MBâ€™nin vadeli dÃ¶viz satÄ±m ihalelerine teklif gelmedi

Merkez BankasÄ±â€™nÄ±n dÃ¶viz piyasasÄ±ndaki dalgalanmaya mÃ¼dahale amacÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¶viz satÄ±m ihalesinde teklif yapan olmadÄ±.

Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±'nÄ±n, Türk lirasÄ± (TL) uzlaÅŸmalÄ± vadeli döviz satÄ±m ihalelerine teklif gelmedi.

TCMB'nin 1 ay vadeli 100 milyon dolar tutarÄ±ndaki ve 3 ay vadeli 50 milyon dolar tutarÄ±ndaki döviz satÄ±m ihalelerine teklif gelmediÄŸi için iÅŸlem gerçekleÅŸmedi.

Öte yandan ABD'li rahip Andrew Brunson'Ä±n tutuklanmasÄ± sonrasÄ± yükselen dolar; cuma günü Brunson'Ä±n serbest bÄ±rakma kararÄ±yla yine yükselmiÅŸti. Dolar haftayÄ± 5.88 liradan, avro 6,80 liradan açtÄ±.

PiyasalarÄ±n yakÄ±ndan takip ettiÄŸi ABD’li rahip Brunson’un yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n dördüncü duruÅŸmasÄ±nda verilen karar sonrasÄ± dolar yeniden yükseliÅŸe geçerek 5,98 seviyesine kadar yükselmiÅŸti. Brunson'un serbest kalmasÄ± durumunda dolarÄ±n düÅŸmesi bekleniyordu. Dolarda ilk hareketin yükseliÅŸ yönünde olmasÄ± dikkat çekti.

Andrew Brunson'Ä±n tutuklanmasÄ± sonrasÄ± da döviz kurunda artÄ±ÅŸ yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Brunson'Ä±n tutukluluÄŸu Türkiye-ABD iliÅŸkilerinde gerilime neden olmuÅŸ; karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yapÄ±lan açÄ±klamalar sonrasÄ±nda da yine döviz kurunda artÄ±ÅŸ olmuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 16:57

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