259 muhtar gÃ¶revden alÄ±ndÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± 259 muhtarÄ±n 'terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle iltisakÄ±' gerekÃ§e gÃ¶sterilerek gÃ¶revden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± duyurdu.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, 'terör örgütüyle iltisakÄ± ve göreviyle baÄŸdaÅŸmayan eylemleri nedeniyle' 259 muhtarÄ±n görevden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, "Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliÄŸine karÅŸÄ± faaliyette bulunduÄŸuna karar verilen yapÄ±, oluÅŸum veya gruplara üyeliÄŸi, mensubiyeti, iltisakÄ± veya irtibatÄ± bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen, görevin niteliÄŸiyle baÄŸdaÅŸmayan eylemleri olduÄŸu görülen 103'ü köy, 156'sÄ± mahalle muhtarÄ± olmak üzere toplam 259 muhtar", Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu tarafÄ±ndan görevlerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

AçÄ±klamada, uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ±nÄ±n, adli ve/veya idari iÅŸlemlerin tekemmülü ve halihazÄ±rda yürütmekte olduklarÄ± görevin hassasiyeti nedenleriyle haklarÄ±nda nihai karar verilene kadar görevlerinde kalmalarÄ±nÄ±n doÄŸurabileceÄŸi telafisi imkansÄ±z sonuçlar dikkate alÄ±narak geçici bir tedbir olarak 442 sayÄ±lÄ± Köy Kanunu ve 4541 sayÄ±lÄ± Åžehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve Ä°htiyar Heyetleri TeÅŸkiline Dair Kanunu'na istinaden verildiÄŸi kaydedildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 12:24

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