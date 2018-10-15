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Hava Kuvvetlerinde 'FETÃ–' soruÅŸturmasÄ±: 36 kiÅŸiye gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
Ankara merkezli 'FETÃ–' soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda eski Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± personeli 36 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.
Ankara merkezli 18 ilde, 'FETÖ'nün Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki yapÄ±lanmasÄ±na yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 36 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye göre, örgütün mahrem imamlarÄ±yla ankesörlü telefon üzerinden irtibatÄ± tespit edildiÄŸi iddia edilen eski Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± personeli 33'ü üsteÄŸmen, 3'ü teÄŸmen 36 kiÅŸi hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.
SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ±yla harekete geçen Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Organize Suçlarla Mücadele Åžubesi ekipleri, 9'u eski pilot olan ÅŸüphelilerin yakalanmasÄ± için Ankara merkezli 18 ilde operasyon yürütüyor.
Operasyonun sürdüÄŸü, gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n ise ifade iÅŸlemleri için Ankara'ya getirileceÄŸi öÄŸrenildi. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 10:42