ihlalleri ve saldÄ±rÄ±larÄ± kÄ±nÄ±yoruz. Can güvenliÄŸi olmadan medyada çalÄ±ÅŸmak mümkün deÄŸildir. Tüm devletlerden medya çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n güvenliÄŸini saÄŸlama konusunda çaba sarf etmelerini talep ediyoruz.”

NE OLMUÅžTU?

Washington Post yazarÄ± olan Suudi ArabistanlÄ± Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±, 2 Ekim günü Ä°stanbul’daki Suudi Arabistan baÅŸkonsolosluÄŸuna girdikten sonra bir daha kendisinden haber alÄ±namadÄ±. UluslararasÄ± basÄ±n kuruluÅŸlarÄ±na isimsiz olarak bilgi sÄ±zdÄ±ran “Türk yetkililer”, KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n baÅŸkonsoloslukta “sorgulandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iÅŸkence gördüÄŸünü ve öldürüldüÄŸünü” iddia ettiler. AyrÄ±ca hükümetin elinde KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n baÅŸÄ±na gelenlerle ilgili “ses ve görüntü” kayÄ±tlarÄ± olduÄŸu da ileri sürüldü ancak hükümet hâlâ resmi bir açÄ±klama yapmÄ±yor.

Öte yandan KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n akÄ±betini açÄ±klamayan Suudi Arabistan ise iddialarÄ± yalanlÄ±yor. ABD ve Avrupa yönetimleri de Suudi Arabistan’a gerçekleri açÄ±klamasÄ± için uluslararasÄ± baskÄ± uygulamak yerine “iÅŸ birliÄŸi” çaÄŸrÄ±larÄ± yapÄ±yorlar.

Halbuki Ä°ngiltere’de çifte ajan Sergey Skipral ve kÄ±zÄ±nÄ±n gazla zehirlenmesi olayÄ±nda, olayÄ±n faali olarak gösterilen Rusya yönetimi hÄ±zla tepkilerin hedefi olmuÅŸ, konu BM Güvenlik Konseyi’ne gelmiÅŸ, Rus diplomatlara yaptÄ±rÄ±m uygulanmÄ±ÅŸ ve bulunduklarÄ± Avrupa ülkelerinden kovulmuÅŸlardÄ±.(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 21:55

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