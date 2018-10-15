Karaburun'daki tekne kazasÄ±nda 4 tutuklama

Karaburun'da mÃ¼ltecileri taÅŸÄ±yan teknenin batmasÄ± sonucu 8 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 26 kiÅŸinin de kaybolduÄŸu kaza ile ilgili 4 kiÅŸi tutuklandÄ±.

Ä°zmir'in Karaburun ilçesi açÄ±klarÄ±nda, Yunanistan'a mültecileri taÅŸÄ±yan teknenin batmasÄ± sonucu 8 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 1 kiÅŸinin kurtulduÄŸu, 26 kiÅŸinin de kaybolduÄŸu kaza ile ilgili gözaltÄ±na alÄ±nan 4 kiÅŸi sevk edildikleri adliyede tutuklandÄ±.

DHA'nÄ±n haberine göre Ä°stanbul'dan gelen mültecileri Yunanistan'a götürme karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda kiÅŸi baÅŸÄ±na 500 dolar alan ve tekneyle mültecileri taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± belirlenen 4 kiÅŸi, emniyete götürüldü.



FotoÄŸraf:AA

Tekne kazasÄ±ndan saÄŸ kurtulan MÄ±habat Ä°smael Ali'nin teÅŸhis ettiÄŸi ÅŸüphelilerden A.H.'nin emniyetteki ifadesinde Ä°stanbul'dan otobüsle gelen mültecileri Ä°zmir'de otogarda karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve diÄŸer ÅŸüpheli N.S.'nin KarabaÄŸlar'daki evine götürdüÄŸünü söylediÄŸi öÄŸrenildi. Teknenin battÄ±ÄŸÄ±nÄ± haberlerden öÄŸrendiÄŸini söyleyen ÅŸüphelilerden R.O.'nun A.H.'nin yanÄ±na gidip, "Bunlar bizim gönderdiklerimiz, kaçalÄ±m" dediÄŸi de ifadesinde yer aldÄ±. Emniyette sorgularÄ± tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 ÅŸüpheli tutuklandÄ±.

10 Ekim günü Yunanistan'a geçmeye çalÄ±ÅŸan mültecilerin bulunduÄŸu tekne batmÄ±ÅŸ, 8 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, 26 kiÅŸi de kaybolmuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 10:57

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