Ressam Mehmet NÃ¢zÄ±m hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ressam Mehmet NÃ¢zÄ±m hayatÄ±nÄ± kaybetti

    • 15 Ekim 2018 09:58

    NÃ¢zÄ±m Hikmet'in oÄŸlu Ressam Mehmet NazÄ±m 67 yaÅŸÄ±nda Paris'te yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

    NâzÄ±m Hikmet ve Münevver Andaç'Ä±n oÄŸlu Ressam Mehmet NâzÄ±m, Fransa’da hayatÄ±nÄ± kaybetti.

    Paris’te yaÅŸayan ve 67 yaÅŸÄ±nda yaÅŸama veda eden Mehmet NâzÄ±m’Ä±n ölümünü ressam dostu Utku VarlÄ±k sosyal medyadan yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ±, “Mehmet NâzÄ±m’Ä± yitirdik; YakÄ±n ve uzak bellek, bana tarifsiz bir hüznü anÄ±msatÄ±yor. UzaklaÅŸÄ±yoruz yavaÅŸ yavaÅŸ” mesajÄ±yla duyurdu.

    NâzÄ±m Hikmet, 1950 yÄ±lÄ±nda cezaevinden çÄ±ktÄ±ktan sonra Münevver Andaç’la birlikte oldu ve 1951 yÄ±lÄ±nda Mehmet dünyaya geldi. Ancak NâzÄ±m Hikmet oÄŸlu üç aylÄ±kken Türkiye’den ayrÄ±lmak zorunda kaldÄ±.

    'OÄžLUM, SANA SESLENÄ°YORUM, Ä°ÅžÄ°TÄ°YOR MUSUN? MEMET!'

    NâzÄ±m Hikmet, Bulgaristan’Ä±n Varna kentinde oÄŸlu için yazdÄ±ÄŸÄ± ‘Memet’ ÅŸiirinde ona olan özlemini ÅŸu dizelerle anlatÄ±yordu:

    KarÅŸÄ± yalÄ± memleket,
    sesleniyorum Varna’dan,
    iÅŸitiyor musun?
    Memet! Memet!
    Karadeniz akÄ±yor durmadan,
    deli hasret, deli hasret,
    oÄŸlum, sana sesleniyorum,
    iÅŸitiyor musun?
    Memet! Memet!

    (HABER MERKEZÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 11:58
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