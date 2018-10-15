Ä°ÅŸsizlik arttÄ±: Temmuz ayÄ± iÅŸsizlik oranÄ± 10,8'e yÃ¼kseldi

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu Temmuz ayÄ± iÅŸsizlik oranÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Ä°ÅŸsiz sayÄ±sÄ± 88 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 531 bin kiÅŸiye yÃ¼kseldi.

Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K) Temmuz ayÄ± iÅŸsizlik rakamlarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Buna göre Temmuz ayÄ± iÅŸsizlik oranÄ± yüzde 10,8 oldu. Ä°ÅŸsiz sayÄ±sÄ± 88 bin kiÅŸi artÄ±ÅŸla 3 milyon 531 bin kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±. MayÄ±s ayÄ± iÅŸsizlik rakamÄ± 9,7 iken Haziran ayÄ±nda yeniden çift haneye çÄ±karak 10,2 olmuÅŸtu.

Türkiye genelinde iÅŸsizlik Haziran, Temmuz ve AÄŸustos aylarÄ±nÄ± kapsayan Temmuz döneminde 0.1 artÄ±ÅŸla yüzde 10.8 oldu. Türkiye Ä°statistik Kurumu verilerine göre ise 15 ve üstü yaÅŸtakilerde iÅŸsiz sayÄ±sÄ± Temmuz’da geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre 88 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 531 bin kiÅŸiye yükseldi.

Grafik: DHA

TÜÄ°K verilerine göre;

â– Temmuz döneminde tarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± iÅŸsizlik oranÄ± yüzde 0.1 puanlÄ±k düÅŸüÅŸle yüzde 12.9 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24) iÅŸsizlik oranÄ± 1.2 puanlÄ±k düÅŸüÅŸle yüzde 19.9’ olurken, 15.64 yaÅŸ grubunda ise 0.1 puan artarak yüzde 11 oldu.



â– Ä°stihdam edilenlerin sayÄ±sÄ± Temmuz döneminde, bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre 507 bin kiÅŸi artarak 29 milyon 265 bin kiÅŸi, istihdam oranÄ± ise 0.2 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yüzde 48.2’ye yükseldi.



â– Bu dönemde, tarÄ±m sektöründe çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ± 247 bin kiÅŸi azalÄ±rken, tarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± sektörlerde çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ± 755 bin kiÅŸi arttÄ±. Ä°stihdam edilenlerin yüzde 19.7’si tarÄ±m, yüzde 19.5’i sanayi, yüzde 6.9’u inÅŸaat, yüzde 53.9’u ise hizmet sektöründe yer aldÄ±.



â– Bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemi ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda tarÄ±m sektörünün istihdam edilenler içindeki payÄ± 1.2 puan, inÅŸaat sektörünün payÄ± 0.7 puan azalÄ±rken, sanayi sektörünün payÄ± 0.8 puan, hizmet sektörünün payÄ± 1.1 puan arttÄ±.



â– Ä°ÅŸgücü Temmuz döneminde bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre 596 bin kiÅŸi artarak 32 milyon 796 bin kiÅŸi, iÅŸgücüne katÄ±lma oranÄ± ise 0.3 puan artarak yüzde 54 oldu. AynÄ± dönemler için yapÄ±lan kÄ±yaslamalara göre; erkeklerde iÅŸgücüne katÄ±lma oranÄ± 0.3 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yüzde 73.8, kadÄ±nlarda ise 0.4 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yüzde 34.7 oldu.



â– Temmuz döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluÅŸuna baÄŸlÄ± olmadan çalÄ±ÅŸanlarÄ±n oranÄ±, bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre 0.9 puan azalarak yüzde 34.3 olarak gerçekleÅŸti. TarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± sektörde kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ±n oranÄ± ise bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre deÄŸiÅŸim göstermeyerek yüzde 22.2 oldu.



â– Mevsim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ istihdam bir önceki döneme göre altÄ± bin kiÅŸi azalarak 28 milyon 733 bin kiÅŸi olarak tahmin edildi. Ä°stihdam oranÄ± deÄŸiÅŸim göstermeyerek yüzde 47.4 oldu.



â– Mevsim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ iÅŸsiz sayÄ±sÄ± bir önceki döneme göre 53 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 562 bin kiÅŸi olarak gerçekleÅŸti. Ä°ÅŸsizlik oranÄ± 0.1 puan artarak yüzde 11 oldu.



â– Mevsim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ iÅŸgücüne katÄ±lma oranÄ± bir önceki döneme göre deÄŸiÅŸim göstermeyerek yüzde 53.2 oldu. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayÄ±sÄ±, sanayi sektöründe 34 bin, inÅŸaat sektöründe 52 bin kiÅŸi azalÄ±rken, tarÄ±m sektöründe üç bin, hizmet sektöründe 77 bin kiÅŸi arttÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Grafik: DHA

Ä°ÅŸsizlik yeniden Ã§ift hanede: Haziran ayÄ± iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 10,2

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 11:48

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