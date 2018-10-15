Adana'da Demokrat Avukatlar kazandÄ±

Adana Barosuâ€™nun 30. DÃ¶nem OlaÄŸan Genel Kurulu'nda Demokrat Avukatlar seÃ§imi kazandÄ±, Av. Veli KÃ¼Ã§Ã¼k yeniden Baro BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ildi.

Adana Barosu’nun 30. Dönem OlaÄŸan Genel Kurulu dün akÅŸam saatlerinde sona erdi. Milliyetçi Avukatlar ile Demokrat AvukatlarÄ±n iki liste ile katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± seçimi Demokrat Avukatlar kazanÄ±rken Av. Veli Küçük yeniden Baro BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seçildi.

Ä°l Seçim Kurulu tarafÄ±ndan yapÄ±lan oy sayma iÅŸlemi sonucu 1397 oy Av. Veli Küçük, 438 oy Av. YÄ±lmaz ÖzkÄ±ral ÅŸeklinde oldu. Av. Veli Küçük, sonuçlarÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda, seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda kendisine destek veren vermeyen tüm meslektaÅŸlarÄ±na teÅŸekkür etti.

Çok demokratik, çok çaÄŸdaÅŸ usullerle geçen bir seçim süreci yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Küçük, "Baromuzu hep birlikte daha iyi yerlere taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum. Çok çaba sarf ettik. 29. Dönemde çok yoÄŸun çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± anlatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k. MeslektaÅŸlarÄ±mÄ±n takdir ve teveccühüyle bu görevi yürütecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Yönetim Kurulu; Av. Veli Küçük, Av. Sabahattin GümüÅŸ, Av. Semih Gökayaz, Av. Ä°lknur Önal, Av. Nevzat Elçi, Av. Timur Ortatepe, Av. Miyesser Eraslan Önemli, Av. Sinem TanrÄ±sÄ±natapan Keskin, Av. V. Mert KuÅŸdemir, Av. AyÅŸe Duygu Özgüven, Av. Furkan KÄ±lÄ±ç. (Adana/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 10:55

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