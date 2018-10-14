Komplike, PDF olarak yayÄ±nda!

Komplike dergi, â€˜kitleâ€™ temalÄ± ilk sayÄ±sÄ±nÄ± PDF formatÄ±nda ve Ã¼cretsiz olarak yayÄ±mlÄ±yor.

Geçen AÄŸustos’ta dijital olarak yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlayan sosyal bilimler ve kültür dergisi Komplike, yayÄ±n formatÄ±nda deÄŸiÅŸikliÄŸe gideceÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸ; matbu yayÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlamÄ±ÅŸtÄ±. Fakat bu kararÄ±n alÄ±nmasÄ±ndan bir süre sonra ülkedeki ekonomik krizin boy göstermesiyle birlikte derginin genel yayÄ±n yönetmeni Güney Güneyan sosyal medyadan gerçekleÅŸtirdiÄŸi açÄ±klama sonrasÄ± ekonomik gerekçeleri iÅŸaret ederek, matbu yayÄ±n planlarÄ±nÄ±n durdurulduÄŸunu belirtmiÅŸti. Komplike dergi son olarak Twitter hesabÄ±ndan “kitle” temalÄ± ilk sayÄ±sÄ± PDF formatÄ±nda ve ücretsiz olarak yayÄ±mlama kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.

Ä°lk sayÄ±da Nergis FÄ±rtÄ±na, “Dikkat Tiyatro ÇÄ±kabilir”, “Kampüs CadÄ±larÄ±” ve “Sibil” ile söyleÅŸi gerçekleÅŸtirdi. YayÄ±nÄ±n ilk sayÄ±sÄ± öncelikle olarak kendi internet sitesinde yer alacak ve PDF formatÄ±nda okuyucusuyla buluÅŸacak. Gelecek günlerde ise diÄŸer platformlardaki yerini almasÄ± bekleniyor. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 22:21

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