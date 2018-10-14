DÃ¼zce'de askeri araÃ§ devrildi: 4 yaralÄ±

DÃ¼zce'de askeri aracÄ±n devrilmesi sonucu biri rÃ¼tbeli 4 asker yaralandÄ±.

Düzce’nin YÄ±ÄŸÄ±lca ilçesinde bir kaza ihbarÄ±na giden jandarma aracÄ± ÅŸarampole devrildi. Kazada 4 uzman onbaÅŸÄ± yaralandÄ±.

AlÄ±nan bilgiye göre, YÄ±ÄŸÄ±lca Ä°lçe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na ait askeri araç, KÄ±rÄ±k köyü mevkisindeki bir olaya gittiÄŸi sÄ±rada henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Kazada, araçta bulunan 1'i rütbeli 4 asker yaralandÄ±.

VatandaÅŸlarÄ±n yardÄ±mÄ±yla cipe bindirilerek YÄ±ÄŸÄ±lca-Düzce karayoluna çÄ±karÄ±lan yaralÄ± askerler, saÄŸlÄ±k ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi TÄ±p Fakültesi AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Hastanede tedavi altÄ±na alÄ±nan askerlerin saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu öÄŸrenildi.

Düzce Valisi Zülkif DaÄŸlÄ± askerleri tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ettiklerini söyledi.

Jandarma ekiplerinin kullandÄ±ÄŸÄ± aracÄ±n, ilçedeki ormanlÄ±k alanda ÅŸarampole devrildiÄŸini ve aracÄ±n ÅŸans eseri uçuruma yuvarlanmak üzere iken bir aÄŸaca çarparak durduÄŸunu anlatan Vali DaÄŸlÄ±, “Askerlerimizin durumu çok ÅŸükür iyi ve hayati tehlikeleri bulunmuyor” dedi. (Düzce/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 22:47

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