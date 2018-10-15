Meteoroloji'den Din Ã–ÄŸretimine usulÃ¼ne aykÄ±rÄ± arsa devri

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n binlerce metrekarelik arsasÄ±nÄ± usulÃ¼ne aykÄ±rÄ± olarak baÅŸka kurumlara devrettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü, arsasÄ±nÄ± Din ÖÄŸretimi Genel MüdürlüÄŸü’ne ‘hibe’ etti. 37 arsasÄ±nÄ± çeÅŸitli kurumlara daÄŸÄ±tan Müdürlük, dokuz arsanÄ±n devrine iliÅŸkin gerekli izinleri almadÄ±.

Birgün gazetesinden Hüseyin ÅžimÅŸek'in haberine göre Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü elindeki 37 arsayÄ± çeÅŸitli kurumlara daÄŸÄ±ttÄ±. SayÄ±ÅŸtay Denetim Raporu 2017 yÄ±lÄ±nda Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü’nün kurumun bünyesinde bulunan binlerce metrekarelik arsanÄ±n usulüne aykÄ±rÄ± olarak baÅŸka kurumlara devredildiÄŸini ortaya koydu. SayÄ±ÅŸtay denetçileri, hazÄ±rladÄ±klarÄ± raporla, kurumun birçok arsasÄ±nÄ±n, gerekli izinler alÄ±nmadan ‘devredildiÄŸini’ gözler önüne serdi.

SayÄ±ÅŸtay’Ä±n raporuna göre Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü’ne ait farklÄ± ÅŸehirlerdeki 37 arsa, baÅŸka kurumlara verildi ve bu tesislerin dokuzunun izin belgeleri Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n talebine raÄŸmen iletilmedi. Bu usulsüz iÅŸlem geri kalan arsalarda da yaÅŸandÄ±. Devredilen çoÄŸu arsanÄ±n izin belgesi, SayÄ±ÅŸtay denetimi sona erdikten sonra BakanlÄ±ÄŸa iletildi.

ÇeÅŸitli kurumlara toplam 195 bin 443 metrekare arsa daÄŸÄ±tan Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü, bu arsalarÄ±n 4bin799 metrekaresini Edirne’de Din ÖÄŸretimi Genel MüdürlüÄŸü’ne baÄŸÄ±ÅŸladÄ±. ÇeÅŸitli belediyelere de arsa daÄŸÄ±tan Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü, Samsun’da ise 26 bin 501 metre karelik arsasÄ±nÄ±, Kütahya Porselen Seramik Turizm A.Åž’ye verdi.

Dersim’de bin 93 metrekarelik baÅŸka bir arsayÄ± daha Din ÖÄŸretimi Genel MüdürlüÄŸü’ne devreden Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü ayrÄ±ca Emniyet Genel MüdürlüÄŸü, GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n kullanÄ±mÄ± için de arsalarÄ±nÄ± verdi.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü’nün döner sermaye hesabÄ±nÄ± da inceleyen SayÄ±ÅŸtay denetçileri, yaklaÅŸÄ±k sekiz milyon TL’lik zararÄ±n “dikkati çekici” olduÄŸunu tespit etti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 12:21

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