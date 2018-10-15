Eren Keskin: Sistemi tartÄ±ÅŸmadan hak ihlallerini konuÅŸmak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil

Ä°HD BalÄ±kesir Åžubesiâ€™nin Burhaniyeâ€™de dÃ¼zenlediÄŸi Ä°nsan HaklarÄ± Ve Demokrasi konulu panelde hak savunucusu Eren Keskin konuÅŸtu.

C.Saffet YÄ±lmaz

BalÄ±kesir

Ä°HD BalÄ±kesir Åžubesi’nin Burhaniye’de düzenlediÄŸi Ä°nsan HaklarÄ± Ve Demokrasi konulu panelde konuÅŸan Eren Keskin sistemi tartÄ±ÅŸmadan bugünü ve ülkede yaÅŸanan hak ihlallerini tartÄ±ÅŸmanÄ±n mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Burhaniye Alevi Kültür DerneÄŸi salonunda gerçekleÅŸen panele konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±lan insan haklarÄ± savunucusu Avukat Eren Keskin, ülkede yaÅŸanan hak ihlalleri ve antidemokratik uygulamalara iliÅŸkin görüÅŸlerini açÄ±klayarak izleyicilerin konuya iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

‘SÜREKLÄ° SUÇ ÜRETEN BÄ°R COÄžRAFYADA YAÅžIYORUZ’

Hep resmi ideolojiden söz edildiÄŸini dile getiren Eren Keskin, ülkenin salt Türk ve sunni Ä°slam kimliÄŸini temel alan, onlar dÄ±ÅŸÄ±ndaki tüm diÄŸer kimlikleri ya yok eden ya da yok sayan bu resmi ideoloji tarafÄ±ndan yönetiliyor olduÄŸuna dikkat çekti. Keskin, bu resmi ideolojiyi ne yazÄ±k ki birçok kesimin de içselleÅŸtirdiÄŸine vurgu yaptÄ±.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘FARKLI BÄ°R SÜREÇ YAÅžANIYOR’

GeçmiÅŸe göre farklÄ± bir süreç yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Keskin konuÅŸmasÄ±nÄ±n devamÄ±nda ÅŸunlarÄ± söyledi. “Biz AKP iktidarÄ±nÄ±n son 5-10 yÄ±lÄ±na kadar hep yasama, yürütme ve yargÄ± kurumlarÄ±nÄ±n militarizmle baÄŸlantÄ±sÄ±ndan ÅŸikayet ettik. Askerin siyaset üzerindeki egemenliÄŸinden söz ettik. Biz ÅŸunu iyi biliyorduk ki her zaman bir gerçek devlet, bir de görünürdeki devlet vardÄ±r. ÖrneÄŸin Özel Harp Dairesinin gölgesinde militarizmin ÅŸekillendirdiÄŸi bir devlet, bir de hükümetler olurdu. Hiçbir hükümetin halk tabanÄ± çok güçlü olmaz, tüm hükümetler askerlerden korkarak onlarÄ±n istedikleri gibi yönetirlerdi ülkeyi. Ama ÅŸimdi ÅŸöyle bir fark var. Ä°lk kez halk tabanÄ± güçlü, yani yüzde 50 civarÄ±nda tabanÄ± olan güçlü bir parti ve cemaatlerle arasÄ±nÄ±n bozulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan derin devletle büyük bir uzlaÅŸmaya giden bir AKP ve esas olarak ErdoÄŸan gerçeÄŸi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Bu nedenle sadece Tayyip ErdoÄŸan üzerinden yapÄ±lan okumalarÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Tayyip ErdoÄŸan düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± bize devletin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve etkisini unutturdu. Böylesi bir devleti hiçbir zaman unutmamak gerekiyor.Tayyip ErdoÄŸan gidecek ama devlet kalÄ±cÄ±.”

Ä°zleyicilerin görüÅŸlerini dile getirerek yönelttikleri sorularÄ±n Eren Keskin tarafÄ±ndan yanÄ±tlanmasÄ± ile panel sona erdi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 12:06

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