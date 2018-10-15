Trafik cezalarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren teklif komisyonda

Trafik cezalarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren teklifin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine TBMM Ä°Ã§iÅŸleri Komisyonu'nda baÅŸlandÄ±.Â

KarayollarÄ± Trafik Kanunu ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun Teklifi'nin görüÅŸmelerine TBMM Ä°çiÅŸleri Komisyonu'nda baÅŸlandÄ±.

TBMM Ä°çiÅŸleri Komisyonu, AKP KahramanmaraÅŸ Milletvekili Celalettin Güvenç baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±.

Komisyonda, AKP TekirdaÄŸ Milletvekili Mustafa Yel ile Antalya Milletvekili Atay Uslu'nun teklifi görüÅŸülüyor.

Teklif sahipleri Yel ve Uslu, genel kolluk personelinin yetki ve özlük haklarÄ±ndan trafik güvenliÄŸini artÄ±rÄ±cÄ± önlemlere, uyuÅŸturucuyla mücadele kapsamÄ±ndaki önlemlerden çocuklarÄ±n korunmasÄ±na yönelik ek önlemlere, yabancÄ±larÄ±n Türkiye'de iÅŸ ve iÅŸlemlerini kolaylaÅŸtÄ±rmadan güvenlik ve kamu yararÄ± gözetilen çeÅŸitli baÅŸlÄ±klarda toplam 17 kanunda deÄŸiÅŸiklik yapan kanun teklifine iliÅŸkin bilgi verdi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 12:31

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