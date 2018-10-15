Trump Ã‡in'i seÃ§imlere mÃ¼dahale ile suÃ§ladÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ã‡in'in ABD'deki 2016 baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine mÃ¼dahale ettiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 'seçimlere müdahale' konusunda Çin'in Rusya'dan 'daha tehlikeli' olduÄŸunu savunarak, Çin'in ABD'deki 2016 baÅŸkanlÄ±k seçimlerine müdahale ettiÄŸini ileri sürdü. Amerikan CBS kanalÄ±na konuÅŸan Trump, Çin'in Rusya'dan 'daha tehlikeli' olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bence Çin de (seçimlere) müdahale etti. AçÄ±kçasÄ±, Çin'in daha büyük bir sorun olduÄŸunu düÅŸünüyorum" ifadelerini kullandÄ±.

Sputnik'in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Rusya'nÄ±n 2016 baÅŸkanlÄ±k seçimlerine müdahale edip etmediÄŸi sorusunu yanÄ±tlayan ABD BaÅŸkanÄ±, "Seçimlerde bana yardÄ±m etmesi için Rusya'ya çaÄŸrÄ±da bulunabileceÄŸimi düÅŸünüyor musunuz gerçekten? Bana bir müsaade edin. Bana yardÄ±mcÄ± da olamazlardÄ± zaten. Rusya'yÄ± çaÄŸÄ±rmak. Bu çok saçma" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Daha önce de ABD Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± John Bolton, ABD için 21. yüzyÄ±lÄ±n en büyük meselesinin Çin olduÄŸunu savunmuÅŸtu. Cuma günkü açÄ±klamasÄ±nda Bolton, buna gerekçe olarak ise, Çin'in 'uluslararasÄ± ilkeleri ihlal ederken ekonomik ve askeri güç inÅŸa edebiliyor olmasÄ±nÄ±' göstermiÅŸti.

ABD Ä°ç Güvenlik BakanÄ± Kirstjen Nielsen ise, çarÅŸamba günkü açÄ±klamasÄ±nda Çin'in ABD halkÄ±nÄ±n kararlarÄ±nÄ± etkileyebilmek amacÄ±yla 'öngörülemeyen' bir kampanya yürüttüÄŸünü ileri sürmüÅŸ, ancak söz konusu ülkenin ABD seçim sistemlerine henüz bir saldÄ±rÄ± düzenlememiÅŸ olduÄŸunu kaydetmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 07:35

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