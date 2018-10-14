'Ä°ÅŸÃ§iler haklÄ±ydÄ±' diyen Ä°GA CEO'suna yanÄ±t: Timsah gÃ¶zyaÅŸlarÄ±

3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ileri iÃ§in 'haklÄ±ydÄ±larâ€™ diyen Ä°GA CEOâ€™su Kadri Samsunlu'ya Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ SendikasÄ±'ndan yanÄ±t geldi.

3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± nedeniyle eylemler düzenlemiÅŸ, ÅŸartlarÄ±nÄ±n düzeltilmesini talep eden iÅŸçilere yönelik sert müdahelede bulunulmuÅŸtu. AralarÄ±nda sendika yöneticilerinin de bulunduÄŸu 34 iÅŸçinin eylemler nedeniyle tutuklanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°GA CEO’su Kadri Samsunlu'dan konuya iliÅŸkin bir açÄ±klama geldi.

Fatih AltaylÄ±'nÄ±n köÅŸe yazÄ±sÄ±nda aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, Samsunlu iÅŸçilerin haklÄ± olduÄŸunu belirterek, “Sorunlar varmÄ±ÅŸ birikmiÅŸ ama benim haberim olmadÄ±. Bunlar bana aksettirilmedi” dedi.

SENDÄ°KADAN YANIT

Tutuklanan iÅŸçilerin arasÄ±nda yöneticilerinin de bulunduÄŸu Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ SendikasÄ±'ndan Samsunlu'nun sözlerine yanÄ±t geldi.

Sendikadan yapÄ±lan açÄ±klamada, “YaptÄ±klarÄ± açÄ±klamanÄ±n hiçbir samimiyeti yoktur. HavalimanÄ±nda jandarmanÄ±n ve polisin zulmü, cezaevinde hukuksuzluÄŸun yarattÄ±ÄŸÄ± zulüm devam etmektedir” denilerek ÅŸunlar kaydedildi:

“3.HavalimanÄ± özelinde inÅŸaat iÅŸçisinin genel durumu artÄ±k toplumun belleÄŸinde yerini almÄ±ÅŸtÄ±r. Bu gerçek karÅŸÄ±sÄ±nda çark eden Ä°GA, yandaÅŸ basÄ±n aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla günah çÄ±karmaya giriÅŸmiÅŸtir.

Ä°lk günlerde bu direniÅŸi kriminalize etmeye çalÄ±ÅŸanlardan Fatih AltaylÄ±’nÄ±n aktardÄ±klarÄ±, Ä°GA patronlarÄ±nÄ±n bu günah çÄ±karma iÅŸini yaparlarken bile sorumluluk üstlenmekten itinayla kaçÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± gösteriyor. Servis sorununu, yemek kuyruklarÄ± meselesini, tahtakurularÄ±nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul eden Ä°GA yöneticisi, tüm bunlardan ya haberinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor ya taÅŸeron patronlarÄ±n gerekli düzenlemeye uyum göstermediklerini öne sürüyor ya da iÅŸçilerin yatakhanelere yemek sokarak hijyeni bozmalarÄ±nÄ±n da payÄ± olduÄŸunu belirtiyor. Bu ölçüde bir kalabalÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸamsal sorunlarÄ±nÄ±n organizasyonunun güç olduÄŸundan da dem vuruyor. Fakat mesela iÅŸ cinayetlerinden, bir gün önceki servis kazasÄ± gibi “kazalarÄ±n” rutinliÄŸinden, ödenmeyen ücretlerden ya da eksik yatÄ±rÄ±lan primlerden falan hiç bahsetmiyor.

Ä°ÅŸçilerin kendiliÄŸinden isyan ettiklerini ifade ederken, klasik kriminalizasyondan da vazgeçmiyor. Hem de bunu en sinsi biçimlerle yapÄ±yor: ‘Bu kadar yoÄŸun iÅŸ alanlarÄ±nda her zaman sorunlar olabilir. Daha önce de belli sÄ±kÄ±ntÄ±lar olmuÅŸ. O gün servis meselesinde aniden patlamÄ±ÅŸ. Ve büyümüÅŸ’ diyen Samsunlu, tüm kabullerine, o samimiyetsiz itiraflarÄ±na raÄŸmen, ‘Ä°lginç olan buradaki güvenliÄŸe raÄŸmen dÄ±ÅŸardan tellerden içeri girenler olmuÅŸ’ diyor. Yani yine bir ‘dÄ±ÅŸ mihrak’ yaratÄ±yor.

Bu ‘dÄ±ÅŸardan girenlerin’ kimler olduÄŸunu ve kendisinin de kabul ederek, hak verdiÄŸi bu iÅŸçi isyanÄ±nda hangi görev bilinciyle orada bulunduklarÄ±nÄ± ve sendikacÄ± kimlikleriyle bizzat iÅŸçiler tarafÄ±ndan oraya girmelerinin saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, içlerinden birinin orada zaten iÅŸçi olduÄŸunu vs. perdeleyerek bilinçleri zehirlemekten geri durmuyor.

Bu arada timsah gözyaÅŸlarÄ±nÄ± dökmeye de devam ediyor Samsunlu.

Kadri Samsunlu’nun yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalara bakÄ±nca 3.HavalimanÄ± iÅŸçilerinin isyanÄ±nÄ±n ne kadar haklÄ± olduÄŸunu bir kez daha gördük. Ä°ÅŸçilerin düzeltilmesini istediÄŸi tüm koÅŸullarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ± kabul edilmiÅŸ. Fakat öte yandan iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z ve sendika emekçileri hala tutuklu ve tutuklamalar da devam ediyor. “iÅŸçiler haklÄ±ydÄ±, onlardan özür diledim” ya da “benim haberim yoktu” diyerek verilen acÄ±larÄ±n sorumluluÄŸunu üstlerinden atamazlar.

‘BEYÄ°MÄ°Z ÇOK ÜZÜLMÜÅž’

‘JandarmanÄ±n müdahalesi çok sert olmuÅŸ’ diyor beyimiz, çok üzülmüÅŸ buna. O gün o masada Kadri Samsunlu’nun bizzat kendisi, kaymakam ve kendisinin çaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± jandarma komutanÄ± da vardÄ±. Kaymakam da komutan da Ä°GA’nÄ±n erleri gibi hareket ediyorlardÄ± oysaki…

Ä°ÅŸçilerin fazla ücret ya da daha az çalÄ±ÅŸmak gibi taleplerle deÄŸil, “sadece bize insan gibi muamele edin” isyanÄ±na onlarÄ± muhatap alarak çözüm üretmeyen, her zamanki kibirli yaklaÅŸÄ±mlarla onlarÄ± bu sefer de oyalayacaÄŸÄ±nÄ± sanan ve özünde iÅŸçiyi aÅŸaÄŸÄ±layan da en baÅŸta bu kendisi ve yanÄ±ndaki resmi görevlilerdi. YaptÄ±klarÄ± açÄ±klamanÄ±n hiçbir samimiyeti yoktur. HavalimanÄ±nda jandarmanÄ±n ve polisin zulmü, cezaevinde hukuksuzluÄŸun yarattÄ±ÄŸÄ± zulüm devam etmektedir.

Bunun da ötesinde Samsunlu’nun açÄ±klamalarÄ±nÄ±n kendisi yeni bir suç duyurusudur. Bizzat kendisi ve buralarÄ± denetlemekle mükellef resmi kurumlar hakkÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir suç duyurusu… Bu açÄ±klamalardan sonra bir kez daha yineliyoruz: ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± serbest bÄ±rakÄ±n! OnlarÄ± deÄŸil, tüm bu suçlarÄ± üstlenen patronu(larÄ±) ve onu (onlarÄ±) denetlemekle görevli resmi temsilcileri-görevlileri yargÄ±layan!

Bir suçlu varsa onlardÄ±r!” (Ä°ÅžÇÄ°-SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 23:32

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