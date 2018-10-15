Ressam Mehmet NÃ¢zÄ±m hayatÄ±nÄ± kaybetti

NÃ¢zÄ±m Hikmet'in oÄŸlu Ressam Mehmet NazÄ±m 67 yaÅŸÄ±nda Paris'te yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

NâzÄ±m Hikmet ve Münevver Andaç'Ä±n oÄŸlu Ressam Mehmet NâzÄ±m, Fransa’da hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Paris’te yaÅŸayan ve 67 yaÅŸÄ±nda yaÅŸama veda eden Mehmet NâzÄ±m’Ä±n ölümünü ressam dostu Utku VarlÄ±k sosyal medyadan yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ±, “Mehmet NâzÄ±m’Ä± yitirdik; YakÄ±n ve uzak bellek, bana tarifsiz bir hüznü anÄ±msatÄ±yor. UzaklaÅŸÄ±yoruz yavaÅŸ yavaÅŸ” mesajÄ±yla duyurdu.

Mehmet NazÄ±m’Ä± yitirdik; yakÄ±n ve uzak bellek, bana tarifsiz bir hüzünü anÄ±msattÄ±, uzaklaÅŸÄ±yoruz yavaÅŸ yavaÅŸ! pic.twitter.com/Rha4rliYpN — Utku Varlik (@UtkuVarlik) 14 Ekim 2018

NâzÄ±m Hikmet, 1950 yÄ±lÄ±nda cezaevinden çÄ±ktÄ±ktan sonra Münevver Andaç’la birlikte oldu ve 1951 yÄ±lÄ±nda Mehmet dünyaya geldi. Ancak NâzÄ±m Hikmet oÄŸlu üç aylÄ±kken Türkiye’den ayrÄ±lmak zorunda kaldÄ±.

'OÄžLUM, SANA SESLENÄ°YORUM, Ä°ÅžÄ°TÄ°YOR MUSUN? MEMET!'

NâzÄ±m Hikmet, Bulgaristan’Ä±n Varna kentinde oÄŸlu için yazdÄ±ÄŸÄ± ‘Memet’ ÅŸiirinde ona olan özlemini ÅŸu dizelerle anlatÄ±yordu:

KarÅŸÄ± yalÄ± memleket,

sesleniyorum Varna’dan,

iÅŸitiyor musun?

Memet! Memet!

Karadeniz akÄ±yor durmadan,

deli hasret, deli hasret,

oÄŸlum, sana sesleniyorum,

iÅŸitiyor musun?

Memet! Memet!

(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 11:58

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