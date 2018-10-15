Arama yapacak heyet Suudi BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda

Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± iÃ§in baÅŸkonsoloslukta yapÄ±lacak ortak arama iÃ§in TÃ¼rkiyeli ve Suudi ArabistanlÄ± inceleme heyeti konsolosluÄŸa geldi.

2 Ekim'de Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸu'na giriÅŸinin ardÄ±ndan haber alÄ±namayan Washington Post yazarÄ± Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± için baÅŸkonsoloslukta inceleme yapÄ±lÄ±yor. Türkiyeli ve suudi ArabistanlÄ± yetkililer konsolosluÄŸa geldi. Bloomberg de, Suudi Arabisitan tarafÄ±ndan iç soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. Öte yandan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Twitter hesabÄ±ndan bir açÄ±klama yaptÄ±. Kral Selman'la bir görüÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Trump, "DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±mÄ± Kral'la görüÅŸmesi için derhal gönderiyorum" ifadelerini kullandÄ±.

Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ±yla ilgili oluÅŸturulan ortak çalÄ±ÅŸma grubunda yer alan Suudi yetkililer, baÅŸkonsolosluk binasÄ±na geldi. Levent'teki baÅŸkonsolosluÄŸa sivil plakalÄ± araçlarla gelen Suudi yetkililer, araçlarÄ±yla konsolosluk binasÄ±nÄ± çevreleyen bariyerlerin içine alÄ±ndÄ±. Suudi yetkililer, bir süre kapÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ±nÄ± bekledikten sonra konsolosluk binasÄ±na girdi.

'SUUDÄ° ARABÄ°STAN Ä°Ç SORUÅžTURMA BAÅžLATTI'

Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na girdiÄŸinden beri haber alÄ±namayan Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± ile ilgili Riyad tarafÄ±ndan iç soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± haberi geldi.

ABD merkezli, ekonomi aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± haber sitesi Bloomberg'e konuÅŸan bir Suudi yetkili, Kral Selman'Ä±n gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Ä°stanbul'daki Suudi BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda kaybolmasÄ±yla ilgili haftasonunda baÅŸsavcÄ±ya soruÅŸturma baÅŸlatmasÄ± emri verdiÄŸini söyledi.

Konuyla ilgili konuÅŸma yetkisi olmadÄ±ÄŸÄ± için adÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ± istemeyen Suudi yetkili, iç soruÅŸturma talimatÄ±nÄ±n kÄ±smen Türk yetkililerden alÄ±nan enformasyona dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Bunun, Türkiye ile Suudi Arabistan'Ä±n ortak soruÅŸturmasÄ±ndan ayrÄ± bir soruÅŸturma olduÄŸunu sözlerine ekledi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ile Suudi Arabistan KralÄ± Selman Bin Abdulaziz dün bir telefon görüÅŸmesi gerçekleÅŸtirmiÅŸ, olayÄ±n soruÅŸturulmasÄ± çerçevesinde ortak çalÄ±ÅŸma grubu oluÅŸturulmasÄ±nÄ±n önemini vurgulamÄ±ÅŸlardÄ±.

DONALD TRUMP: KAÅžIKÇI'YI SERSERÄ° KATÄ°LLER ÖLDÜRMÜÅž OLABÄ°LÄ°R

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n akÄ±beti hakkÄ±nda Beyaz Saray'Ä±n bahçesinde basÄ±n mensuplarÄ±na deÄŸerlendirmeler yaptÄ±.

Sabah saatlerinde Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin Abdulaziz ile telefonda Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± konusunu görüÅŸtüÄŸünü ve Kral Selman'Ä±n “KaÅŸÄ±kçÄ±'ya ne olduÄŸu konusunda bir bilgiye sahip olduklarÄ±nÄ± kesin bir dille reddettiÄŸini” belirtti.

POMPEO TÜRKÄ°YE'YE DE GÄ°DEBÄ°LÄ°R

Donald Trump, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo'ya bir saat içinde uçaÄŸa binerek Suudi Arabistan'a gitmesi konusunda talimat verdiÄŸini ve Pompeo'nun gerekli olmasÄ± halinde Türkiye'ye de gideceÄŸini söyledi.

Trump, Kral Selman'Ä±n kendisine Türkiye ile Suudi Arabistan'Ä±n el ele verip bu konuyu soruÅŸturacaklarÄ±nÄ± söylediÄŸini de iletti.

‘SERSERÄ° KATÄ°LLER OLABÄ°LÄ°R’

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Kral Selman'Ä±n KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n akÄ±betine iliÅŸkin sözlerine atÄ±fta bulunarak, “O gerçekten bilmiyor. Onun aklÄ±nÄ± okumak istemem ama bana sanki bu kiÅŸiler (KaÅŸÄ±kçÄ±'yÄ± öldürenler) serseri katiller olabilir gibi geldi. Kim bilir? Bunun sonuna kadar gitmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz” ifadelerini kullandÄ±.

Trump, bu açÄ±klamasÄ±ndan kÄ±sa süre önce Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, “Suudi Arabistan vatandaÅŸÄ±na ne olduÄŸu konusunda bir bilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Suudi Arabistan KralÄ± ile konuÅŸtum. Kral bana, olanlara yanÄ±t bulmak için Türkiye ile yakÄ±n olarak çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi” ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

‘BÄ°R GAZETECÄ°YÄ° AÅžAN HESAPLAÅžMAYI RESMEDÄ°YOR’

KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n kaybolmasÄ±nÄ± BBC’ye deÄŸerlendiren gazeteci Fehim TaÅŸtekin, ÅŸu satÄ±rlarÄ± kaleme aldÄ±: “EleÅŸtirileri "muhalefet" deÄŸil "nasihat" çerçevesindeydi. Ama kendisi bir gazeteciden fazlasÄ±ydÄ±. Haliyle onu hedef yapan ÅŸey, mütevazÄ± reform talebi ya da "Yemen'deki savaÅŸ Ä°slam dünyasÄ±ndaki liderliÄŸimize zarar veriyor" uyarÄ±sÄ±nÄ±n ötesine geçiyor. KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n talep ettiÄŸi evlilik belgesi için Washington'daki Suudi BüyükelçiliÄŸi tarafÄ±ndan Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸuna yönlendirilmesi, böylelikle suç mahalli olarak Türkiye'nin seçilmesi, Körfez medyasÄ±nÄ±n KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Katar, Türkiye ve Ä°hvan-Ä± Müslimin (Müslüman KardeÅŸler) ile baÄŸlantÄ±larÄ± üzerinde durmasÄ±, bir gazeteciyi aÅŸan hesaplaÅŸmayÄ± resmediyor.”

Ä°RAN: YORUM YAPMAYACAÄžIZ

Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± hakkÄ±nda Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Behram KasÄ±mi'den açÄ±klama geldi.

KasÄ±mi, Ä°ran'Ä±n Cemnal KaÅŸÄ±kçÄ± hakkÄ±nda Ä°ran'Ä±n nasÄ±l bir duruÅŸ sergileyeceÄŸi yönünde açÄ±klamada bulundu, "Gerçekler ortaya çÄ±kana kadar, Tahran yönetimi KaÅŸÄ±kçÄ± davasÄ±yla ilgili yorum yapmayacaktÄ±r" dedi.

TAHRAN GAZETECÄ°LER CEMÄ°YETÄ°NDEN AÇIKLAMA

Tahran Gazeteciler Cemiyeti ise, gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ±nÄ± ve gazetecilere yönelik saldÄ±rÄ±larÄ± kÄ±nadÄ±

Afkarnews haber sitesinden AA’nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, KaÅŸÄ±kçÄ±’yla ilgili haberlerin endiÅŸe verici olduÄŸu belirtildi. AçÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi: “KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n siyasi yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± göz önüne almadan konuyla ilgili haberleri dikkatle takip ediyoruz. Zaman geçtikçe yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na dair umut azalsa da hayatta olmasÄ±nÄ± ümit ediyoruz. Konuyla ilgili devletlerin olaya dair bilgileri dünya kamuoyuyla paylaÅŸmasÄ±nÄ± istiyoruz. Gazetecilere yönelik ihlalleri ve saldÄ±rÄ±larÄ± kÄ±nÄ±yoruz. Can güvenliÄŸi olmadan medyada çalÄ±ÅŸmak mümkün deÄŸildir. Tüm devletlerden medya çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n güvenliÄŸini saÄŸlama konusunda çaba sarf etmelerini talep ediyoruz.”

KAÅžIKÇI AB GÜNDEMÄ°NDE

Avrupa BirliÄŸi DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve Güvenlik PolitikasÄ± Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, bugün Lüksemburg'da toplanan DÄ±ÅŸ Ä°ÅŸleri Konseyinde Washington Post yazarÄ± kayÄ±p Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n durumunu gündeme getireceÄŸini söyledi.

Lüksemburg'daki toplantÄ± öncesi basÄ±na açÄ±klama yapan Mogherini, "AB, Suudi Arabistan yetkililerinin Türkiye'yle iÅŸ birliÄŸi içinde tam bir araÅŸtÄ±rma yapmasÄ±nÄ± bekliyor." dedi.

KaÅŸÄ±kçÄ±'ya ne olduÄŸuna iliÅŸkin "ÅŸeffaf ve açÄ±k" bir açÄ±klama beklediklerini aktaran Mogherini, "DÄ±ÅŸ Ä°ÅŸleri Konseyi toplantÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda bu konuyu bakanlarla görüÅŸeceÄŸim." ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 18:26

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